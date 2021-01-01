Байден обвинил «русских хакеров» в краже важных сведений у бизнеса США
В результате атаки хакеров, причастность к которой в США приписывают России, у американского бизнеса и властей были похищены представляющие особую важность сведения. Об этом заявил на пресс-конференции в Уилмингтоне, штат Делавэр, избранный президент США Джозеф Байден, передает Reuters.
«Эта атака была тщательно спланирована и исполнена. Тем, кто осуществил атаку, удалось застать федеральные власти врасплох, когда они не были готовы», — сказал он.
По его словам, хакеры похитили важную информацию у американского технологического сектора, у частного бизнеса и государственных учреждений. В ходе выступления демократ обратил особое внимание на утверждения действующих властей США о том, что к атаке якобы причастны хакеры из России.
Байден отметил, что Вашингтон не оставит без ответа хакерскую атаку. «Дайте нам оценить, каков был масштаб ущерба. Я обещаю вам — ответ на это будет», — сказал он.