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Автодилеры сообщили, что иномарок в России осталось на один месяц

«Известия»: в России осталось 20-30 тыс. новых иномарок, их хватит на месяц продаж
По оценке ассоциации «Российских автомобильных дилеров», новых иномарок в стране осталось несколько десятков тысяч, их хватит на месяц продаж. Меньше всего осталось машин брендов Kia, Volkswagen, Hyundai, Toyota и Renault
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В России осталось не более 20-30 тыс. новых машин иностранных брендов, их хватит на месяц продаж. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на ассоциацию «Российских автомобильных дилеров» (РОАД).

«Склады автоцентров серьезно истощились, осталось совсем немного автомобилей: где-то пять экземпляров тех или иных брендов, где-то десять. Автоцентр средней руки раньше продавал около 30 машин в месяц. Получается, что эти запасы не могут обеспечить даже месячные продажи», — отметил председатель совета директоров ГК «БН-Моторс», вице-президент РОАД Алексей Подщеколдин.

Он сообщил, что всего в России функционирует около 3 тыс. автоцентров, и в них осталось несколько десятков тысяч новых автомобилей. По его подсчетам, дефицит составляет 1,1 млн машин. Также он рассказал, что на складах у дилеров почти не осталось машин средней ценовой категории привычных для россиян брендов, таких как Kia, Hyundai, Toyota, Renault, Volkswagen.

Это связано с тем, что импортировать такие автомобили дилерам сейчас невыгодно, разъяснил «Известиям» вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр. «Из-за трудных путей поставок и высокой пошлины цена на дешевый автомобиль поднимается как минимум на 10%. Люди не готовы переплачивать», — сообщил он. Кроме этого, по его словам, машины из дилерских центров Казахстана, Армении, Киргизии и Белоруссии «неохотно поставляются в Россию».

Материал дополняется.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
машины иномарки иностранные бренды санкции Автодилеры
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