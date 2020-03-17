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Пандемия коронавируса ,  
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Три министерства переведут часть сотрудников на удаленную работу

Минэкономразвития, Минпромторг и Минкомсвязи, переехавшие в правительственный комплекс в «Москва-Сити», намерены перевести своих сотрудников на удаленную работу. Об этом говорится в комментарии пресс-службы Минэкономразвития, поступившем в РБК.

Главы ведомств подписали соответствующий приказ в связи с эпидемиологической ситуацией в Москве на фоне распространения коронавирусной инфекции.

Руководители подразделений министерств должны максимально обеспечить для работников возможность работать удаленно. «Особое внимание будет уделено беременным и многодетным женщинам, лицам с хроническими заболеваниями, лицам старше 55 лет, а также сотрудникам, добирающимся до работы несколькими видами транспорта», — говорится в сообщении пресс-службы.

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На время действия приказа ограничиваются командировки, выездные мероприятия, в том числе и проверочные. Работникам предписано максимально сократить количество совещаний и по возможности перевести их в онлайн-формат.

В здание правительственного комплекса также ограничат проход посетителей, в том числе и иностранных граждан.

Ранее, 16 марта, некоторые российские банки сообщили, что переводят на удаленную работу часть своих сотрудников. О таком намерении заявили, в частности, в Тинькофф Банке. Перевод коснется тех, кто технически сможет работать из дома.

«Газпромбанк» ввел аналогичные меры с 17 марта. Там намерены перевести на домашний режим большинство сотрудников с полным сохранением заработной платы. Речь идет о более чем 20 тыс. человек.

Теги: коронавирус, удаленная работа, министерства
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