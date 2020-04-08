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Бизнес предупредил о росте потерь из-за проекта о бесплатных сайтах

Операторы связи могут лишиться до 200 млрд руб. годового дохода из-за необходимости обеспечить бесплатный доступ к сайтам из списка Минкомсвязи, предупредил бизнес. Кроме того, качество услуги для пользователей может быть низким.
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Потери операторов связи из-за проекта предоставить бесплатный доступ к социально значимым сайтам вырастут до 200 млрд руб., сообщила РБК руководитель рабочей группы «Доступный интернет» при комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и ИТ Ирина Левова. Ранее эта комиссия оценила потери бизнеса от проекта в 150 млрд руб. Если Минкомсвязь не сократит список социально значимых ресурсов, потери вырастут, предупредила Левова. С обновленной оценкой согласен один из операторов связи, принимающий участие в тестировании проекта: «Выпадение выручки у операторов связи из-за данной инициативы может превысить 150 млрд руб.», — отметил его представитель.

Дать бесплатный доступ к социально значимым ресурсам в январе предложил президент России Владимир Путин. Список этих ресурсов до сих пор не утвержден. Изначально предполагалось, что в него попадут сайты госорганов, госуслуг, отдельные сервисы «Яндекса» и Mail.ru Group и другие.

В начале апреля Минкомсвязь объявила эксперимент, который продлится до 1 июля. В его рамках операторы «Ростелеком», МТС, «МегаФон», «ВымпелКом» (бренд «Билайн») и «ЭР Телеком Холдинг» будут предоставлять абонентам бесплатный доступ к интернет-ресурсам из перечня, сформированного Минкомсвязью. Всего в него попал 391 сайт, в том числе сайты госорганов, социальные сети, СМИ, маркетплейсы и сервисы доставки продуктов. В приказе ведомства говорится, что эти ресурсы должны будут сделать отдельные версии без потокового видео. В процессе тестирования в перечень сайтов могут вноситься изменения, но не чаще, чем раз в неделю.

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«Большинство зарубежных проектов бесплатного доступа к интернет-ресурсам ограничиваются списком из государственных сайтов, — отметил гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян. — Финансирование подобных проектов осуществляется либо через государственные фонды, пополняемые за счет поступлений от операторов связи за пользование радиочастотным спектром, либо за счет конкретных операторов связи в рамках соглашений с правительством в имиджевых целях». Российский вариант, по которому операторов обязали финансировать бесплатный доступ к такому большому количеству сайтов с высоким трафиком, не применяется нигде в мире, указал Казарян.

По словам гендиректора «ТМТ Консалтинга» Константина Анкилова, ожидаемый объем рынка доступа в интернет в России в этом году составит приблизительно 560 млрд руб. «Оценка РСПП говорит о том, что в случае реализации проекта «Доступный интернет» в нынешнем виде операторы потеряют почти треть выручки. Это можно рассматривать как самый пессимистичный сценарий, но судить о его реалистичности можно будет после окончания периода тестирования», — считает Анкилов.

Проблемы с доступом

Кроме роста потерь операторов Левова прогнозирует технические проблемы с доступом к сайтам из списка Минкомсвязи. «Сейчас в списке указаны только доменные имена сайтов. Из-за этого провайдер не может выделить трафик с этих сайтов отдельно от общего и сделать его бесплатным. Это приведет к некорректной работе сайта — интернет-ресурс будет медленно загружаться, могут быть потеряны изображения или видеоконтент», — пояснила она.

По словам Левовой, при росте числа обращений к социально значимым ресурсам ввиду их бесплатности также могут не выдержать вычислительные мощности обслуживающих их серверов и хостинг-провайдеров. Для обработки большого числа запросов ресурсы должны строить и постоянно развивать свою собственную инфраструктуру — географические системы доставки контента (CDN). В России такая инфраструктура есть только у «Яндекса», отметила она.

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Директор по внешним связям в Восточной Европе и Средней Азии RIPE Network Coordination Centre (RIPE NCC) Алексей Семеняка также указал, что в ходе тестирования часть контента сайтов из списка может оказаться недоступной для пользователей. «Каждый сайт имеет много элементов, части которых расположены на разных серверах и даже не в одном доменном имени. Как быть с разными системами аналитики, внешними источниками и рекламным контентом? Все это не сможет отображаться на сайтах», — объяснил он. По словам Семеняки, часть не указанных Минкомсвязью ресурсов принципиально важна для того, чтобы браузер смог загрузить сайт из списка социально значимых, иначе страницы будут загружаться очень долго или не будут работать вовсе. Даже если оператор сам задастся целью получить список всех ресурсов, необходимых для корректной работы сайтов из списка Минкомсвязи, это будет очень сложная задача, потому что серверы, хостинги и IP-адреса могут меняться, уверен представитель RIPE NCC.

Семеняка считает, что для решения этой проблему могут быть созданы какие-то специальные решения, но это потребует времени и финансовых вложений. Источник РБК в одном из операторов рассказал, что раньше конца 2020 года завершить тестирование бесплатного доступа к социально значимым сайтам при текущей реализации не получится из-за сложности составления необходимого для сайтов списка серверов и хостингов.

По словам собеседника РБК еще в одном операторе связи ключевым вопросом остается отключение пользователей от услуг связи в случае неоплаты и отсутствия у них средств на счете. «Минкомсвязь не может ограничивать право операторов приостанавливать оказание услуг в случае неоплаты, для этого потребуется внести изменения в закон «О связи», правила оказания услуг связи. И даже если эти правки будут внесены, остается вопрос, на какой срок и кто будет оплачивать поддержание работоспособности линий связи в этот период и на основании чего?» — отметил собеседник РБК.

Тестирование проекта необходимо, чтобы оценить масштаб возможных технических проблем и финансовых трат, уверен директор Координационного центра национального домена Сети интернет Андрей Воробьев. Он положительно оценивает проект и думает, что предоставление бесплатного доступа к широкому списку популярных сайтов в следующие три месяца может подтолкнуть больше людей пользоваться фиксированным интернетом. Но после окончания эпидемии коронавируса список бесплатных для пользователей сайтов должен сократиться, считает Воробьев.

Представители МТС, «МегаФона», «ВымпелКома» (бренд «Билайн») и «ЭР Телеком Холдинга» воздержались от комментариев. РБК направил запрос в «Ростелеком» и Минкомсвязи.

Автор: Анастасия Скрынникова
Теги: РСПП, Минкомсвязь, интернет-провайдеры, Рунет
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