Байден обвинил «русских хакеров» в краже важных сведений у бизнеса США

По мнению демократа, кибератака, благодаря которой хакерам удалось похитить важную информацию у технологического сектора США, частного бизнеса и госучреждений, была тщательно спланирована. Байден пообещал не оставить ее без ответа

Джо Байден (Фото: Carolyn Kaster / AP)

В результате атаки хакеров, причастность к которой в США приписывают России, у американского бизнеса и властей были похищены представляющие особую важность сведения. Об этом заявил на пресс-конференции в Уилмингтоне, штат Делавэр, избранный президент США Джозеф Байден, передает Reuters.

«Эта атака была тщательно спланирована и исполнена. Тем, кто осуществил атаку, удалось застать федеральные власти врасплох, когда они не были готовы», — сказал он.

По его словам, хакеры похитили важную информацию у американского технологического сектора, у частного бизнеса и государственных учреждений. В ходе выступления демократ обратил особое внимание на утверждения действующих властей США о том, что к атаке якобы причастны хакеры из России.

Байден отметил, что Вашингтон не оставит без ответа хакерскую атаку. «Дайте нам оценить, каков был масштаб ущерба. Я обещаю вам — ответ на это будет», — сказал он.