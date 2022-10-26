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Ford ушел с российского рынка
Ford ушел из России, свои активы он продал совместному предприятию «Соллерс»
Американская автомобилестроительная компания Ford вышла из капитала совместного предприятия с российской автомобилестроительной группой «Соллерс», продав свою неконтролирующую долю (49%) в компании ее российскому юрлицу, сообщила пресс-служба Ford.
Доля Ford в совместном предприятии с «Соллерсом» будет передана ООО «Соллерс Форд» по номинальной стоимости.
Ford приостановил работу в России в марте из-за спецоперации на Украине.
После реструктуризации в 2019 году американская компания собирала и продавала в России только модель Ford Transit. Ее производили на заводе в Елабуге.
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