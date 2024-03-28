Роскомнадзор заявил об отсутствии необходимости в блокировке Tеlegram

О том, что блокировать мессенджер в стране не планируют, ранее заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков

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Роскомнадзор заявил, что не видит необходимости в блокировке Tеlegram в России. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

«Подтверждаем отсутствие в настоящее время необходимости в ограничении работы Tеlegram в России», — сказали там.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью телеграм-каналу SHOT ранее также заявил, что блокировать мессенджер в стране не планируют. Он назвал Telegram «уникальным и феноменальным с технологической точки зрения ресурсом», но призвал его основателя Павла Дурова внимательнее следить за Telegram из-за частого использования мессенджера в террористических целях. Ранее силовики обнаружили группу в Telegram, где были завербованы совершившие теракт в «Крокус Сити Холле».