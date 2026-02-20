Киберполиция сообщила о раскрытых «сервисах пробива» через Telegram

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Киберполиция России в 2025 году пресекла деятельность крупнейших площадок по распространению персональных данных граждан в интернете. Об этом сообщает пресс-служба Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.

Такие сервисы обычно используются мошенниками из колл-центров для получения данных граждан.

«В 2025 году <...> изъято 18 физических и 19 виртуальных серверов (в том числе размещенных за рубежом). Объем изъятой информации превысил 200 терабайт — это более 50 миллиардов строк персональных данных. Владельцы и администраторы привлечены к уголовной ответственности», — говорится в сообщении.

В МВД предупредили, что сервисы «пробива» чаще всего организованы с использованием ботов в Telegram. Через них мошенник получали сведения о жертвах, в том числе ФИО и даты рождения, адреса, номера телефонов и данные о родственниках.

Материал дополняется