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Эксперты сообщили о падении рынка лизинга в России почти на 20%

Наибольшее падение зафиксировано в сегменте морских судов, в меньшей степени оно затронуло лизинг автомобилей, строительной и дорожной техники, говорится в исследовании рейтингового агентства «Эксперт РА»
Фото: Леся Полякова / РИА Новости
Фото: Леся Полякова / РИА Новости

Рынок лизинга в России в первом полугодии 2022 года сократился на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 770 млрд руб., говорится в исследовании рейтингового агентства «Эксперт РА», подготовленном при участии Объединенной лизинговой ассоциации (есть у РБК).

«Подобная динамика во многом является отражением текущего состояния инвестиционной активности бизнеса вследствие ухудшения геополитической обстановки и введения санкций западными странами», — указывают авторы исследования.

В связи с разрывом логистических цепочек и уходом из России крупных производителей лизинговая отрасль столкнулась с дефицитом техники и ростом ее стоимости. На сектор также оказало влияние повышение весной 2022 года ключевой ставки ЦБ, что привело к подорожанию лизинговых услуг, отмечается в исследовании. Похожая ситуация складывалась при введении коронавирусных ограничений в 2020 году — тогда за первые полгода рынок упал на 22% по сравнению с предыдущим годом.

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Сегмент корпоративного лизинга (авиатранспорт, ж/д техника, морские и речные суда) сократился на 30%, этому способствовало сокращение объемов нового бизнеса с морскими и речными судами на 94% и авиатранспорта на 14%. Санкции остановили передачу иностранными производителями судов в лизинг, а зарубежные порты прекратили обслуживать их, в связи с чем российские судовладельцы сократили планы по наращиванию и обновлению флота. Сокращение объемов лизинга самолетов связано с введением ограничений на полеты российских авиакомпаний, что привело к снижению у них потребности в новых лайнерах, поясняется в исследовании.

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Меньшее сокращение объема нового бизнеса (под новым бизнесом имеется в виду стоимость переданных клиентам предметов лизинга в течение рассматриваемого периода без НДС) агентство зафиксировало в розничном сегменте — на 15%, что почти вдвое меньше, чем в корпоративном, который более подвержен влиянию санкций. Наибольшее сокращение в розничном сегменте пришлось на автолизинг (на 17%), что объясняется общим падением продаж новых легковых автомобилей на 56% из-за усиления дефицита и роста цен после ухода иностранных автопроизводителей из России.

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Объем лизинга строительной и дорожной техники сократился на 6%, не такое сильное падение объясняется поддержкой за счет реализации нацпроектов («Жилье и городская среда», «Безопасные качественные дороги»), а также тем, что лизинг такой техники во многом представлен производителями из дружественных стран.

В середине сентября правительство выделило более 100 млрд руб. на повышение устойчивости экономики, включая поддержку авиации, судоходства и промышленности. Так, авиаотрасль получит 25 млрд руб. на поддержку программы логистики, а также 15 млрд руб. на расширение производства пассажирских лайнеров МС-21. На программу льготного лизинга морских судов выделили 15 млрд руб.

Ранее 100 млрд руб. из федерального бюджета выделили авиакомпаниям, в том числе на возмещение расходов на аренду и лизинг самолетов и двигателей, их страхование, ремонт и т.п.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов, Артём Кореняко Артём Кореняко
лизинг транспорт экономика России Эксперт РА
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