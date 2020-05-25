Операторы указали на риск банкротств из-за бесплатного доступа к сайтам
Главы четырех региональных ассоциаций операторов связи сообщили о значительных рисках снижения качества услуг и банкротства для небольших провайдеров в случае принятия законопроекта о бесплатном доступе к социально значимым интернет-ресурсам. Об этом говорится в письмах представителей ассоциации «Ростелесеть» (объединяет 200 операторов связи по всей стране), «Областные телевизионные сети» (Ленинградская область), Ассоциации телекоммуникационных операторов (АСТО, Санкт-Петербург) и Ассоциации операторов связи Владимирской области к председателю правительства Михаилу Мишустину (копии документов есть у РБК, их подлинность подтвердили представители ассоциаций).
Глава АСТО Алексей Леонтьев пишет, что «всегда были, есть и, по всей видимости, будут» абоненты, чьи потребности в использовании интернета на 90% покрываются 10–20 ресурсами. Доля подобных абонентов, по его оценке, достигает 50% от общего количества. Если эти ресурсы попадут в перечень социально значимых, такие клиенты могут полностью отказаться от платных услуг операторов. «При этом переход даже 20% абонентов на бесплатную услугу — это большая вероятность банкротства оператора связи, если только оператор не реализует существенное повышение стоимости услуг», — предупредил Леонтьев.
В январе этого года президент России Владимир Путин поручил обеспечить бесплатный доступ к социально значимым интернет-ресурсам. Соответствующие поправки в закон «О связи» Минкомсвязь опубликовала на портале Regulation.gov.ru, 26 мая должно завершиться общественное обсуждение документа. С 1 апреля по 1 июля проводится эксперимент по предоставлению бесплатного доступа к ряду сайтов, в котором участвуют «Ростелеком, МТС, «ВымпелКом», «МегаФон» и «Эр-Телеком Холдинг». В перечень сайтов вошел 391 ресурс, в том числе «ВКонтакте», «Одноклассники» и другие социальные сети, поисковые сервисы и электронная почта Mail.ru, «Яндекса» и Rambler, новостные агрегаторы, сервисы доставки товаров и еды и др.