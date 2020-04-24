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Пандемия коронавируса ,  
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Изоляция не создала проблем с доступом на интернет-ресурсы Европы

По оценке аналитиков, рост трафика во время пандемии коронавируса и регистрации связанных с ней мошеннических сайтов не повлиял на систему доменных имен. Но риска поломок в сетях операторов связи это не отменяет
Фото: Loren Elliott / Reuters
Фото: Loren Elliott / Reuters

Пандемия коронавируса не оказала заметного влияния на DNS (Domain Name System, система доменных имен, отвечает за перевод имен сайтов или адресов электронной почты в IP-адреса), говорится в исследовании Ассоциации регистратур национальных доменов европейских стран CENTR, которая проанализировала регистрации в группе из 12 национальных доменов (в том числе .ru) с января по март 2020 года.

Загрузка инфраструктуры составила около 10%, отмечает CENTR. Таким образом, даже десятикратный рост трафика не создаст заметных проблем с работой интернет-ресурсов. В исследовании отмечается, что распределенная инфраструктура системы DNS практически исключает их перегрузку. Система уже 20 лет периодически сталкивается с DDoS-атаками, которые, как правило, генерируют во много раз больше одновременных запросов, чем тот уровень, который можно наблюдать сейчас.

При этом число зарегистрированных доменов выросло на 2%, то есть динамика этого показателя оказалась на том уровне, на каком ожидалась ранее.

Всего в группе из 12 национальных доменов за три месяца было зафиксировано порядка 751 тыс. новых регистраций. За этот период было зарегистрировано 6164 доменных имени, использующих слова covid, corona или virus. Большая часть регистраций пришлась на вторую половину марта. Таким образом, доля «коронавирусных» регистраций составила приблизительно 0,8% от общего их числа. Причем лишь 26% таких доменов использованы затем для создания сайтов. То есть разговоры о волне интернет-мошенничества и вредоносных регистраций, связанных с пандемией, сильно преувеличены, пришли к выводу аналитики CENTR.

Как ранее сообщал Координационный центр доменов .ru и .рф, за первые три месяца года в России зарегистрировали 1634 доменных имени с различными упоминаниями коронавируса.

В начале апреля Минкомсвязь попросила Rambler Group и другие интернет-компании снизить качество видео на сайтах и отказаться от автовоспроизведения. Ведомство опасалось, что рост интернет-трафика из-за самоизоляции повлияет на качество оказания услуг абонентам. Аналитики отмечали, что в подобных мерах нет необходимости, потому что в России не наблюдается проблем с повышенным интернет-трафиком. В середине месяца Mail.ru Group, «Яндекс», «Газпром-Медиа» и Сбербанк согласились выполнить просьбу Минкомсвязи и ограничили качество видео на своих ресурсах.

По словам гендиректора Института исследований интернета Карена Казаряна, забота о стабильности работы DNS не имеет отношения к предложению Минкомсвязи снизить качество видео. Минкомсвязь опасается нагрузки на сети связи операторов, DNS взаимозаменяемы и не создают критической нагрузки на сети, объяснил он. «Возникающие аварии или атаки на инфраструктуру DNS могут сказаться на качестве интернета, однако система построена так, чтобы в случае выхода из строя отдельных серверов их могли подменять другие. Для этого у каждой компании есть основные, альтернативные и публичные DNS, поэтому вероятность сбоев в интернете из-за перегрузки DNS сводится к нулю», — констатирует Казарян.

Вероятность какого-либо влияния видеотрафика на нагрузку DNS достаточно низкая, потому что большинство запросов, которые пользователи отправляют на серверы, уже закэшированы, говорит директор по внешним связям в Восточной Европе и Средней Азии RIPE Network Coordination Centre (RIPE NCC) Алексей Семеняка. «Внутри операторской инфраструктуры задержки сомнительны, надо понимать, что DNS — это небольшие запросы и доля трафика, которая создается этими протоколами, очень низкая», — объясняет он.

Автор: Анастасия Скрынникова
Теги: интернет, домены, коронавирус, интернет-трафик
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