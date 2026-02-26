 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Эксклюзивы РБК⁠,
0
Эксклюзив

Власти определились со сроками блокировки Telegram

Сюжет
Эксклюзивы РБК
Мессенджер будет заблокирован в первых числах апреля, говорят источники РБК, называя это окончательным решением
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Власти определились со сроками блокировки мессенджера Telegram и рассматривают возможность принятия этой меры в первых числах апреля, рассказал источник РБК, знакомый с обсуждениями в профильных ведомствах.

Два источника, близких к Кремлю, называют это окончательным решением. Среди обсуждавшихся причин блокировки они указали на то, что в последнее время участились случаи вербовки людей, в том числе несовершеннолетних, для совершения противоправных действий.

Ранее министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев говорил, что власти не планируют ограничивать работу Telegram в зоне специальной военной операции. «Принято решение не ограничивать сейчас работу Telegram в зоне СВО», — сообщал он на заседании комитета Госдумы по информполитике 18 февраля.

Что известно об ограничении работы Telegram в России
Технологии и медиа
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

В то же время глава Минцифры заявил о надежде, что со временем военнослужащие перейдут на другие платформы. К апрелю Telegram будет работать только на фронте, подтвердил источник РБК, близкий к Кремлю. Телеграм-канал Baza ранее сообщал, что блокировка Telegram может произойти 1 апреля.

На этой неделе «Российская газета» и «Комсомольская правда» (КП) сообщали о расследовании уголовного дела в отношении основателя Telegram Павла Дурова по статье о содействии террористической деятельности. Издания со ссылкой на материалы ФСБ писали, что мессенджер не удалил в том числе каналы с призывами к экстремизму. Павел Дуров связал уголовное дело против него с попыткой «подавить право на частную жизнь и свободу слова».

По данным КП, администрация Telegram не исполнила требования Роскомнадзора и не удалила 1369 каналов, чатов и ботов, связанных с детской порнографией, а также 3771 касаемо наркотиков, 2666 по теме суицида и 2124 посвященных вовлечению несовершеннолетних в противоправную деятельность. Кроме того, не было удалено более 10,5 тыс. каналов с призывами к экстремизму и связанных с «финансированием противника». А еще в 1125, пишет издание, размещены материалы экстремистских и террористических организаций. Ч. 1.1 ст. 205.1 УК России о содействии террористической деятельности предусматривает от восьми лет до пожизненного лишения свободы.

Дуров отреагировал на сообщения об уголовном деле против него
Политика
Павел Дуров

10 февраля источники РБК сообщили, что власти приняли решение о замедлении работы мессенджера в России. Роскомнадзор (РКН), по словам собеседников, начал выполнять поручение в тот же день.

Позднее, 10 февраля, РКН заявил, что мессенджер, как и прежде, не исполняет российское законодательство и не обеспечивает безопасность граждан. В связи с этим ведомство «по решению уполномоченных органов» объявило о продолжении введения последовательных ограничений.

В августе 2025 года Роскомнадзор сообщил об ограничении звонков в Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). Решение объяснили тем, что оба стали основными голосовыми сервисами, которые используются для обмана, вымогательства денег, а также для вовлечения россиян в диверсионную и террористическую деятельность. В октябре регулятор предупреждал, что меры по частичному ограничению работы иностранных мессенджеров принимаются «для противодействия преступникам».

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Зеленский раскрыл, что обсуждалось в телефонном разговоре с Трампом

Долги россиян по микрозаймам сократились впервые за два года

Счетная палата указала на расхождение цен при госзакупках софта

В ВТБ назвали ожидаемую прибыль в первом квартале 2026 года

Минтруд предложил изменить список профессий для альтернативной службы

Катер под флагом США вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу
Авторы
Теги
Персоны
Андрей Винокуров Андрей Винокуров, Петр Канаев Петр Канаев
Telegram Павел Дуров мессенджер блокировка Минцифры Роскомнадзор
Павел Дуров фото
Павел Дуров
предприниматель, основатель «ВКонтакте» и Telegram
10 октября 1984 года
Материалы по теме
РКН обвинил Telegram в создании инфраструктуры для «интернет-пробива»
Технологии и медиа
В ФСБ заявили об угрозе жизни российских военных из-за Telegram
Политика
Киберполиция сообщила о раскрытых «сервисах пробива» через Telegram
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 февраля
EUR ЦБ: 91,03 (+0,71) Инвестиции, 17:24 Курс доллара на 27 февраля
USD ЦБ: 77,12 (+0,65) Инвестиции, 17:24
Юниорская сборная России взяла золото в сабле на чемпионате Европы Спорт, 18:53
Акции VK выросли на сообщениях о сроках блокировки Telegram Инвестиции, 18:51
Дневник сбросившего бомбу на Хиросиму пилота продается почти за $1 млн Общество, 18:47
Аналитик уличил в инсайдерской торговле сотрудников криптоплатформы Axiom Крипто, 18:44
В работе ChatGPT возникли сбои Технологии и медиа, 18:42
Путин поручил расширить семейную ипотеку Общество, 18:40
Влетевший в борт лидер «Металлурга» перенес операцию Спорт, 18:36
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Дмитриев прибыл в отель в Женеве для переговоров с США Политика, 18:34
ЕС потребовал от Киргизии ужесточить контроль за реэкспортом в Россию Политика, 18:31
Как подготовиться к ОГЭ и ЕГЭ с преподавателями крупных вузов онлайн РБК и Ростелеком, 18:30
Между Россией и Белоруссией запустят прямые электрички Общество, 18:15
Этап КМ по прыжкам в воду в Мексике отменили из-за беспорядков в стране Спорт, 18:08
Полузащитник «Барселоны» получил травму накануне плей-офф Лиги чемпионов Спорт, 18:08
В Москве 14–15 апреля пройдет форум будущих технологий AI Future Пресс-релиз, 18:06