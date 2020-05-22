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Социологи назвали долю никогда не пользовавшихся интернетом россиян

По данным опроса ФОМ, 22% россиян ни разу в жизни не использовали интернет. Месячная аудитория пользователей составила 74% опрошенных, чаще всего россияне заходят в Сеть, чтобы узнать новости и навести справки
Фото: Валерий Матыцин / ТАСС
Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Интернетом никогда не пользовались 22% россиян, следует из данных исследования социологического фонда «Общественное мнение». Опрос был проведен по телефону 15–17 мая, в нем приняли участие 1 тыс. респондентов.

69% опрошенных сообщили, что в последний раз пользовались интернетом в последние сутки, еще 4% — в последнюю неделю. Месячная аудитория интернет-пользователей составила 74%.

По 1% участников опроса заявили, что в последний раз пользовались интернетом месяц, три месяца либо полгода назад. 2% респондентов заходили в интернет более года назад.

Согласно опросу ФОМ, 51% участников исследования использует и домашний, и мобильный интернет, 27% — только мобильный, 21% — только домашний. Еще 1% опрошенных не заходит в интернет дома.

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Технологии и медиа
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В основном, как показало исследование, пользователи заходят в сеть, чтобы узнавать новости, — этот вариант выбрали 41% опрошенных. 35% респондентов узнают полезную и интересующую их информацию, 28% общаются с родными, друзьями и знакомыми. Для работы интернет нужен 25% пользователей, а для учебы — 17%. Участники опроса также смотрят в Сети фильмы (17%), сидят в соцсетях (16%) и используют ее для развлечения (13%).

По мнению 17% опрошенных, они проводят в интернете слишком много времени, противоположной точки зрения придерживаются 8% респондентов. 73% участников исследования считают, что сидят в интернете столько, сколько нужно. Больше всего о зависании в Сети говорят респонденты в возрасте 18–30 лет (24%).

Изоляция не создала проблем с доступом на интернет-ресурсы Европы
Технологии и медиа
Фото: Loren Elliott / Reuters

За последние месяц-два на фоне режима самоизоляции в интернете стали проводить больше времени 27% респондентов (чаще всего об этом говорили опрошенные в возрастных группах 18–30 лет и 31–45 лет). Для большинства (64%) ничего не изменилось.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: опрос, ФОМ, интернет
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