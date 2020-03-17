Три министерства переведут часть сотрудников на удаленную работу

Минэкономразвития, Минпромторг и Минкомсвязи, переехавшие в правительственный комплекс в «Москва-Сити», намерены перевести своих сотрудников на удаленную работу. Об этом говорится в комментарии пресс-службы Минэкономразвития, поступившем в РБК.

Главы ведомств подписали соответствующий приказ в связи с эпидемиологической ситуацией в Москве на фоне распространения коронавирусной инфекции.

Руководители подразделений министерств должны максимально обеспечить для работников возможность работать удаленно. «Особое внимание будет уделено беременным и многодетным женщинам, лицам с хроническими заболеваниями, лицам старше 55 лет, а также сотрудникам, добирающимся до работы несколькими видами транспорта», — говорится в сообщении пресс-службы.

На время действия приказа ограничиваются командировки, выездные мероприятия, в том числе и проверочные. Работникам предписано максимально сократить количество совещаний и по возможности перевести их в онлайн-формат.