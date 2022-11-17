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Маск определился с преемником на посту гендиректора Tesla

WSJ: Илон Маск определился с преемником на посту гендиректора Tesla
По словам бизнесмена, Tesla отнимает много времени, а он хотел бы больше времени посвящать разработке технологий, чем руководству компанией. Один из членов совета директоров сказал, что преемник уже выбран, но имени не назвал
Tesla TSLA $187,71 -3,06% Купить
Фото: Justin Sullivan / Getty Images
Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Илон Маск определился с преемником на посту гендиректора его компании Tesla, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на члена совета директоров Джеймса Мердока. Имя будущего руководителя компании он не назвал.

Маск — самый богатый человек в мире, Bloomberg оценивает его состояние в $183 млрд. Помимо Tesla бизнесмен руководит SpaceX и Twitter, но, по его собственным словам, именно Tesla в последнее время отнимала у него больше всего времени. Прежде Маск говорил, что в случае появления надежного преемника он покинет пост руководителя компании и сосредоточится на других проектах.

Предприниматель допустил, что в будущем будет меньше времени посвящать и недавно приобретенной Twitter. После покупки компании Маск сам возглавил ее, но не исключает, что в будущем найдет другого человека на пост гендиректора.

«Должность генерального директора чаще всего означает какую-то в большей степени сконцентрированную на бизнесе роль, но на самом деле моя функция — это больше функция инженера, который развивает технологии», — пояснил Маск.

И он, и Мердок сделали свои заявления на слушаниях по иску одного из акционеров: Ричард Торнетта пытается через суд добиться расторжения заключенного в 2018 году соглашения о зарплате Маска. Торнетта считает, что предприниматель влиял на принятие советом директоров решения о его зарплате, а совет, в свою очередь, не предоставил акционерам всей необходимой для подписания соглашения информации. Маск на рассмотрении дела заявил, что не выдвигал условий по зарплате.

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Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Илон Маск Tesla
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