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Основанные Дерипаской компании ответили на его призыв о полном карантине

РУСАЛ и En+ Group перевели сотрудников на удаленный режим работы. В офисах разрешено находиться только по особому разрешению, а на производстве — лишь тем, кто нужен для бесперебойной и безаварийной работы
Русал RUAL ₽23,41 -4,08% Купить
En + ENPL ₽560,2 -2,98% Купить
Норникель GMKN ₽16 720 -7,31% Купить
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Один из крупнейших в мире производителей алюминия РУСАЛ и крупнейший в мире независимый производитель гидроэлектроэнергии En+ Group, основанные Олегом Дерипаской, объявили о введении дополнительных мер безопасности в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Несколько дней назад сам бизнесмен призвал ввести в России полный карантин.

«Обязанность каждого руководителя предприятия или государственного учреждения на своем месте — осознать всю серьезность ситуации, немедленно создать штаб и в течение двух дней подготовить все необходимые меры, которые позволят обеспечить карантин», — написал миллиардер в своем Telegram-канале.

В сообщениях РУСАЛ и En+ Group говорится, что с 17 марта обе компании переводят своих сотрудников на удаленный режим работы.

«Работа в офисе разрешена лишь в исключительных случаях для выполнения задач, которые не могут быть решены удаленно. На производстве остаются только те сотрудники, без которых невозможна его бесперебойная и безаварийная работа», — говорится в сообщениях.

На предприятиях обещают дополнительно проводить дезинфекцию, а дежурные сотрудники будут обеспечены «полным набором средств защиты от вируса».

«Беспрецедентные меры введены по всей компании РУСАЛ, чтобы обеспечить необходимую непрерывность производства и максимально обезопасить наш персонал», — заявил генеральный директор компании Евгений Никитин.

«Мы считаем, что действовать необходимо немедленно и системно. Уверен, что те шаги, которые мы предпринимаем сегодня, позволят нам максимально защитить наших сотрудников, не подвергая при этом риску наше производство и обеспечивая бесперебойную поставку электроэнергии нашим потребителям», — отметил генеральный директор En+ Group Владимир Кирюхин.

Представитель «Норильского никеля», совладельцем которого является UC Rusal, заявил РБК, что в компании временно приостановлены командировки за рубеж, а командировки внутри страны ограничены.

«Мы выполняем рекомендации органов власти. Общая рекомендация — максимально перевести коммуникации в формат видео/аудио-конференций. Контроль температуры проводится на входе в здание для всех, включая не только сотрудников, но и посетителей», — пояснил собеседник РБК.

En+ Group — крупнейший акционер РУСАЛа, ей принадлежит 50,1% акций компании. Дерипаска — крупнейший акционер En+ Group, однако контрольный пакет ему уже не принадлежит. В апреле 2018 года En+ Group попала в список санкций Минфина США. Вместе с ней под санкциями оказались и другие подконтрольные Дерипаске компании, такие как Rusal, «Базовый элемент», «Русские машины», «Евросибэнерго» и группа ГАЗ. В январе этого года Вашингтон снял ограничения с Rusal, En+ и «Евросибэнерго». Это стало результатом договоренностей Дерипаски с властями США, которые поставили условием вывода компаний из-под санкций ограничение контроля бизнесмена в предприятиях. Например, его доля в En+ снизилась с 70 до 44,95%.

Авторы: Евгений Калюков, Тимофей Дзядко
Теги: Олег Дерипаска, РУСАЛ, En+ Group, «Норильский никель»
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