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«Союзмультфильм» отсудил у «Тебурасики» 8 млн руб. за образ Чебурашки

«Союзмультфильм» отсудил у ресторана «Тебурасика» ₽8 млн за использование образа Чебурашки

Арбитражный суд Москвы взыскал с владельцев ресторана «Тебурасика» 8 млн руб. в пользу «Союзмультфильма» за незаконное использование образов персонажей Чебурашки и Крокодила Гены в оформлении заведения, сообщили РБК в пресс-службе киностудии.

«Помимо этого, в ходе разбирательства представители заведения предоставили сведения о том, что в 2022 году название «Тебурасика» было изменено на «Тебураси бар», а сами изображения персонажей убраны из символики, меню, а также полиграфической продукции ресторана», — отметили в пресс-службе.

Судебное разбирательство началось в декабре 2020 года, когда киностудия обратилась с иском к ресторатору Дмитрию Левицкому с требованием прекратить использование внешнего вида и имени персонажей в оформлении ресторана «Тебурасика».

Чебурашка и Крокодил Гена — персонажи серии книг Эдуарда Успенского. Широкую популярность они получили после выхода мультфильма Романа Качанова «Крокодил Гена» в 1969 году. Потом были сняты несколько продолжений — «Чебурашка» (1971 год), «Шапокляк» (1974 год) и «Чебурашка идет в школу» (1983 год). К 1 января 2023 года «Союзмультфильм» планирует выпустить полнометражный художественный фильм о Чебурашке.

В августе 2019 года «Союзмультфильм» получил исключительные права на использование персонажа Чебурашки. Кроме того, киностудия планирует вернуть права на использование персонажа в Японии, переданные 16 лет назад, заявила в апреле 2020 года председатель правления киностудии Юлиана Слащева. До 2023 года права принадлежат компании SP International, но у России и Японии возникли разногласия о сроке действия и условиях договора.

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«Союзмультфильм» Чебурашка ресторан интеллектуальная собственность Арбитражный суд Москвы материальная компенсация
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