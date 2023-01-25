«Яндекс» занялся лизингом автомобилей для таксистов

В «Яндекс.Такси» признали успешным эксперимент по лизингу машин и запускают в этом направлении полноценную компанию. Агрегатор уже предложил таксопаркам в лизинг до 10 тыс. российских и китайских автомобилей

Фото: Андрей Любимов / РБК

Агрегатор «Яндекс.Такси» расширил услуги лизинга для партнеров-таксопарков, увеличив количество предлагаемых автомобилей иностранных и российских марок до 10 тыс. Об этом РБК рассказал представитель компании.

Услуги будут оказываться от имени ООО «Флот», учрежденного российским «Яндексом» в середине 2021 года. Компания еще в прошлом году получила необходимые разрешения регуляторов на профильную деятельность, в частности встала на учет в Росфинмониторинге, но до сих пор работает без бренда, объясняет собеседник РБК.

В прошлом году «Флот» провел несколько тестовых сделок, в рамках которых передал в лизинг около 1 тыс. автомобилей таксопаркам в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. По их результатам в «Яндекс.Такси» приняли решение расширить количество потенциально предлагаемых таксопаркам автомобилей до 10 тыс. Какие конкретно это будут бренды, в компании не уточнили, лишь добавили, что уже передают доступные в стране российские и китайские модели, а также надеются, что «автопроизводители будут расширять модельный ряд». Директор по развитию бизнеса «Яндекс.Такси» в России и СНГ Иван Запольский уточнил, что в этом году лизинговая компания планирует сосредоточиться на поиске автомобилей в сегменте «эконом», чтобы «найти недорогие, надежные и ремонтопригодные модели, которые рынок такси сейчас ждет больше всего».

По словам представителя «Яндекс.Такси», «Флот» будет закупать автомобили в объемах, соответствующих спросу со стороны конкретных таксопарков. Схема закупки автомобилей выглядит так: автопроизводители поставляют автомобили дилерам, затем лизинговая компания их выкупает и передает в лизинг таксопаркам. «Опыт работы «Яндекса» с таксопарками разного размера и в разных регионах, знания экономики использования машин позволяют формировать для каждого партнера персональные предложения, правильно оценивая риски и благодаря этому снижая ставку лизинга. Это особенно актуально для маленьких парков, которые не всегда могут получить выгодные условия», — утверждает представитель компании. Кроме того, по его словам, «Яндекс» сможет объединить спрос таксопарков на автомобили и благодаря масштабу закупки рассчитывает предлагать партнерам «выгодные рыночные условия лизинга».

Есть ли проблемы с автомобилями

После начала боевых действий на Украине ряд зарубежных автоконцернов объявили о приостановке производства и поставок машин в Россию. Например, в марте работу приостановил американский Ford, а уже в октябре компания вышла из совместного предприятия с российской группой «Соллерс». В конце сентября японская Toyota полностью прекратила производство на заводе «Тойота Мотор» в Санкт-Петербурге. Nissan решил свернуть деятельность в России и передать свои активы госструктурам. Французская Renault ушла из страны весной и передала свои активы правительству Москвы, которое решило на их базе возобновить производство автомобилей «Москвич».

Согласно данным ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) на середину декабря, в России на тот момент оставалось не более 20–30 тыс. новых машин иностранных брендов с расчетом такого запаса на месяц продаж. При этом меньше всего среди них было Kia, Hyundai, Volkswagen, Toyota и Renault.

Опрошенные РБК представители таксопарков еще прошлой весной жаловались на ухудшение условий ведения бизнеса, предупреждали о возможном возвращении «бомбил» и снижении безопасности поездок из-за тяжелых экономических условий. Тогда некоторые лизинговые компании в одностороннем порядке увеличили размер платежей даже по заключенным ранее договорам. Например, у «Major Лизинга» платежи на одно транспортное средство выросли с 79 тыс. до 96 тыс. руб.

Какие перспективы у направления

«Таксопаркам действительно стало сложнее обновлять машины. Проблемы начались с пандемией коронавируса, а в прошлом году усугубились из-за ухода из России многих крупных автопроизводителей», — указал представитель «Яндекс.Такси». По его словам, ежегодно в России для обновления парков требуется несколько десятков тысяч автомобилей. «В прошлые годы, когда не назревал дефицит, парки пополнялись примерно на 40–50 тыс. в год, сейчас рынок ищет все возможные способы приблизиться к этим значениям», — добавил представитель компании.

В другом агрегаторе такси, «Максим», также указывают на проблемы с обновлением таксопарков, «даже на Дальнем Востоке, авторынок которого всегда сильно отличался от остальной России». «Покупка автомобилей в Японии или Корее стала нерентабельной, таксомоторные перевозчики присматриваются к предложениям в России, а в нашей стране автомобилей в продаже мало, цены недоступные. Притом китайские автомобили, которые тоже сейчас предлагаются по завышенным ценам, еще не наработали репутацию в такси», — говорит представитель «Максима». В компании сообщили, что не сотрудничают с автодилерами и не планируют предлагать собственные лизинговые условия. «Мы технологическая компания, у нас нет инструментов для снижения дефицита автомобилей и их стоимости в стране», — отметили в «Максиме».

По словам представителя People & People (владеет сервисами такси «Ситимобил» и «Таксовичкоф»), средняя цена и зарубежных, и отечественных автомобилей в прошлом году выросла минимум в два раза и это основная трудность для рынка. Кроме того, в среднем в 1,5–2 раза увеличилась стоимость страховки, примерно на 40–60% — цены на запчасти. В то же время у них есть договоренности с крупными лизинговыми компаниями о предоставлении льготных условий. Кроме того, People & People запустила проект, позволяющий брать автомобили не только паркам-партнерам, но и физлицам, — «Ситипарк». Представитель последней также рассказал, что сейчас менее 5% автомобилей, подключенных к их агрегаторам, китайские, но в этом году их доля, по ожиданиям, вырастет до 25–30%.

По мнению главы «INFOLine-Аналитики» Михаила Бурмистрова, с помощью создания лизинговой компании «Яндекс» формирует «платформу», чтобы поддержать предложение на рынке услуг такси, дать возможность своим партнерам-таксопаркам эффективно заменять парк автомобилей и таким образом расширять предложение и формировать возможности для роста рынка перевозок такси. «В текущих экономических условиях уровень доходов автопарков не позволяет им осуществлять плановую замену автомобилей. Это происходит в первую очередь в связи с ростом стоимости обслуживания автомобилей и снижения доступности лизинга из-за резкого повышения цен на автомобили», — добавил он. Как утверждает Бурмистров, для «Яндекса» лизинговая компания — это возможность не только повысить доходность операций, но и ускорить развитие бизнеса такси, доля которого в доходах и прибыли «Яндекса» растет. «Создание лизинговой компании нацелено на обеспечение возможности роста рынка, поддержания конкуренции между автопарками и достаточного предложения услуг. Конкуренция способствует менее быстрому росту тарифов, чем инфляция, и дает возможность ускорить рост рынка. При этом многие россияне в условиях роста расходов на обслуживание личных автомобилей готовы отказаться от них и продать на вторичном рынке», — рассуждает эксперт.

Представитель «ВТБ Лизинга» отказался от комментариев. РБК направил запрос в Минтранс и «Сбербанк Лизинг».