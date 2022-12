VK откроет свою первую концертную площадку на месте бывшего Stadium Live

Холдинг VK инвестировал в перезапуск московского концертного клуба Stadium под собственным брендом. Ранее клуб сотрудничал с PepsiCo и поддерживал бренд ее энергетика Adrenaline Rush

Компания VK откроет собственную концертную площадку на базе московского клуба Adrenaline Stadium (ранее назывался Stadium Live). Об этом РБК сообщил источник на концертном рынке и подтвердил представитель VK.

Мультифункциональное концертное пространство вместимостью до 7 тыс. человек будет запущено в декабре под вывеской VK Stadium. Организаторы рассчитывают проводить на площадке около сотни мероприятий в год. Проект реализуется в партнерстве с Sagrado Corp., отметил представитель VK.

Представитель VK сумму инвестиций в проект не раскрывает. Источник РБК на концертном рынке оценивает вложения ИT-холдинга в открытие VK Stadium в 60–70 млн руб. Он также уточняет, что о полноценной покупке или вхождении VK в Sagrado Corp. речь пока не идет.

РБК направил запрос в пресс-службу Adrenaline Stadium.

Что такое Sagrado Corp. Sagrado Corp. — российский холдинг, специализирующийся на развлекательных и клубных проектах. Среди активов компании на ее официальном сайте, помимо клуба Adrenaline Stadium (ранее назывался Stadium Live), также указаны event-пространство Atmosphere рядом с Москва-Сити, концертное пространство «Известия Hall» на Пушкинской площади, а также несколько баров в центре Москвы, в том числе ночные клубы Gipsy и Lookin Rooms.

Глава информационного агентства InterMedia Евгений Сафронов считает выход VK в новый для нее сегмент развлекательного рынка «логичным шагом» по развитию бизнеса. Организация концертов узнаваемых артистов в клубе под брендом VK станет для компании «дополнительной раскруткой». Сафронов отмечает, что управление концертным клубом — это неустойчивый бизнес: «Но в данном случае холдинг VK сможет обеспечить «хорошую финансовую подушку».

Как ИT-компании выходят на концертный рынок Сделка VK и Sagrado Corp. по совместному управлению концертной площадкой Stadium — не первый случай выхода ИT-компании на рынок зрелищных мероприятий. В сентябре 2022 года структура МТС — «МТС Энтертейнмент» — взяла в управление две крупные площадки для развлекательных и спортивных мероприятий: мультимедийное пространство Music Media Dome (вмещает до 8 тыс. человек) в Москве и концертно-спортивный комплекс «М-1 Арена» в Петербурге (рассчитан до 4 тыс. человек). Площадки, которые получили названия «MTC Live Холл» и «MTC Live Арена», стали частью федеральной сети МТС Live, в которую уже входит зал в Екатеринбурге. Договоры были заключены на пять лет, их условия не разглашаются.

Чем известен клуб Stadium

В разные годы концертный клуб на Ленинградском проспекте принимал десятки зарубежных артистов. Так, на этой площадке выступали рок-группы The Pretty Reckless, Three Days Grace, Evanescence, Skillet, Papa Roach, Within Temptation и Marilyn Manson. Концерты здесь давали и известные российские музыканты, в числе которых Little Big, Кипелов, «Эпидемия», «Звери» и «Мумий Тролль».

С 2011 до 2016 года клубом на Ленинградском проспекте, тогда называвшимся Stadium Live, по информации СМИ, владел бизнесмен, председатель совета директоров нефтяной компании Ruspetro Александр Чистяков, известный также как муж певицы Глюкозы. В июне 2016 года портал Life сообщал, что Stadium Live был закрыт по приказу судебных приставов, а с сайта площадки исчезли все афиши мероприятий. Со ссылкой на базу данных Федеральной службы судебных приставов издание писало, что Чистяков был должен за аренду помещения больше 1 млн руб. в счет неустойки и компенсации расходов еще с декабря 2015 года, однако необходимую сумму не выплатил.

На этом фоне Stadium Live взяла в управление компания Sagrado Corp., писал в 2017 году Forbes. Самим зданием концертной площадки, как и еще несколькими объектами в этом квартале на Ленинградском проспекте, владеет компания «Москва-Сокол», следует из данных единого государственного реестра недвижимости. «Москва-Сокол» входит в группу «Социум» Игоря Ашурбейли, указано на ее сайте. В бухгалтерской отчетности «Москвы-Сокол» указано, что Ашурбейли является конечным контролирующим лицом компании.

С 2016 года концертную площадку у «Москва-Сокол» арендует ООО «Национальная концертная компания»; срок аренды, согласно выписке из ЕГРН, заканчивается в августе 2029 года. Этой же компании принадлежит домен сайта Adrenaline Stadium, хотя на самом сайте клуба юрлицо не указано. Гендиректором и владельцем 43% Национальной концертной компании выступает Максим Маркин — глава концертного отдела Sagrado Corp., а в прошлом — руководитель проекта «Культурная программа Оргкомитет Сочи-2014» и директор фестиваля Red Rocks. Два других владельца — Андрей Липилин и Валентина Пирогова.

На официальном сайте Sagrado Corp. юрлицо компании также не указано. Однако в СМИ гендиректором компании неоднократно назывался Евгений Хохлов. По данным СПАРК, он руководит учрежденным в 2018 году ООО «Саградо», бенефициаром которого указана Мария Данилова. В 2020 году Life писал, что холдинг фактически принадлежит ее отцу — «миллионеру из 1990-х» Михаилу Данилову. О том, что совладельцем холдинга Sagrado Corp. и Adrenaline Stadium является Михаил Данилов, упоминается и на сайте компании «Москва-Сокол».

Вскоре после перехода под управление Sagrado Corp. концертный клуб Stadium Live был переименован в Adrenaline Stadium. В 2018 году владельцы клуба заключили трехлетний контракт с PepsiCo, которой принадлежит торговая марка энергетика Adrenaline Rush, рассказывал в интервью сам Данилов. По условиям договора клуб поддерживал бренд Adrenaline, в том числе добавив упоминание бренда в название, а PepsiCo, в свою очередь, продвигала концертную площадку. РБК направил в российский офис PepsiCo вопрос, продлевала ли компания сотрудничество с клубом, на момент публикации на него не ответили. Но после начала специальной военной операции на Украине головная компания PepsiCo сообщала, что приостановила в России всю рекламную деятельность.