Разведка США сообщила о продолжительной кибератаке на сети правительства

Фото: Adam Berry / Getty Images

Компьютерные сети федерального правительства США столкнулись с серьезной и продолжительной кибератакой. Совместное заявление об этом опубликовали аппарат директора Национальной разведки, Федеральное бюро расследований (ФБР) и Агентство по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности США.

«Это развивающаяся ситуация, и, хотя мы продолжаем работать над тем, чтобы в полной мере понять масштабы этой кампании, мы знаем, что кибератака затронула сети внутри федерального правительства», — говорится в сообщении.

О том, кто именно стоит за этой кибератакой, в заявлении не уточняется.

Ранее агентство Reuters сообщило, что связанные с иностранным правительством хакеры взломали систему и несколько месяцев отслеживали электронные письма сотрудников Министерства финансов США. В связи с этим советник действующего президента страны Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О’Брайен был вынужден прервать свою командировку в Европу.