Ford ушел с российского рынка

Ford ушел из России, свои активы он продал совместному предприятию «Соллерс»

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Американская автомобилестроительная компания Ford вышла из капитала совместного предприятия с российской автомобилестроительной группой «Соллерс», продав свою неконтролирующую долю (49%) в компании ее российскому юрлицу, сообщила пресс-служба Ford.

Доля Ford в совместном предприятии с «Соллерсом» будет передана ООО «Соллерс Форд» по номинальной стоимости.

Ford приостановил работу в России в марте из-за спецоперации на Украине.

После реструктуризации в 2019 году американская компания собирала и продавала в России только модель Ford Transit. Ее производили на заводе в Елабуге.

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