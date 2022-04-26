Марк Завадский (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

С 28 апреля Марк Завадский уходит с должности управляющего директора группы компаний «Рики», правообладателя брендов «Фиксики» и «Смешарики», сообщает пресс-служба холдинга.

Его сменит Юлия Немчина, с 2020 года работавшая операционным директором холдинга.

Завадский продолжит сотрудничать с «Рики» как независимый директор в рамках обновленного совета директоров с июня, отмечается в сообщении. Он будет помогать компании в «реализации ее международной стратегии с фокусом на азиатское направление развития».

В холдинге уточнили, что Завадский сотрудничал с «Рики» с сентября 2019 года в качестве советника и помогал в налаживании партнерских связей с Alibaba Group и другими проектами. Управляющим директором холдинга он стал в 2020 году.

Сменяющая его Немчина работает в группе уже 15 лет, начав с должности финансового аналитика.

В 2014–2018 годах Завадский был директором по развитию AliExpress в России и странах СНГ, а в 2018–2019 годах занимал пост вице-президента Сбербанка.

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«Рики» существует с 2004 года, тогда появился самый известный анимационный сериал этой студии — «Смешарики». В феврале 2020 года холдинг купил выпустившую мультсериал «Фиксики» студию «Аэроплан». Сейчас «Рики» принадлежат девять анимационных брендов, среди которых «Малышарики», «Фиксики», «Тима и Тома». Компания также занимается продажей лицензий на использование своих образов.