В ОНФ предложили легализовать временную удаленку на фоне коронавируса

В России обсудят поправки в Трудовой кодекс, которые могут привести к появлению нового рабочего режима — неполной дистанционной занятости. Об этом пишут «Известия».

Инициативу выдвинул Общероссийский народный фронт. Он предложил совместить удаленную работу и работу в офисе. В данный момент Трудовой кодекс подразумевает выбор лишь одного формата занятости. Таким образом авторы идеи предлагают легализовать перевод сотрудников на удаленную работу на фоне распространения коронавируса.

По данным «Известий», в марте эту тему планируют обсудить в Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) вместе с представителям Минтруда, профсоюзов и объединений работодателей.

ОНФ предлагает дополнить ТК статьей «Временная удаленная работа». Этот режим может быть установлен на основании допсоглашения к трудовому договору. Сотрудник сможет сам выбирать место для удаленной работы, а его зарплата не должна быть при этом снижена.