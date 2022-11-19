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Маск запустил голосование в Twitter за возвращение аккаунта Трампа

Илон Маск предложил пользователям Twitter проголосовать за возвращение аккаунта Трампа

Новый владелец Twitter, бизнесмен Илон Маск запустил опрос, попросив пользователей проголосовать за то, должен ли бывший президент США Дональд Трамп, чей аккаунт был ранее заблокирован, вернуться в соцсеть.

По данным на 04:10 19 ноября, более половины проголосовавших — 62% — выступили за восстановление аккаунта Трампа, 38% — против. К этому моменту свои голоса отдали 997 тыс. пользователей. До конца голосования осталось 23 часа.

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Виктория Тютина Виктория Тютина
Илон Маск Twitter аккаунт Дональд Трамп
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