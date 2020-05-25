Операторы указали на риск банкротств из-за бесплатного доступа к сайтам

По оценке Минкомсвязи, затраты операторов при обеспечении бесплатного доступа составят 5,7 млрд руб., компенсировать их не предполагается. По оценке руководителя рабочей группы «Доступный интернет» при комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и ИТ Ирины Левовой, потери операторов связи из-за проекта предоставления бесплатного доступа к социально значимым сайтам могут достичь 200 млрд руб., если Минкомсвязь не сократит список подобных ресурсов.

Чего еще опасаются региональные операторы

Председатель совета «Областные телевизионные сети» Наталья Суконкина в своем письме Мишустину отметила, что по закону оператор связи может в одностороннем порядке расторгнуть договор с абонентом без компенсации, если абонент не оплачивал услуги в течение шести месяцев. «Таким образом, зафиксированное в законопроекте основание для оказания услуги <...> «при условии наличия действующего договора» имеет очень короткий срок жизни», — указала она.

Алексей Леонтьев также считает, что если абонент не платит за услуги, то оператор вправе отказаться от исполнения обязательств (при этом не обязательно ждать полгода), и в таком случае договор становится недействующим. Но тогда пропадает смысл предоставлять населению бесплатный доступ, если их можно получить, только заплатив за аналогичные услуги, подчеркнул эксперт.

С этой позицией согласен и гендиректор аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков: по его словам, если условия договора между клиентом и оператором не выполняются, то клиент перестает считаться абонентом. «Люди могли бы сэкономить на том, чтобы выбрать самые дешевые тарифы с минимальным объемом трафика, рассчитывая на бесплатный доступ, но при таком сценарии операторы смогут изменить стоимость своих тарифов так, что в деньгах они не потеряют», — отметил он.

При этом Леонтьев опасается, что люди неправильно поймут суть инициативы, особенно в регионах, где более бережно относятся к своим сбережениям. «Если им скажут, что они могут не платить за 10–20 ресурсов, то они будут писать письма президенту и в Роскомнадзор с жалобой на операторов: почему они не предоставляют им услуги бесплатно, хотя везде говорят о бесплатном доступе в интернет», — размышляет Леонтьев.

О рисках региональных операторов также говорится в отзыве ассоциации «Макател» (объединяет более 40 операторов связи из разных регионов), опубликованном на портале regulation.gov.ru. Глава этой ассоциации Алексей Амелькин отметил, что инициатива приведет к тому, что «платящие абоненты будут по сути оплачивать услуги связи для лиц, которые будут пользоваться только «бесплатной общеобязательной» частью интернета», тогда как абонент должен оплачивать как минимум затраты оператора на поддержание работоспособности сети. Он ожидает, что реализация инициативы приведет к сокращению инвестиций операторов в инфраструктуру и инновационные проекты, а это, вместе с повышением нагрузки на сети, из-за пандемии коронавируса повлечет ухудшение работы сетей связи в стране.

«Мы находимся в тесном контакте с отраслью в рамках проведения эксперимента, проводится общественное обсуждение поправок в законодательство. Важно предоставить гражданам доступ к социально значимым сайтам даже при нулевом балансе и при этом соблюсти интересы бизнеса», — сообщил представитель Минкомсвязи. В пресс-службе правительства заявили РБК, что «по результатам эксперимента будут сделаны выводы о том, какие расходы понесут операторы в связи с предоставлением нетарифицируемого доступа в интернет к сайтам из реестра».