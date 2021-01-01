WP узнала о взломе облачных сервисов Microsoft «русскими хакерами»

По данным газеты, в ходе недавней атаки на госучреждения и бизнес США произошла утечка данных клиентов облачных сервисов Microsoft через компьютеры корпоративного партнера корпорации. В компании факт взлома отрицают

Фото: SeongJoon Cho / Bloomberg

Во время недавней атаки хакеров, которых американские СМИ и администрация США связывают с правительством России, произошла утечка данных клиентов облачных сервисов Microsoft. Об этом пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на осведомленные источники.

По данным газеты, несанкционированное проникновение произошло через компьютеры корпоративного партнера Microsoft, управляющего доступами к облачным сервисам.

WP сообщает, что хакеры получили доступ к электронной почте и похитили переписку некой частной компании, чье название не уточняется.

В самой Microsoft факт взлома отрицают. «Мы не выявили никаких уязвимостей или следов взлома продуктов Microsoft или облачных сервисов», — заявил старший директор по вопросам коммуникации компании Джефф Джоунс.