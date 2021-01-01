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Технологии и медиа ,  
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Байден обвинил «русских хакеров» в краже важных сведений у бизнеса США

По мнению демократа, кибератака, благодаря которой хакерам удалось похитить важную информацию у технологического сектора США, частного бизнеса и госучреждений, была тщательно спланирована. Байден пообещал не оставить ее без ответа
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Carolyn Kaster / AP)

В результате атаки хакеров, причастность к которой в США приписывают России, у американского бизнеса и властей были похищены представляющие особую важность сведения. Об этом заявил на пресс-конференции в Уилмингтоне, штат Делавэр, избранный президент США Джозеф Байден, передает Reuters.

«Эта атака была тщательно спланирована и исполнена. Тем, кто осуществил атаку, удалось застать федеральные власти врасплох, когда они не были готовы», — сказал он.

По его словам, хакеры похитили важную информацию у американского технологического сектора, у частного бизнеса и государственных учреждений. В ходе выступления демократ обратил особое внимание на утверждения действующих властей США о том, что к атаке якобы причастны хакеры из России.

Кремль назвал проявлением слепой русофобии обвинения США в атаках хакеров
Политика
Фото:Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Байден отметил, что Вашингтон не оставит без ответа хакерскую атаку. «Дайте нам оценить, каков был масштаб ущерба. Я обещаю вам — ответ на это будет», — сказал он.

При этом демократ выразил недовольство в связи с тем, что действующий президент США Дональд Трамп так и не смог дать ответ на вопрос о том, кто стоял за кибератаками.

О том, что хакеры, действующие при поддержке правительства иностранного государства, получили доступ к системе Министерства финансов США и Национального управления по телекоммуникациям и информации (структура Министерства торговли), стало известно 13 декабря. Агентство Reuters, ссылаясь на источники, сообщало, что хакеры также получили доступ к внутренним коммуникациям Министерства внутренней безопасности США. Как писала газета The Washington Post, за кибератаками стоит хакерская группа APT29, или Cozy Bear, работающая на российскую Службу внешней разведки.

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Bloomberg узнал о 200 целях атаки «хакеров из России»
Общество
Фото:Алексей Мальгавко / РИА Новости

Позднее стало известно, что атака была нацелена на ИТ-компанию SolarWinds. Хакеры использовали для своих целей обновления, выпущенные компанией в период с марта по июнь этого года для ее программного обеспечения Orion. По данным Bloomberg, в ходе взлома программного обеспечения SolarWinds пострадали по меньшей мере 200 организаций по всему миру. Клиентами SolarWinds помимо вышеперечисленных ведомств также выступают подразделения ВС США, Министерства юстиции, Госдепартамента, Агентства национальной безопасности, Почтовой службы и 425 компаний из американского списка Fortune 500.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не имеет к этому никакого отношения. Он напомнил, что ранее глава государства Владимир Путин предлагал Вашингтону сотрудничать в сфере кибербезопасности, однако ответа от американской стороны не последовало.

Автор
Михаил Юшков
Джо Байден российские хакеры кража данных
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