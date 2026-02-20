Киберполиция сообщила о раскрытых «сервисах пробива» через Telegram
Киберполиция России в 2025 году пресекла деятельность крупнейших площадок по распространению персональных данных граждан в интернете. Об этом сообщает пресс-служба Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.
Такие сервисы обычно используются мошенниками из колл-центров для получения данных граждан.
«В 2025 году <...> изъято 18 физических и 19 виртуальных серверов (в том числе размещенных за рубежом). Объем изъятой информации превысил 200 терабайт — это более 50 миллиардов строк персональных данных. Владельцы и администраторы привлечены к уголовной ответственности», — говорится в сообщении.
В МВД предупредили, что сервисы «пробива» чаще всего организованы с использованием ботов в Telegram. Через них мошенник получали сведения о жертвах, в том числе ФИО и даты рождения, адреса, номера телефонов и данные о родственниках.
Материал дополняется
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
В МГУ зафиксировали рекорд высоты сугробов за историю наблюдений
Telegram ответил на претензии Минцифры о доступе к перепискам
Telegraph узнала о соглашении Москвы и Киева не критиковать друг друга
WP узнала, чего ожидают США для удара по Ирану
Близкий к сыну Трампа инвестор заявил о соглашении с НОВАТЭКом по СПГ
США подняли истребители из-за обнаружения российских самолетов у Аляски