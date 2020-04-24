Изоляция не создала проблем с доступом на интернет-ресурсы Европы

По оценке аналитиков, рост трафика во время пандемии коронавируса и регистрации связанных с ней мошеннических сайтов не повлиял на систему доменных имен. Но риска поломок в сетях операторов связи это не отменяет

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Пандемия коронавируса не оказала заметного влияния на DNS (Domain Name System, система доменных имен, отвечает за перевод имен сайтов или адресов электронной почты в IP-адреса), говорится в исследовании Ассоциации регистратур национальных доменов европейских стран CENTR, которая проанализировала регистрации в группе из 12 национальных доменов (в том числе .ru) с января по март 2020 года.

Загрузка инфраструктуры составила около 10%, отмечает CENTR. Таким образом, даже десятикратный рост трафика не создаст заметных проблем с работой интернет-ресурсов. В исследовании отмечается, что распределенная инфраструктура системы DNS практически исключает их перегрузку. Система уже 20 лет периодически сталкивается с DDoS-атаками, которые, как правило, генерируют во много раз больше одновременных запросов, чем тот уровень, который можно наблюдать сейчас.

При этом число зарегистрированных доменов выросло на 2%, то есть динамика этого показателя оказалась на том уровне, на каком ожидалась ранее.

Всего в группе из 12 национальных доменов за три месяца было зафиксировано порядка 751 тыс. новых регистраций. За этот период было зарегистрировано 6164 доменных имени, использующих слова covid, corona или virus. Большая часть регистраций пришлась на вторую половину марта. Таким образом, доля «коронавирусных» регистраций составила приблизительно 0,8% от общего их числа. Причем лишь 26% таких доменов использованы затем для создания сайтов. То есть разговоры о волне интернет-мошенничества и вредоносных регистраций, связанных с пандемией, сильно преувеличены, пришли к выводу аналитики CENTR.

Как ранее сообщал Координационный центр доменов .ru и .рф, за первые три месяца года в России зарегистрировали 1634 доменных имени с различными упоминаниями коронавируса.