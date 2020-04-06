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Власти утвердили перечень сайтов с бесплатным доступом

До 1 июля россияне смогут бесплатно получить доступ к ряду соцсетей, мессенджеров, СМИ, а также сайтам госорганов, банков и сервисам доставки
Фото: Michael Loccisano / Getty Images

Минкомсвязь утвердила список ресурсов, доступ к которым в рамках эксперимента станет бесплатным до 1 июля. Соответствующий приказ размещен на сайте ведомства.

В перечень вошли соцсети, поисковые и справочные системы, электронная почта и мессенджеры, сервисы погоды и карты, СМИ, образовательные и культурные платформы, сайты госорганов и банков, сервисы доставки, маркетплейсы и волонтерские сервисы.

Список состоит из 391 ресурса. Это, в частности:

  • Социальные сети и сообщества. Бесплатно в указанный период россияне смогут воспользоваться такими соцсетями, как «ВКонтакте», «Одноклассники», «Мой мир@Mail.ru», сервисом «Ответы Mail.ru» и другими.
  • Электронная почта, мессенджеры и облачное хранение файлов. В эту категорию вошли сервисы электронной почты Mail.ru, «Яндекс.Почта», «Рамблер/Почта», «Облако Mail.ru», «Яндекс.Диск», мессенджеры ICQ и «ТамТам», а также сервис «Вебинар.ру».
  • Погода. Это сервисы «Яндекс.Погода», «Gismeteo.ru».
  • Поисковые сервисы: «Яндекс», «Mail.ru» и «Рамблер».
  • Онлайн-медиа и новостные агрегаторы: «Яндекс.Новости», «Новости Mail.ru», «Рамблер/Новости», «СМИ2», «MediaMetrics» и другие. Из средств массовой информации доступ помимо РБК станет бесплатным к «РИА Новости», «Коммерсанту», «Ленте», «Московскому комсомольцу», «Российской газете», «Газете.ру», «Известиям», ТАСС, интернет-каналу «Россия24» и сайтам «Первого канала», RT и другим средствам массовой информации.
  • Карты, транспорт. В эту категорию вошли сервисы «Яндекс Карты», «2 ГИС», публичная кадастровая карта России, «Яндекс.Расписания», «Яндекс.Метро» и сайт РЖД.
  • В категорию «Авто» попали порталы «Autonews», «Авторамблер», «Автовзгляд» и «Колеса.ру».
  • Раздел «Культура, литература и искусство» включает в себя такие рерурсы, как портал культурного наследия «Культура.рф», журнал «Афиша», «Литрес», «MyBook», издательскую платформу «Литрес: Самиздат», различные литературные ресурсы, а также сайты российских музеев, в том числе Пушкинского и Русского и Третьяковской галереи.
  • Образование и обучение. Бесплатными до 1 июля станет ряд образовательных порталов, в том числе «Инфоурок», «Сдам ГИА» и «Учи.ру», а также различные информационные ресурсы.
  • Здоровье и здоровый образ жизни: сервисы «Яндекс.Здоровье», «Аpteka.ru», информационные ресурсы «Про докторов», «Medikforum», сервисы «Vidal» и «Asna», «Mail.ru. Здоровье» и интернет-аптека «Eapteka».
  • Наука: информационные ресурсы «КиберЛенинка, «N+1», «Молодой ученый» и другие научные сайты.
  • Спорт. В эту категорию вошли тематические СМИ, в том числе «РБК Спорт», «Чемпионат.com», «Sport-express.ru» и другие.
  • Государственные органы и сервисы: сайты Кремля, правительства, Совета Федерации, Госдумы, Верховного суда, Центробанка, Росстата, Фонда социального страхования, Следственного комитета, Генпрокуратуры, а также портал госуслуг и другие ресурсы.
  • Справочные системы: «Консультант Плюс», «Гарант», «Кодекс» и «Sudact».
  • В раздел «Работа и карьера» вошли порталы «HeadHunter», «Работа.ру», «Superjob» и система «Яндекс.Работа».
  • В категории «Финансы» оказались «Яндекс.Деньги», а также сайты банков, в том числе Газпромбанка, Альфа-банка, Московского кредитного банка, Сбербанка, ВТБ, «Открытия», Промсвязьбанка и Райффайзенбанка.
  • Бесплатно россияне также смогут получить доступ к сервисам доставки «Утконос», Delivery Club, Sbermarket, «Eda.yandex» и сайту «Почты России».
  • Агрегаторы и маркетплейсы: это в том числе «Яндекс.Маркет», «Wildberries», «Ozon», Aliexpress, «Беру», а также «ЦИАН» и «Едадил».
  • Социальные и волонтерские сервисы: «Доступ всем», «#МыВместе», сайты Фонда президентских грантов, Ассоциации волонтерских центров, Общественной палаты и спецраздел Росконгресса о коронавирусе.

Внедрение бесплатного доступа к «социально значимым» ресурсам, который в послании к Федеральному собранию в январе предложил ввести в России президент Владимир Путин, было запланировано с 1 марта, однако Минкомсвязь не успела согласовать проект постановления правительства, писал «Коммерсантъ». В Минфине тогда спрогнозировали, что введение бесплатного доступа увеличит нагрузку на бюджет и снизит объем налоговых поступлений от операторов, поскольку их доходы от оказания услуг снизятся, а ФАС посчитала, что нельзя лишать операторов права приостанавливать оказание услуг при неоплате.

По оценкам Минкомсвязи, затраты операторов при введении бесплатного доступа составят 5,7 млрд руб., сообщало издание. РСПП, в свою очередь, оценивал возможные потери в 150 млрд руб.

Автор: Виктория Полякова
Теги: интернет, Минкомсвязь
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