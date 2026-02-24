Дуров отреагировал на сообщения об уголовном деле против него

По его словам, дело связано с попыткой «подавить право на частную жизнь и свободу слова». Песков говорил, что власти фиксируют большое количество контента в Telegram, который может представлять опасность для России

Павел Дуров (Фото: Дмитрий Орлов / ТАСС)

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров связал уголовное дело против него с попыткой «подавить право на частную жизнь и свободу слова». Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«Россия возбудила против меня уголовное дело за «пособничество терроризму». Каждый день власти фабрикуют новые предлоги для ограничения доступа россиян к Telegram, стремясь подавить право на частную жизнь и свободу слова», — говорится в публикации.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявил, что «целесообразные меры» связаны с нежеланием администрации Telegram сотрудничать с российскими властями.

«Российская газета» и «Комсомольская правда» сообщали, что действия Дурова расследуют в рамках уголовного дела по ч. 1.1 ст. 205.1 УК России (содействие террористической деятельности). СМИ, ссылаясь на данные МВД и ФСБ, сообщили, что с 2022 года Telegram был связан с 153 тыс. преступлений, из которых 33 тыс. имели диверсионно-террористическую и экстремистскую направленность. Среди этих преступлений был, например, теракт в «Крокус Сити Холле».

Администрация мессенджера не выполнила предписания Роскомнадзора о блокировке свыше 10,5 тыс. каналов, чатов и ботов, содержащих призывы к экстремизму, а также 1,3 тыс. каналов с детской порнографией и 3,7 тыс. каналов, связанных с наркотиками.

10 февраля источник в IT-индустрии и два источника в профильных ведомствах сообщили РБК о решении российских властей замедлить работу Telegram на территории страны. В тот же день РКН подтвердил, что продолжает вводить ограничения, так как мессенджер не соблюдает требования российского законодательства.