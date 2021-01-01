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Microsoft опровергла использование своей продукции для хакерской атаки

В компании Microsoft заявили, что не нашли доказательств того, что хакеры использовали ее продукцию для атак, сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании.

При этом там подтвердили, что обнаружили вредоносное программное обеспечение компании SolarWinds.

Ранее агентство со ссылкой на источники сообщило, что хакерская атака в США затронула Microsoft. По данным Reuters, компания пользовалась программным обеспечением SolarWinds, которое хакеры использовали для взлома. Впоследствии для атак использовалась продукция Microsoft, говорили источники.

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Фото: Adam Berry / Getty Images

Многие правительственные учреждения в Соединенных Штатах подверглись хакерской атаке. В их числе Министерство энергетики, Министерство финансов, Госдепартамент, Министерство внутренней безопасности, Министерство торговли и другие. По данным Bloomberg, хакерская атака коснулась трех штатов, однако о каких штатах идет речь, не уточняется. Пр этом атака не затронула Национальное управление по ядерной безопасности, которое управляет ядерными объектами страны.

Газета The Washington Post утверждала, что к взлому правительственных сетей причастна хакерская группа АРТ29, известная как Cozy Bear. Ее неоднократно обвиняли в связях с российской разведкой.

Россия отвергла все обвинения в причастности к хакерской атаке. В частности, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что Москва здесь ни при чем.

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