Warner Bros. и Paramount задумались о слиянии. Что это значит

Возможное слияние двух транснациональных гигантов Warner Bros. Discovery и Paramount Global стало одной из главных тем мировой медиаиндустрии в конце декабря. РБК рассказывает, что известно о сделке и как она отразится на рынке

Фото: Gonzales Photo / Terje Dokken / Global Look Press

Американские развлекательные конгломераты Warner Bros. Discovery (WBD) и Paramount Global планируют объединить бизнес. О соответствующих переговорах глав компаний Дэвида Заслава и Боба Бэкиша 21 декабря сообщило издание Axios.

Сколько зарабатывают два крупнейших голливудских мейджора, к чему приведет слияние их бизнеса и при чем тут Netflix — в обзоре РБК.

Что известно о переговорах WBD и Paramount Global

Встреча гендиректора WBD Дэвида Заслава и гендиректора Paramount Global Боба Бэкиша состоялась 19 декабря в Нью-Йорке, сообщил Axios со ссылкой на источники. Кроме того, Заслав, по информации издания, также пообщался с Шэри Редстоун, главой материнской компании Paramount — National Amusements.

Встреча Заслава и Бэкиша, как пишет Axios, проходила в штаб-квартире Paramount на Таймс-Сквер в Нью-Йорке и длилась несколько часов. Менеджеры обсудили, как их компании могут дополнить друг друга. В качестве примера издание приводит основные видеосервисы каждого конгломерата — Max (в прошлом известный под брендом HBO Max) и Paramount+, которые в случае объединения могут усилить конкуренцию со стримингами Netflix и Disney+.

Точный сценарий потенциальной сделки неизвестен. Один из источников Axios утверждает, что руководство компаний рассматривает два возможных сценария. По первому — WBD выкупит Paramount Global у National Amusements. По второму — покупке будет подлежать именно материнская компания. WBD уже наняла банкиров для изучения сделки. Сами компании появившуюся в СМИ информацию не комментируют.

Руководители обеих сторон, как утверждает Axios, уверены, что сделка получит одобрение регулирующих органов. Специальный налоговый режим, введенный в отношении WBD на период слияния WarnerMedia и Discovery в 2022 году, истекает в 2024-м: юридически по закону компания сможет приступать к новым сделкам только после этого. Впрочем, по словам источников западной прессы, переговоры находятся на ранней стадии, а сделка может не состояться.

После новостей о переговорах акции Paramount упали более чем на 1%, а WBD — почти на 1,5%.

Чем известен конгломерат Warner Bros. Discovery

Объединенная компания Warner Bros. Discovery появилась в апреле 2022 года после закрытия сделки Discovery по покупке WarnerMedia у транснационального медиаконгломерата AT&T за $43 млрд. В 2022 году корпорация одной из первых объявила о прекращении работы в России и отказе предоставлять российским кинотеатрам свои премьеры, а также отменила релиз «Бэтмена» меньше чем за сутки до старта проката. Впрочем, фильмы компании так или иначе появляются в теневом прокате в рамках «предсеансного обслуживания», а неофициальный релиз «Барби» даже возглавлял отечественный кинопрокат.

Основные сферы деятельности WBD — телевидение, кино и стриминговые сервисы. Среди крупнейших активов в пакете компании: первый в США и второй в мире после Би-би-си по охвату новостной службы телеканал CNN; снявший «Игру престолов», «Секс в большом городе» и «Эйфорию» телеканал HBO; тематические познавательные каналы Discovery Channel и Animal Planet; одна из крупнейших в мире сетей спортивного вещания Eurosport; киностудия Warner Bros., снявшая «Гарри Поттера», кинокомиксы про Бэтмена и Супермена, а также фильмы «V — значит Вендетта», «Матрица», «Великий Гэтсби» и «Барби» — самый кассовый фильм в истории студии со сборами на $1,5 млрд; киностудия New Line Cinema, снявшая экранизации саги Джона Толкина «Властелин колец», «Хоббита», «Оно» Стивена Кинга, а также серию ужасов «Пункт назначения»; издательство комиксов DC, выпускающее графические романы о Бэтмене, Супермене, Чудо-женщине, Аквамене и других супергероях.

Рыночная стоимость WBD по состоянию на 21 декабря 2023 года составляла около $29 млрд. По данным издания Variety, общий долг компании достигает $43,5 млрд.

В отчете WBD за третий квартал 2023 года указано, что ее выручка за июль—сентябрь составила $9,98 млрд (рост к аналогичному периоду 2022 года 1% без учета колебания валютных курсов), чистый убыток — $417 млн. Показатели за первые девять месяцев 2023 года — $31 млрд выручки (рост почти 35%) и $2,7 млрд убытка (почти в два раза меньше, чем годом ранее).

Скорректированный показатель EBITDA за третий квартал 2023 года — почти $3 млн, что на 22% выше, чем годом ранее. Общее количество подписчиков всех платных сервисов WBD в третьем квартале 2023 года достигло 95,1 млн пользователей — конгломерат отчитывается о падении на 700 тыс. к предыдущему кварталу.

Чем известна Paramount Global

Paramount Global в своем нынешнем виде появилась в декабре 2019 года в результате слияния медиаконгломератов CBS и Viacom. Компания, как и обе ее предшественницы, контролируется частным медиахолдингом National Amusements, основная сфера деятельности которого — управление кинотеатрами. Сеть National Amusements насчитывает около 1,5 тыс. кинотеатров в США, Латинской Америке и Великобритании.

Весной 2022 года Paramount также отказалась от кинопремьер на российском рынке и прекратила вещание своих телеканалов в стране.

