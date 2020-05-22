Социологи назвали долю никогда не пользовавшихся интернетом россиян

По данным опроса ФОМ, 22% россиян ни разу в жизни не использовали интернет. Месячная аудитория пользователей составила 74% опрошенных, чаще всего россияне заходят в Сеть, чтобы узнать новости и навести справки

Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Интернетом никогда не пользовались 22% россиян, следует из данных исследования социологического фонда «Общественное мнение». Опрос был проведен по телефону 15–17 мая, в нем приняли участие 1 тыс. респондентов.

69% опрошенных сообщили, что в последний раз пользовались интернетом в последние сутки, еще 4% — в последнюю неделю. Месячная аудитория интернет-пользователей составила 74%.

По 1% участников опроса заявили, что в последний раз пользовались интернетом месяц, три месяца либо полгода назад. 2% респондентов заходили в интернет более года назад.

Согласно опросу ФОМ, 51% участников исследования использует и домашний, и мобильный интернет, 27% — только мобильный, 21% — только домашний. Еще 1% опрошенных не заходит в интернет дома.