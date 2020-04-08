Бизнес предупредил о росте потерь из-за проекта о бесплатных сайтах

Операторы связи могут лишиться до 200 млрд руб. годового дохода из-за необходимости обеспечить бесплатный доступ к сайтам из списка Минкомсвязи, предупредил бизнес. Кроме того, качество услуги для пользователей может быть низким.

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Потери операторов связи из-за проекта предоставить бесплатный доступ к социально значимым сайтам вырастут до 200 млрд руб., сообщила РБК руководитель рабочей группы «Доступный интернет» при комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и ИТ Ирина Левова. Ранее эта комиссия оценила потери бизнеса от проекта в 150 млрд руб. Если Минкомсвязь не сократит список социально значимых ресурсов, потери вырастут, предупредила Левова. С обновленной оценкой согласен один из операторов связи, принимающий участие в тестировании проекта: «Выпадение выручки у операторов связи из-за данной инициативы может превысить 150 млрд руб.», — отметил его представитель.

Дать бесплатный доступ к социально значимым ресурсам в январе предложил президент России Владимир Путин. Список этих ресурсов до сих пор не утвержден. Изначально предполагалось, что в него попадут сайты госорганов, госуслуг, отдельные сервисы «Яндекса» и Mail.ru Group и другие.

В начале апреля Минкомсвязь объявила эксперимент, который продлится до 1 июля. В его рамках операторы «Ростелеком», МТС, «МегаФон», «ВымпелКом» (бренд «Билайн») и «ЭР Телеком Холдинг» будут предоставлять абонентам бесплатный доступ к интернет-ресурсам из перечня, сформированного Минкомсвязью. Всего в него попал 391 сайт, в том числе сайты госорганов, социальные сети, СМИ, маркетплейсы и сервисы доставки продуктов. В приказе ведомства говорится, что эти ресурсы должны будут сделать отдельные версии без потокового видео. В процессе тестирования в перечень сайтов могут вноситься изменения, но не чаще, чем раз в неделю.

«Большинство зарубежных проектов бесплатного доступа к интернет-ресурсам ограничиваются списком из государственных сайтов, — отметил гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян. — Финансирование подобных проектов осуществляется либо через государственные фонды, пополняемые за счет поступлений от операторов связи за пользование радиочастотным спектром, либо за счет конкретных операторов связи в рамках соглашений с правительством в имиджевых целях». Российский вариант, по которому операторов обязали финансировать бесплатный доступ к такому большому количеству сайтов с высоким трафиком, не применяется нигде в мире, указал Казарян.