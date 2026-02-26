Власти определились со сроками блокировки Telegram

Мессенджер будет заблокирован в первых числах апреля, говорят источники РБК, называя это окончательным решением

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Власти определились со сроками блокировки мессенджера Telegram и рассматривают возможность принятия этой меры в первых числах апреля, рассказал источник РБК, знакомый с обсуждениями в профильных ведомствах.

Два источника, близких к Кремлю, называют это окончательным решением. Среди обсуждавшихся причин блокировки они указали на то, что в последнее время участились случаи вербовки людей, в том числе несовершеннолетних, для совершения противоправных действий.

Ранее министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев говорил, что власти не планируют ограничивать работу Telegram в зоне специальной военной операции. «Принято решение не ограничивать сейчас работу Telegram в зоне СВО», — сообщал он на заседании комитета Госдумы по информполитике 18 февраля.

В то же время глава Минцифры заявил о надежде, что со временем военнослужащие перейдут на другие платформы. К апрелю Telegram будет работать только на фронте, подтвердил источник РБК, близкий к Кремлю. Телеграм-канал Baza ранее сообщал, что блокировка Telegram может произойти 1 апреля.

На этой неделе «Российская газета» и «Комсомольская правда» (КП) сообщали о расследовании уголовного дела в отношении основателя Telegram Павла Дурова по статье о содействии террористической деятельности. Издания со ссылкой на материалы ФСБ писали, что мессенджер не удалил в том числе каналы с призывами к экстремизму. Павел Дуров связал уголовное дело против него с попыткой «подавить право на частную жизнь и свободу слова».

По данным КП, администрация Telegram не исполнила требования Роскомнадзора и не удалила 1369 каналов, чатов и ботов, связанных с детской порнографией, а также 3771 касаемо наркотиков, 2666 по теме суицида и 2124 посвященных вовлечению несовершеннолетних в противоправную деятельность. Кроме того, не было удалено более 10,5 тыс. каналов с призывами к экстремизму и связанных с «финансированием противника». А еще в 1125, пишет издание, размещены материалы экстремистских и террористических организаций. Ч. 1.1 ст. 205.1 УК России о содействии террористической деятельности предусматривает от восьми лет до пожизненного лишения свободы.

10 февраля источники РБК сообщили, что власти приняли решение о замедлении работы мессенджера в России. Роскомнадзор (РКН), по словам собеседников, начал выполнять поручение в тот же день.

Позднее, 10 февраля, РКН заявил, что мессенджер, как и прежде, не исполняет российское законодательство и не обеспечивает безопасность граждан. В связи с этим ведомство «по решению уполномоченных органов» объявило о продолжении введения последовательных ограничений.

В августе 2025 года Роскомнадзор сообщил об ограничении звонков в Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). Решение объяснили тем, что оба стали основными голосовыми сервисами, которые используются для обмана, вымогательства денег, а также для вовлечения россиян в диверсионную и террористическую деятельность. В октябре регулятор предупреждал, что меры по частичному ограничению работы иностранных мессенджеров принимаются «для противодействия преступникам».