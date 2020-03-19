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В ОНФ предложили легализовать временную удаленку на фоне коронавируса

В России обсудят поправки в Трудовой кодекс, которые могут привести к появлению нового рабочего режима — неполной дистанционной занятости. Об этом пишут «Известия».

Инициативу выдвинул Общероссийский народный фронт. Он предложил совместить удаленную работу и работу в офисе. В данный момент Трудовой кодекс подразумевает выбор лишь одного формата занятости. Таким образом авторы идеи предлагают легализовать перевод сотрудников на удаленную работу на фоне распространения коронавируса.

По данным «Известий», в марте эту тему планируют обсудить в Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) вместе с представителям Минтруда, профсоюзов и объединений работодателей.

Три министерства переведут часть сотрудников на удаленную работу
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ОНФ предлагает дополнить ТК статьей «Временная удаленная работа». Этот режим может быть установлен на основании допсоглашения к трудовому договору. Сотрудник сможет сам выбирать место для удаленной работы, а его зарплата не должна быть при этом снижена.

Руководитель проекта ОНФ «Профстажировки 2.0» Илья Семин заявил, что даже без коронавируса в мегаполисах каждый второй сотрудник совмещает работу из офиса и дома. Поэтому и предлагается легализовать подобный формат занятости.

18 марта мэр Москвы Сергей Собянин обратился к столичным работодателям с просьбой перевести хотя бы часть своих сотрудников на удаленную работу в связи с мерами, принимаемыми для борьбы с коронавирусом.

Он отметил, что тем самым компании внесут значительный вклад в борьбу с распространением инфекции. Собянин напомнил, что удаленная работа является оплачиваемым трудом и ее нельзя подменять отпусками за счет сотрудников.

Теги: удаленная работа, коронавирус, ОНФ
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Собянин попросил компании Москвы перевести сотрудников на удаленку
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Три министерства переведут часть сотрудников на удаленную работу
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