Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 24 марта
USD ЦБ: 80,88 (+2,84) Quote, 23 мар, 13:39
Курс евро на 24 марта
EUR ЦБ: 86,71 (+2,55) Quote, 23 мар, 13:39
Ростуризм пообещал за неделю вернуть домой организованных туристов Общество, 11:49 В Таиланде введут режим чрезвычайного положения из-за коронавируса Общество, 11:49 СМИ узнали об обвинениях в сдаче матчей в адрес российского футболиста Спорт, 11:43 Без контакта: как заведениям общепита выжить во время карантина Pro, 11:38 Мишустин из-за удаленки поручил ФАС проверить тарифы мобильной связи Технологии и медиа, 11:27 В России разработают схему создания доплабораторий для тестов на COVID-19 Общество, 11:27 Эстафету олимпийского огня проведут с фонарями вместо факелов Спорт, 11:25 Гибкость ума: как зарабатывать 60 млн руб. в год на agile Pro, 11:22 Федотова признали лучшим тренером марта в РПЛ Спорт, 11:18 В Китае назвали сроки снятия транспортных ограничений с Уханя Общество, 11:13 ЦБ рекомендовал ограничить выдачу денег через банкоматы с рециркуляцией Финансы, 11:12 Грачи прилетели: выбираем украшения в виде птиц Стиль, 11:09 Ферма в стиле Uber: как цифровые технологии прокормят 10 млрд человек РБК и Россельхозбанк, 11:07 В России легализуют криптовалюты. Но только в «регуляторной песочнице» Крипто, 11:06
Пандемия коронавируса ,  
0 

Мишустин из-за удаленки поручил ФАС проверить тарифы мобильной связи

К 25 марта ФАС и Минкомсвязь должны сообщить правительству, как изменились тарифы на услуги связи в условиях массового перехода россиян на удаленку
Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) и Минкомсвязи проверить, как операторы мобильной связи меняют тарифы на свои услуги. В тексте поручения, опубликованном на сайте правительства, говорится, что проверке подлежат цены на услуги, предоставление которых «непосредственно связано» с обеспечением возможности перевода россиян на дистанционные формы работы и обучения «в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции» COVID-19.

Результаты проверки ФАС и Минкомсвязи должны представить в правительство к 25 марта 2020 года.

О переводе сотрудников на удаленную работу в условиях пандемии COVID-19 объявили ряд российских компаний и ведомств. 18 марта мэр Москвы Сергей Собянин обратился к столичным работодателям с призывом перевести хотя бы часть сотрудников на режим работы из дома, а днем позже Общероссийский народный фронт (ОНФ) выступил с инициативой внесения в Трудовой кодекс поправки, предусматривающей новый рабочий режим — неполной дистанционной занятости.

Путин предложил бесплатный доступ к онлайн-просмотру кино из-за вируса
Технологии и медиа

17 марта президент России Владимир Путин указал правительству на необходимость ускорить реализацию плана по предоставлению россиянам бесплатного доступа к социально значимым интернет-ресурсам, объяснив это пандемией, вынудившей многих оставаться дома. По его словам, бесплатный интернет нужен как для обучения, так и для «просмотра отечественных художественных фильмов». «Для тех людей, которые дома остались с семьями, это чрезвычайно важно», — сказал Путин.

Согласно данным компании SimilarWeb, анализирующей интернет-трафик разных ресурсов по всему миру, массовый переход россиян на работу из дома привел к увеличению трафика мессенджеров, сервиса по организации видеоконференций Zoom и сайтов по самообразованию.

Поставщики ноутбуков предупредили о дефиците из-за перехода на удаленку
Технологии и медиа

20 марта представители торгующих электроникой компаний предупредили, что массовый переход россиян на удаленку может привести к возникновению дефицита ноутбуков.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Михаил Мишустин, ФАС, мобильная связь, удаленная работа
Материалы по теме
Поставщики ноутбуков предупредили о дефиците из-за перехода на удаленку
Технологии и медиа
Путин предложил бесплатный доступ к онлайн-просмотру кино из-за вируса
Технологии и медиа
Россияне на удаленке предпочли работу и самообразование просмотру видео
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter