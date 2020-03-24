Мишустин из-за удаленки поручил ФАС проверить тарифы мобильной связи

К 25 марта ФАС и Минкомсвязь должны сообщить правительству, как изменились тарифы на услуги связи в условиях массового перехода россиян на удаленку

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Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) и Минкомсвязи проверить, как операторы мобильной связи меняют тарифы на свои услуги. В тексте поручения, опубликованном на сайте правительства, говорится, что проверке подлежат цены на услуги, предоставление которых «непосредственно связано» с обеспечением возможности перевода россиян на дистанционные формы работы и обучения «в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции» COVID-19.

Результаты проверки ФАС и Минкомсвязи должны представить в правительство к 25 марта 2020 года.

О переводе сотрудников на удаленную работу в условиях пандемии COVID-19 объявили ряд российских компаний и ведомств. 18 марта мэр Москвы Сергей Собянин обратился к столичным работодателям с призывом перевести хотя бы часть сотрудников на режим работы из дома, а днем позже Общероссийский народный фронт (ОНФ) выступил с инициативой внесения в Трудовой кодекс поправки, предусматривающей новый рабочий режим — неполной дистанционной занятости.

17 марта президент России Владимир Путин указал правительству на необходимость ускорить реализацию плана по предоставлению россиянам бесплатного доступа к социально значимым интернет-ресурсам, объяснив это пандемией, вынудившей многих оставаться дома. По его словам, бесплатный интернет нужен как для обучения, так и для «просмотра отечественных художественных фильмов». «Для тех людей, которые дома остались с семьями, это чрезвычайно важно», — сказал Путин.