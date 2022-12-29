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Путин подписал закон о работе такси

Путин подписал закон, запрещающий водителям с непогашенной судимостью работать в такси
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Президент Владимир Путин подписал закон, регулирующий услуги такси, сообщает сайт Кремля.

«Президент подписал Федеральный закон «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в Российской Федерации, о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Госдума на заседании 22 декабря приняла закон «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в России, о внесении изменений в отдельные законодательные акты России и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов». Теперь службы заказа легкового такси будут обязаны предоставить ФСБ доступ к базам данных, используемым для получения, хранения, обработки и передачи заказов.

Если у гражданина есть непогашенная судимость и наличие более трех неоплаченных административных штрафов, работать таксистом он не сможет. Для работы он также должен заключить официальный трудовой договор с перевозчиком.

Документ устанавливает требования к внешнему и внутреннему виду автомобиля. Машина должна быть отмечена «шашечками», которые «представляют собой композицию из квадратов контрастного цвета, расположенных в шахматном порядке». На крыше такси должен быть установлен фонарь оранжевого цвета, а в салоне размещена карточка с информацией о перевозчике и водителе.

Закон также предполагает создание трех региональных реестров такси — реестра служб заказа такси, реестра перевозчиков легковыми такси, а также регионального реестра легковых такси.

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Владимир Путин Закон Такси

Владимир Путин

политик, президент России

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