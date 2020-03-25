Аналитики предсказали рост рынка онлайн-образования в России до ₽60 млрд

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияБлизкие люди
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Близкие люди
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 26 марта
USD ЦБ: 77,79 (-1,06) Quote, 13:35
Курс евро на 26 марта
EUR ЦБ: 84,15 (-1,28) Quote, 13:35
Столичные такси и каршеринг попросили мэрию о субсидиях Технологии и медиа, 18:28 Путин предложил снизить страховые взносы малому и среднему бизнесу Экономика, 18:28 Криптовалюту от Дурова признали ценными бумагами. Что будет с Telegram Технологии и медиа, 18:27 Мишустин обсудил с Володиным меры по борьбе с коронавирусом в России Общество, 18:13 Не оставлять пропущенных: основы телефонного этикета РБК и Билайн, 18:11 Владелец «Меги» отказал рестораторам в льготах по аренде из-за вируса Бизнес, 18:09 Михаил Жуков — «Премия РБК»: «Найдем замену сотруднику еще до его ухода» Pro, 18:08  Генпрокуратура поручила ФАС оценить обоснованность подорожания бензина Экономика, 18:05 «Ушел спортивный принцип». Реакция на отмену сезона КХЛ Спорт, 18:02 Матвиенко прошла тест на коронавирус Политика, 17:57 Обращение Владимира Путина к россиянам. Главное Политика, 17:57 Неделя выходных и новый налог. Как выступление Путина повлияет на биткоин Крипто, 17:55 Аналитики предсказали рост рынка онлайн-образования в России до ₽60 млрд Технологии и медиа, 17:54 Сможет ли коронавирус ускорить цифровизацию образования Pro, 17:54
Пандемия коронавируса ,  
0 

Аналитики предсказали рост рынка онлайн-образования в России до ₽60 млрд

Массовый переход на дистанционное обучение даст российскому рынку онлайн-образования дополнительный толчок, но интерес к онлайн-сервисам может закончиться вместе с пандемией
Фото: Peter Komka / EPA / ТАСС

Объем российского рынка онлайн-образования в сегменте b2c достиг 38,5 млрд руб. по итогам 2019 года, говорится в поступившем в РБК совместном исследовании ИТ-холдинга TalentTech и онлайн-университетов «Нетология» и EdMarket.

Этот рынок будет расти в среднем на 12–15% в год и к концу 2023 года его объем может превысить 60 млрд руб., прогнозируют авторы исследования.

Указанные оценки и прогнозы не учитывают «серый» рынок, в частности репетиторские услуги, а также корпоративный сегмент, платежи внутри которых непрозрачны для внешнего анализа.

С августа 2017 года по октябрь 2019 года были зафиксированы 45 публичных сделок в российском онлайн-образовании. В 33 случаях был известен размер сделки, их общая сумма составила $55 млн. «Однако с учетом экспертных оценок непубличных сделок мы предполагаем, что объем финансовых вливаний в рынок за указанный период составил не менее $80 млн», — отмечается в исследовании.

При этом в 2018 году произошел ощутимый спад инвестиционной активности в российском EdTech, но в прошлом году ситуация восстановилась, и сейчас интерес инвесторов к образовательным проектам продолжает расти.

Исследование проводилось до того, как в связи с пандемией коронавируса российские школы, вузы и другие образовательные учреждения ушли на каникулы с 23 марта до 12 апреля. Процесс обучения продолжился дистанционно. Часть учителей начали использовать для проведения уроков платформы, позволяющие проводить видеотрансляции в интернете, такие как Google, Zoom или Discord (видеочат для геймеров). Другие перешли на электронные учебники, такие как «Яндекс.Учебник», «Российская электронная школа» (РЭШ), «Московская электронная школа» (МЭШ) и др. Кто-то рассылает задания по электронной почте или в мессенджерах.

Как это отразится на российском рынке онлайн-образования — в материале «РБК Pro».

Автор: Анна Балашова
При участии: Егор Губернаторов
Теги: онлайн-обучение, коронавирус, технологии, школы
Материалы по теме
Школьникам отменили льготный проезд в электричках по Москве и области
Общество
Школы оценили переход на дистанционное обучение на фоне коронавируса
Общество
В российских школах на фоне коронавируса объявят каникулы до 12 апреля
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter