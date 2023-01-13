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«Чебурашка» стал самым кассовым фильмом в российском прокате

«Чебурашка» побил рекорд «Аватара» и стал самым кассовым фильмом в российском прокате
«Чебурашка» Дмитрия Дьяченко стал самым кассовым фильмом в истории отечественного кинопроката. Ранее он стал самым кассовым российскими фильмом, обогнав «Холоп» Клима Шипенко на десятый день проката
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Семейная комедия «Чебурашка» режиссера Дмитрия Дьяченко стала самым кассовым фильмом в истории российского кинопроката, следует из данных «Фонда Кино».

Общие сборы фильма составили 3 528 556 464 руб. За первый уикенд фильм собрал 1 372 705 877 руб.

Прежде абсолютный рекорд по сборам в России держала первая часть «Аватара» Джеймса Кэмерона — 3 516 796 661 руб., следует из данных «Бюллетеня кинопрокатчика».

При этом в мировом прокате сейчас идет вторая часть фильма Кэмерона «Аватар 2: путь воды», уже собравшая более $3 млрд. В России этот фильм идет в «теневом» прокате: некоторые кинотеатры показывают его в качестве «предсеансового обслуживания», а в качестве основного фильма демонстрируют короткометражки, отмечал «Бюллетень кинопрокатчика».

Голливудские студии (включая Disney, Warner Bros., Sony Pictures, Universal, Paramount) прекратили работу в России после начала военной операции на Украине.

Самым кассовым российским фильмом был «Холоп» Клима Шипенко. Общие сборы «Холопа», согласно информации «Фонда Кино», составили 3 082 031 790 руб. «Чебурашке» удалось обогнать «Холопа» на десятый день проката.

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Семейная комедия рассказывает о новых приключениях Чебурашки в небольшом приморском городе, куда он попадает из далекой апельсиновой страны. Главные роли в картине исполнили Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Полина Максимова, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин и другие актеры. Чебурашку озвучила актриса Ольга Кузьмина.

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Тамерлан Гаджиев Тамерлан Гаджиев
кино Чебурашка Фонд кино
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