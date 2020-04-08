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Минкомсвязи обязало социально значимые сайты разработать версии без видео

Интернет-ресурсы, вошедшие в список социально значимых, должны будут создать версии своих сайтов без видео, куда пользователи будут перенаправляться при нулевом балансе
Фото: Zuma / ТАСС

Сайтам, которые вошли в список социально значимых ресурсов, необходимо подготовить специальные интернет-версии без видео, иначе их могут исключить из перечня, сообщает «Коммерсантъ».

Список из 391 ресурса Минкомсвязи утвердило в начале апреля в рамках программы информационной поддержки граждан из-за распространения коронавируса. Доступ к ним будет бесплатным до 1 июля. В список вошли, в частности, «ВКонтакте», «Одноклассники», «Яндекс.Почта», «Яндекс.Новости», РБК, «РИА Новости», ТАСС, а также телеканалы, ряд образовательных площадок, информационные ресурсы о здоровье, науке, спорте, литературе и искусстве.

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По данным «Коммерсанта», интернет-ресурсы должны подготовить версии без «потокового видео» к маю, а также передать операторам их IP-адреса. На эти версии интернет-ресурсов пользователи будут перенаправлены, если на их балансе не останется денег.

То, что телеканалам придется создавать текстовые версии сайтов, изданию подтвердил заместитель министра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин.

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По словам представителей крупных каналов, им не сообщали о необходимости создавать дополнительные версии сайтов, пишет «Коммерсантъ». В разговоре с изданием, топ-менеджер крупного телехолдинга назвал экономически неоправданным разработку текстовой версии сайта. «Как сайт канала может работать без видео? Зачем? Это попытка превратить все в сайты онлайн-газет или вернуться в интернет, где был только чат «Кроватка», — сказал собеседник издания.

При этом источник в крупном операторе пояснил, что таким образом операторы хотели исключить ситуации, при которых ресурсы будут зарабатывать с помощью бесплатного трафика. «Мы попросили убрать оттуда тяжелый контент, поэтому телеканалам надо делать облегченные версии», — отметил источник.

Ранее Минкомсвязи оценивало затраты операторов при обеспечении бесплатного доступа в 5,7 млрд руб. Однако Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) посчитал, что стоимость этого проекта для ведущих российских операторов может составить 150 млрд руб. в год. Союз полагает, что государство должно восполнить эти потери.
 

Автор: Мария Лисицына
Теги: коронавирус, Минкомсвязи
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