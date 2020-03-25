Аналитики предсказали рост рынка онлайн-образования в России до ₽60 млрд

Массовый переход на дистанционное обучение даст российскому рынку онлайн-образования дополнительный толчок, но интерес к онлайн-сервисам может закончиться вместе с пандемией

Фото: Peter Komka / EPA / ТАСС

Объем российского рынка онлайн-образования в сегменте b2c достиг 38,5 млрд руб. по итогам 2019 года, говорится в поступившем в РБК совместном исследовании ИТ-холдинга TalentTech и онлайн-университетов «Нетология» и EdMarket.

Этот рынок будет расти в среднем на 12–15% в год и к концу 2023 года его объем может превысить 60 млрд руб., прогнозируют авторы исследования.

Указанные оценки и прогнозы не учитывают «серый» рынок, в частности репетиторские услуги, а также корпоративный сегмент, платежи внутри которых непрозрачны для внешнего анализа.

С августа 2017 года по октябрь 2019 года были зафиксированы 45 публичных сделок в российском онлайн-образовании. В 33 случаях был известен размер сделки, их общая сумма составила $55 млн. «Однако с учетом экспертных оценок непубличных сделок мы предполагаем, что объем финансовых вливаний в рынок за указанный период составил не менее $80 млн», — отмечается в исследовании.

При этом в 2018 году произошел ощутимый спад инвестиционной активности в российском EdTech, но в прошлом году ситуация восстановилась, и сейчас интерес инвесторов к образовательным проектам продолжает расти.