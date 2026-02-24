 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Дуров отреагировал на сообщения об уголовном деле против него

По его словам, дело связано с попыткой «подавить право на частную жизнь и свободу слова». Песков говорил, что власти фиксируют большое количество контента в Telegram, который может представлять опасность для России
Павел Дуров
Павел Дуров (Фото: Дмитрий Орлов / ТАСС)

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров связал уголовное дело против него с попыткой «подавить право на частную жизнь и свободу слова». Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«Россия возбудила против меня уголовное дело за «пособничество терроризму». Каждый день власти фабрикуют новые предлоги для ограничения доступа россиян к Telegram, стремясь подавить право на частную жизнь и свободу слова», — говорится в публикации.

Кремль прокомментировал уголовное дело Дурова
Политика
Павел Дуров

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявил, что «целесообразные меры» связаны с нежеланием администрации Telegram сотрудничать с российскими властями.

«Российская газета» и «Комсомольская правда» сообщали, что действия Дурова расследуют в рамках уголовного дела по ч. 1.1 ст. 205.1 УК России (содействие террористической деятельности). СМИ, ссылаясь на данные МВД и ФСБ, сообщили, что с 2022 года Telegram был связан с 153 тыс. преступлений, из которых 33 тыс. имели диверсионно-террористическую и экстремистскую направленность. Среди этих преступлений был, например, теракт в «Крокус Сити Холле».

Администрация мессенджера не выполнила предписания Роскомнадзора о блокировке свыше 10,5 тыс. каналов, чатов и ботов, содержащих призывы к экстремизму, а также 1,3 тыс. каналов с детской порнографией и 3,7 тыс. каналов, связанных с наркотиками.

10 февраля источник в IT-индустрии и два источника в профильных ведомствах сообщили РБК о решении российских властей замедлить работу Telegram на территории страны. В тот же день РКН подтвердил, что продолжает вводить ограничения, так как мессенджер не соблюдает требования российского законодательства.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Зеленский заявил о требовании Трампом большой церемонии в конце конфликта

Перечень разрешенных игрушек создадут для детсадов в России

Британия начала подготовку к возможному размещению войск на Украине

«РГ» и «КП» сообщили о расследовании уголовного дела в отношении Дурова

Задорнов назвал Россию косвенным бенефициаром тарифного передела в США

Бывший управляющий имуществом Минобороны попросил суд об освобождении
Авторы
Теги
Персоны
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Павел Дуров уголовное дело Telegram терроризм
Павел Дуров фото
Павел Дуров
предприниматель, основатель «ВКонтакте» и Telegram
10 октября 1984 года
Материалы по теме
Кремль прокомментировал уголовное дело Дурова
Политика
«РГ» и «КП» сообщили о расследовании уголовного дела в отношении Дурова
Политика
Что известно об ограничении работы Telegram в России
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 февраля
EUR ЦБ: 90,58 (+0,3) Инвестиции, 17:41 Курс доллара на 25 февраля
USD ЦБ: 76,63 (-0,12) Инвестиции, 17:41
Борис Джонсон заявил о желании мира украинскими генералами из-за потерь Политика, 19:13
Журова оценила шансы на возвращение россиян к международным турнирам
РАДИО
 Общество, 19:10
Трамп выступит с посланием о положении дел в США Политика, 19:06
Украина ответила на сообщения о планах получить ядерное оружие Политика, 19:04
Лидера «Металлурга» увезли на носилках после столкновения с бортом Спорт, 19:02
В Москве в Вадковском переулке начался пожар в общежитии Общество, 19:02
Начните с малого: подборка акций до 1000₽ #всенабиржу!, 19:00
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Британия ответила на данные о передаче ядерного оружия Киеву Политика, 18:51
С марта сервисам запретят автоматически списывать деньги за подписки Общество, 18:45
Президент Мексики заявила о гарантиях безопасности на ЧМ-2026 по футболу Спорт, 18:45
Украина в третий раз перенесла возобновление поставок по «Дружбе» Политика, 18:43
СК назвал причину гибели четырех человек в Курске Общество, 18:40
Инвесторы накопили $27 млрд в биткоине на обвале в феврале. Кто покупает Крипто, 18:38
Дефицит бюджета: виды и способы покрытия База знаний, 18:31