Политика⁠,
«РГ» и «КП» сообщили о расследовании уголовного дела в отношении Дурова

«Российская газета» сообщила о расследовании уголовного дела в отношении Дурова
Павел Дуров
Павел Дуров (Фото: Dave Bedrosian / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Действия основателя Telegram Павла Дурова расследуются в рамках уголовного дела по ч.1.1 ст. 205.1 УК России (содействие террористической деятельности. Об этом сообщила «Российская газета». Такие же сведения приводит «Комсомольская правда».

По данным «КП», администрация Telegram не исполнил требования Роскомнадзора и не удалила 1369 каналов, чатов и ботов, связанных с детской порнографией, 3771, касающихся наркотиков, 2666 — по теме суицида и 2124 — касающихся вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность. Также не было удалено более 10,5 тыс. с призывами к экстремизму и связанных с «финансированием противника».

«Российская газета» ссылается на данные МВД и ФСБ, согласно которым с 2022 года мессенджер фигурировал в 153 тыс. преступлений, из них 33 тысячи — диверсионно-террористической и экстремистской направленности. Среди них упоминается теракт в «Крокус Сити Холле» и убийства Дарьи Дугиной и генерала Игоря Кириллова. В материале «РГ» говорится, что Telegram в условиях военной операции на Украине стал главным инструментом спецслужб стран НАТО и Киева.

Статья ч.1.1 ст. 205.1 УК России предусматривает лишение свободы от восьми лет до пожизненного.

10 февраля источники РБК сообщили, что власти приняли решение о замедлении работы мессенджера в России. Роскомнадзор, по словам собеседников, начал выполнять поручение в тот же день.

Позднее 10 февраля РКН заявил, что мессенджер Павла Дурова, как и прежде, не исполняет российское законодательство и не обеспечивает безопасность граждан. В связи с этим ведомство «по решению уполномоченных органов» объявило о продолжении введения последовательных ограничений.

Глава Минцифры Максут Шадаев на заседании Госдумы 18 февраля заявил, что Telegram проигнорировал 150 тысяч запросов на удаление запрещенной информации, включая детскую порнографию и распространение наркотиков. Также он отмечал, что доступ к перепискам в мессенджере есть у иностранных спецслужб. В связи с этим власти приняли решение о замедлении передачи медиафайлов в Telegram. Переписка не ограничивается, обращал внимание Шадаев.

В августе 2025 года Роскомнадзор сообщил об ограничении звонков в Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). Решение объяснили тем, что эти мессенджеры стали основными голосовыми сервисами, которые используют для обмана, вымогательства денег, а также вовлечения россиян в диверсионную и террористическую деятельность. В октябре регулятор предупреждал, что принимает меры по частичному ограничению работы иностранных мессенджеров «для противодействия преступникам».

Материал дополняется

Романов Илья
Telegram Павел Дуров ФСБ
Павел Дуров фото
Павел Дуров
предприниматель, основатель «ВКонтакте» и Telegram
10 октября 1984 года
