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Разведка США сообщила о продолжительной кибератаке на сети правительства

Фото: Adam Berry / Getty Images
Фото: Adam Berry / Getty Images
Компьютерные сети федерального правительства США столкнулись с серьезной и продолжительной кибератакой. Совместное заявление об этом опубликовали аппарат директора Национальной разведки, Федеральное бюро расследований (ФБР) и Агентство по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности США.

«Это развивающаяся ситуация, и, хотя мы продолжаем работать над тем, чтобы в полной мере понять масштабы этой кампании, мы знаем, что кибератака затронула сети внутри федерального правительства», — говорится в сообщении.

О том, кто именно стоит за этой кибератакой, в заявлении не уточняется.

Ранее агентство Reuters сообщило, что связанные с иностранным правительством хакеры взломали систему и несколько месяцев отслеживали электронные письма сотрудников Министерства финансов США. В связи с этим советник действующего президента страны Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О’Брайен был вынужден прервать свою командировку в Европу.

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Фото:Pavel Golovkin / AP

Позднее газета The Washington Post со ссылкой на источники написала, что атаку совершила хакерская группа APT29, которая, по версии издания, работает на российскую разведывательную службу.

В ответ дипмиссия России в Вашингтоне заявила, что подобные обвинения в адрес страны безосновательны. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков призвал также американские власти прекратить голословные обвинения и напомнил, что президент Владимир Путин уже предлагал США заключить соглашение о сотрудничестве в сфере информационной безопасности.

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