Из-за черных дыр галактики Млечный путь и Андромеда могут столкнуться через 4,5 млн лет

Ученые узнали о слиянии нашей галактики и Андромеды через 4,5 млн лет

Черная дыра, которая находится в центре нашей галактики Млечный путь, столкнется с черной дырой галактики Андромеда. Это произойдет спустя 4,5 млн лет

Слияние черных дыр по всей Вселенной создает гравитационные волны, которые доходят и до нашей планеты. Об этом сообщают The Wall Street Journal и BBC со ссылкой на пять групп ученых из Европы, Северной Америки, Китая, Индии и Австралии.

Работы ученных опубликованы в научных журналах Astronomy and Astrophysics и Astrophysical Journal Letters.

В 2015 году ученые открыли краткие гравитационные волны, которые возникают при слиянии малых черных дыр. Однако теперь ученым удалось обнаружить долгие волны, которые возникают от слиянии двух сверхкрупных черных дыр, которые есть у каждой галактики.

Все черные имеют свойство сливаться. Такая же участь ждет черную дыру Стрелец А*, которая находится в центре нашей галактики Млечный путь, и черную дыру в центре галактики Андромеда. По словам астрофизика, профессора университета Колорадо Джозефа Саймона, это произойдет через 4,5 млн лет.

Черными дырами называют те области пространства-времени, гравитационное притяжение которых настолько велико, что их не может покинуть даже свет.

Возникающие при слиянии черных дыр гравитационные волны могут искажать пространство и время. По словам профессора Микаэля Крамера из немецкого Института радиоастрономии Макса Планка, это открытие может навсегда изменить представления ученых о космосе.

«Оно может дать ответ, была ли ошибочной теория гравитации Эйнштейна, она может что-то объяснить нам, что такое на самом деле темная материя и темная энергия — то, из чего состоит большая часть Вселенной, она может пробить дорогу к новым физическим теориям», — сказал Крамер BBC.

Стрелец А* находится на расстоянии около 27 тыс. световых лет от Земли. Диаметр черной дыры примерно в 17 раз больше диаметра Солнца и в четыре млн раз массивнее. В мае прошлого года команда астрономов и астрофизиков Event Horizon Telescope (EHT) впервые показала фото этой черной дыры.

В EHT подчеркнули, что хотя люди не могут видеть на изображении саму черную дыру, поскольку она совершенно темная, светящийся газ вокруг нее дает характерный признак: темную центральную область, называемую «тенью», окруженную яркой кольцеобразной структурой.