Основанные Дерипаской компании ответили на его призыв о полном карантине

РУСАЛ и En+ Group перевели сотрудников на удаленный режим работы. В офисах разрешено находиться только по особому разрешению, а на производстве — лишь тем, кто нужен для бесперебойной и безаварийной работы

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Один из крупнейших в мире производителей алюминия РУСАЛ и крупнейший в мире независимый производитель гидроэлектроэнергии En+ Group, основанные Олегом Дерипаской, объявили о введении дополнительных мер безопасности в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Несколько дней назад сам бизнесмен призвал ввести в России полный карантин.

«Обязанность каждого руководителя предприятия или государственного учреждения на своем месте — осознать всю серьезность ситуации, немедленно создать штаб и в течение двух дней подготовить все необходимые меры, которые позволят обеспечить карантин», — написал миллиардер в своем Telegram-канале.

В сообщениях РУСАЛ и En+ Group говорится, что с 17 марта обе компании переводят своих сотрудников на удаленный режим работы.

«Работа в офисе разрешена лишь в исключительных случаях для выполнения задач, которые не могут быть решены удаленно. На производстве остаются только те сотрудники, без которых невозможна его бесперебойная и безаварийная работа», — говорится в сообщениях.

На предприятиях обещают дополнительно проводить дезинфекцию, а дежурные сотрудники будут обеспечены «полным набором средств защиты от вируса».