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Операторы указали на риск банкротств из-за бесплатного доступа к сайтам

Региональные операторы заявили главе правительства Михаилу Мишустину о риске банкротств из-за обязательного бесплатного доступа к социально значимым сайтам. По их версии, многие россияне захотят пользоваться только ими
Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости
Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Главы четырех региональных ассоциаций операторов связи сообщили о значительных рисках снижения качества услуг и банкротства для небольших провайдеров в случае принятия законопроекта о бесплатном доступе к социально значимым интернет-ресурсам. Об этом говорится в письмах представителей ассоциации «Ростелесеть» (объединяет 200 операторов связи по всей стране), «Областные телевизионные сети» (Ленинградская область), Ассоциации телекоммуникационных операторов (АСТО, Санкт-Петербург) и Ассоциации операторов связи Владимирской области к председателю правительства Михаилу Мишустину (копии документов есть у РБК, их подлинность подтвердили представители ассоциаций).

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Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Глава АСТО Алексей Леонтьев пишет, что «всегда были, есть и, по всей видимости, будут» абоненты, чьи потребности в использовании интернета на 90% покрываются 10–20 ресурсами. Доля подобных абонентов, по его оценке, достигает 50% от общего количества. Если эти ресурсы попадут в перечень социально значимых, такие клиенты могут полностью отказаться от платных услуг операторов. «При этом переход даже 20% абонентов на бесплатную услугу — это большая вероятность банкротства оператора связи, если только оператор не реализует существенное повышение стоимости услуг», — предупредил Леонтьев.

В январе этого года президент России Владимир Путин поручил обеспечить бесплатный доступ к социально значимым интернет-ресурсам. Соответствующие поправки в закон «О связи» Минкомсвязь опубликовала на портале Regulation.gov.ru, 26 мая должно завершиться общественное обсуждение документа. С 1 апреля по 1 июля проводится эксперимент по предоставлению бесплатного доступа к ряду сайтов, в котором участвуют «Ростелеком, МТС, «ВымпелКом», «МегаФон» и «Эр-Телеком Холдинг». В перечень сайтов вошел 391 ресурс, в том числе «ВКонтакте», «Одноклассники» и другие социальные сети, поисковые сервисы и электронная почта Mail.ru, «Яндекса» и Rambler, новостные агрегаторы, сервисы доставки товаров и еды и др.

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Фото: Zuma / ТАСС

По оценке Минкомсвязи, затраты операторов при обеспечении бесплатного доступа составят 5,7 млрд руб., компенсировать их не предполагается. По оценке руководителя рабочей группы «Доступный интернет» при комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и ИТ Ирины Левовой, потери операторов связи из-за проекта предоставления бесплатного доступа к социально значимым сайтам могут достичь 200 млрд руб., если Минкомсвязь не сократит список подобных ресурсов.

Чего еще опасаются региональные операторы

Председатель совета «Областные телевизионные сети» Наталья Суконкина в своем письме Мишустину отметила, что по закону оператор связи может в одностороннем порядке расторгнуть договор с абонентом без компенсации, если абонент не оплачивал услуги в течение шести месяцев. «Таким образом, зафиксированное в законопроекте основание для оказания услуги <...> «при условии наличия действующего договора» имеет очень короткий срок жизни», — указала она.

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Фото: Loren Elliott / Reuters

Алексей Леонтьев также считает, что если абонент не платит за услуги, то оператор вправе отказаться от исполнения обязательств (при этом не обязательно ждать полгода), и в таком случае договор становится недействующим. Но тогда пропадает смысл предоставлять населению бесплатный доступ, если их можно получить, только заплатив за аналогичные услуги, подчеркнул эксперт.

С этой позицией согласен и гендиректор аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков: по его словам, если условия договора между клиентом и оператором не выполняются, то клиент перестает считаться абонентом. «Люди могли бы сэкономить на том, чтобы выбрать самые дешевые тарифы с минимальным объемом трафика, рассчитывая на бесплатный доступ, но при таком сценарии операторы смогут изменить стоимость своих тарифов так, что в деньгах они не потеряют», — отметил он.

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Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

При этом Леонтьев опасается, что люди неправильно поймут суть инициативы, особенно в регионах, где более бережно относятся к своим сбережениям. «Если им скажут, что они могут не платить за 10–20 ресурсов, то они будут писать письма президенту и в Роскомнадзор с жалобой на операторов: почему они не предоставляют им услуги бесплатно, хотя везде говорят о бесплатном доступе в интернет», — размышляет Леонтьев.

О рисках региональных операторов также говорится в отзыве ассоциации «Макател» (объединяет более 40 операторов связи из разных регионов), опубликованном на портале regulation.gov.ru. Глава этой ассоциации Алексей Амелькин отметил, что инициатива приведет к тому, что «платящие абоненты будут по сути оплачивать услуги связи для лиц, которые будут пользоваться только «бесплатной общеобязательной» частью интернета», тогда как абонент должен оплачивать как минимум затраты оператора на поддержание работоспособности сети. Он ожидает, что реализация инициативы приведет к сокращению инвестиций операторов в инфраструктуру и инновационные проекты, а это, вместе с повышением нагрузки на сети, из-за пандемии коронавируса повлечет ухудшение работы сетей связи в стране.

«Мы находимся в тесном контакте с отраслью в рамках проведения эксперимента, проводится общественное обсуждение поправок в законодательство. Важно предоставить гражданам доступ к социально значимым сайтам даже при нулевом балансе и при этом соблюсти интересы бизнеса», — сообщил представитель Минкомсвязи. В пресс-службе правительства заявили РБК, что «по результатам эксперимента будут сделаны выводы о том, какие расходы понесут операторы в связи с предоставлением нетарифицируемого доступа в интернет к сайтам из реестра».

Автор: Владислав Скобелев
Теги: бесплатный интернет, Минкомсвязь, операторы, тарифы
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