Paramount Global объединяет следующие ключевые активы: голливудская киностудия-мейджор Paramount Pictures, старейшая из существующих и снявшая «Титаник», «Форрест Гамп», «Интерстеллар» и франшизу «Терминатор»; телесеть CBS Entertainment Group, которая, по собственным данным, является самой просматриваемой сетью в США в дневное время; развлекательные каналы MTV и Nickelodeon; несколько стриминговых сервисов, главный из которых — Paramount+ с подписной базой около 63 млн человек по состоянию на конец третьего квартала 2023 года.

Рыночная стоимость Paramount на 21 декабря 2023 года составляет $10 млрд. Variety также сообщал о совокупном долге компании в размере $15,6 млрд.

Общая выручка конгломерата в третьем квартале 2023 года составила $7,13 млрд (рост год к году 3%), больше половины — $4,6 млрд — пришлось на телесегмент. Операционная прибыль достигла $621 млн (плюс 10% год к году). Результаты по итогам девяти месяцев — $22 млрд общей выручки (на уровне прошлого года), операционный убыток — $855 млн (против прибыли $2,2 млрд в 2022-м). Скорректированный показатель OIBDA за третий квартал — $716 млн (минус 9% год к году).

Отдельно компания оценила простои, связанные с проходившими все лето забастовками актеров и сценаристов в Голливуде: они обошлись Paramount в $60 млн. В целом же убытки киноподразделения конгломерата в третьем квартале составили $49 млн при выручке $891 млн.

Ранее западные СМИ уже сообщали о переговорах главы National Amusements Шэри Редстоун по продаже бизнеса с Дэвидом Эллисоном, гендиректором Skydance Media — киностудии, отделившейся в 2006 году от Paramount и участвовавшей в создании последних частей сериалов «Миссия невыполнима» и «Стартрек», а также в проектах «Война миров Z» и «Топ Ган: Мэверик».

Как WBD и Paramount присутствуют в России До пандемии и специальной военной операции и Warner Bros., и Paramount активно работали на российском рынке, преимущественно через киносегмент бизнеса. Фильм «Джокер» производства Warner Bros. с Хоакином Фениксом в главной роли в 2019 году вошел в десятку самых кассовых российских релизов, заработав 1,9 млрд руб. В 2021 году «Дюна» с Тимоти Шаламе и Зендаей и «Годзилла против Конга» также попали в десятку самых кассовых фильмов года в российских кинотеатрах со сборами 1,6 млрд и 886 млн руб. соответственно. Paramount помимо кинотеатральных релизов также осуществляла в России показ своих телеканалов, в том числе Nickelodeon, Paramount Channel, Paramount Comedy и MTV. После ухода этих студий из России их контент исчез из большинства российских онлайн-кинотеатров. В частности, стриминги лишились франшиз «Гарри Поттер» и «Властелин колец». Однако платформа «Амедиатека» в рамках ранее заключенных договоров с HBO продолжает получать новые сезоны некоторых проектов, например «Дома дракона» (приквел «Игры престолов»), «Эйфории» и др. Нашли способ демонстрировать продукцию голливудских студий и кинотеатры. Сначала некоторые сети решили все же показать нового «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном, сославшись на наличие договора на прокат. Позже площадки стали использовать механизм так называемого предсеансного обслуживания, когда формально билеты продаются на малоизвестное короткометражное кино, перед которым показывают иностранную новинку. Таким образом в прокат попали «Барби», «Проклятие монахини-2», новая часть франшизы «Миссия невыполнима» и другие релизы.

Угроза Netflix и долги: что пишет о сделке западная пресса

Новость о потенциальном объединении Warner Bros. Discovery и Paramount Global вызвала пристальное внимание западной прессы. Само издание Axios, объясняя экономическую важность сделки, написало, что «объединение компаний создаст гиганта новостей и развлечений, который, вероятно, спровоцирует дальнейшую консолидацию отрасли».

Сделка в первую очередь нужна Paramount, считают аналитики Axios, так как компания находится под давлением из-за огромных долгов. WBD, по прогнозам Axios, могла бы использовать свое международное присутствие для распространения франшиз Paramount, в то время как активы детских программ Paramount могут иметь важное значение для долгосрочных амбиций WBD в области потокового вещания. «CBS News можно объединить с CNN, чтобы создать глобальный новостной центр», — полагают аналитики Axios.

Издание Fortune также отмечает, что в первую очередь сделка необходима Paramount. На фоне внутреннего кризиса компания уже продает непрофильные активы: книгоиздательский бизнес Simon & Schuster, например, в августе 2023 года ушел частной инвестиционной компании KKR за $1,62 млрд.

Переговоры двух конгломератов происходят на фоне того, как американские медиагруппы «изо всех сил пытаются улучшить свою прибыльность в условиях ведения дорогостоящей «стриминговой войны» против Netflix», пишет Financial Times. Крупные развлекательные группы, в том числе Warner, Paramount и Disney, поставили перед собой задачу сократить многомиллиардные расходы и убытки от онлайн-кинотеатров, отмечает издание.

На «неоспоримое» доминирование Netflix в медиапространстве как с точки зрения финансовых результатов, так и по количеству подписчиков обращает внимание и Би-би-си. Общее число подписчиков этого стриминга по всему миру достигает 247,2 млн человек: это в четыре раза больше, чем у Paramount+ (63,4 млн) и в 2,5 раза больше, чем у видеосервисов Warner Bros. Discovery (95 млн).

Технологический аналитик Quilter Cheviot Бен Барринджер в комментарии Reuters назвал потенциальную сделку «игрой на выживание любой ценой». В результате слияния, по его мнению, будет создана крупнейшая киностудия в Голливуде и стриминговый бизнес с третьим по величине количеством подписчиков в США. Что касается традиционного линейного телевидения, совокупно на объединенную компанию будет приходиться до 40% общего времени просмотра.