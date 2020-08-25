Вузы возобновят очное обучение после карантина. Что важно знать

Смешанный формат обучения

Российские вузы имеют автономию в образовательной, финансово-экономической и административной деятельности, поэтому решение, в каком формате должно начаться обучение в этом году, в каждом из них принимают самостоятельно. В опрошенных РБК учебных заведениях занятия начнутся в смешанном формате — предпочтение отдается очной форме, но сохраняется возможность посещать некоторые занятия дистанционно. Так будет организовано обучение в СПбГУ, НИУ ВШЭ, РАНХиГС, петербургском университете ИТМО, Томском государственном университете и Петербургском политехе.

«Студенты с хроническими заболеваниями и находящиеся в зоне повышенного риска могут быть переведены на индивидуальный учебный план, а научно-педагогические работники старшего возраста и/или имеющие хронические заболевания получат возможность работать дистанционно», — сообщили РБК в пресс-службе ВШЭ.

Часть поточных лекций в онлайн-формат готовы перенести в Балтийском федеральном университете им. И. Канта, Сибирском федеральном (Красноярск) и Южно-Уральском (ЮУрГУ, Челябинск) университетах. В Новосибирском государственном университете РБК пояснили, что для студентов, находящихся в России, будет предусмотрена только очная форма без разделения потоков и комбинированного обучения.

По словам ректора Московского педагогического университета Игоря Реморенко, юридически меры, описанные Роспотребнадзором, носят статус рекомендаций. «Но каждый вуз в конце августа будет выпускать собственный приказ о начале учебного года, где среди прочего пропишет санитарные меры. Большинство вузов будет стараться следовать данным рекомендациям. В противном случае в ситуации эпидемиологической вспышки окажется виноватым ректор», — объяснил он.

РБК направил запрос в пресс-службу Минобрнауки с просьбой уточнить, есть ли в планах министерства выделение вузам субсидии для исполнения рекомендаций Роспотребнадзора.

Как продолжат обучение иностранные студенты

В настоящее время Россия возобновила сообщение лишь с четырьмя странами — это Великобритания, Турция, Танзания и Швейцария. В большинстве опрошенных РБК вузов готовы предложить иностранным студентам, которые не могут попасть в Россию, дистанционный формат обучения.

В университете ИТМО РБК пояснили, что студент может не посещать очные занятия, если он остался в родном городе и готов учиться дистанционно. В ЮУрГУ РБК сообщили, что в вузе обучаются более 2 тыс. человек из 56 стран и те, кто не смог попасть в Россию из-за закрытых границ, будут учиться онлайн.

В Балтийском университете им. И. Канта сообщили о 200 иностранных студентах из Индии, Китая, Латвии, Узбекистана и других стран. Тем из них, кто не может вернуться в Калининград, вуз предоставит индивидуальный график обучения. В ВШЭ также рассказали, что вуз имеет 2 тыс. иностранных студентов-первокурсников и еще 1 тыс. продолжающих учебу. Для таких студентов также будет разработана модель дистанционного обучения.

Меры профилактики для студентов и преподавателей

В рекомендациях Роспотребнадзора среди прочих мер предлагается обеспечить студентов и преподавателей запасом одноразовых или многоразовых масок, не допускать к очному проведению занятий педагогов старше 65 лет. Также ведомство рекомендует организовать «входной фильтр» с проведением термометрии бесконтактным способом.

Как следует из ответов РБК, все вузы готовы исполнять рекомендации ведомства: закуплены средства индивидуальной защиты, санитайзеры и т.д. Тем не менее, исходя из материалов Госзакупок, устройства для бесконтактного измерения температуры покупают или купили весной и летом этого года около 30 вузов.

Согласно материалам сайта Госзакупок, в августе несколько российских вузов объявили о закупках тепловизионных камер, которые позволяют дистанционно определить температуру у попавших в объектив людей. Самые крупные закупки:

закупка Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого у единственного поставщика 15 тепловизионных комплексов, их монтаж, ввод в эксплуатацию и обслуживание общей стоимостью 15,5 млн руб.;

МИРЭА провел тендер на поставку пяти тепловизионных камер за 2,1 млн руб.;

Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова закупил 27 тепловизоров на 1,62 млн руб.

Интересовались вузы и бесконтактными термометрами. Например, Национальный исследовательский Томский государственный университет объявил запрос котировок на поставку 166 подобных устройств с начальной стоимостью 929,6 тыс. руб. Гжельский государственный университет купил десять бесконтактных термометров, 5 тыс. одноразовых масок, дезинфицирующие средства для кожи и поверхностей, антибактериальное мыло и т.д. за 784 тыс. руб. Причем некоторые вузы закупили бесконтактные термометры еще весной этого года.

Как пояснил директор департамента управления проектами Hikvision Russia Антон Голубев, до сих пор самый распространенный метод измерения температуры в общественных местах и на проходных — с помощью обычного ртутного или инфракрасного термометра. Но в условиях большого количества людей и требований по соблюдению социальной дистанции они неэффективны. Например, инфракрасный термометр может измерить температуру одного человека за раз, на это потребуется от трех до пяти секунд, а прибор должен располагаться на расстоянии не более 30–60 см от объекта измерения. Современная же термографическая камера способна измерять температуру до 30 человек одновременно менее чем за секунду, дальность измерения зависит от модели устройства и составляет несколько метров. Термографический терминал предназначен для последовательного измерения у потока проходящих: один человек менее чем за секунду на расстоянии до 2–3 м от устройства. По словам Голубева, с недавнего времени школы и вузы начали проявлять повышенный интерес к покупке тепловизионного оборудования и решений для контроля наличия масок и т.д.

По словам представителя компании «Ростелеком», которая поставляет тепловизионные комплексы крупным заказчикам, на долю школ, вузов и больниц приходится примерно 2% покупателей подобной продукции, 45% — на различные производства, 17% — на аэропорты и вокзалы. Пик продаж пришелся на апрель—май. Представитель МТС (также продает тепловизоры) сообщил, что в августе компания отметила вторую волну спроса со стороны вузов, школ и детских досуговых и образовательных центров.

Готовы ли вузы вернуться к дистанционному формату

Представители всех опрошенных вузов заявили РБК, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации обучение может быть вновь переведено в полноценный дистанционный формат.

«Университет готов к любому сценарию, даже к самому неблагоприятному, например в случае второй волны пандемии коронавируса, при котором придется перейти к ведению занятий удаленно», — сообщила РБК проректор по образовательной деятельности Балтийского университета Анна Тышецкая.