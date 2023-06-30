Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 июня
EUR ЦБ: 95,11 (+1,24) Инвестиции, 29 июн, 16:05 Курс доллара на 30 июня
USD ЦБ: 87,03 (+1,41) Инвестиции, 29 июн, 16:05
Число задержанных во Франции в ходе беспорядков превысило 420 человек Политика, 06:05
ЕС договорился помогать Украине без ущерба отдельным странам Политика, 06:05
В РАН назвали лидирующие и отстающие отрасли 2023–2024 годов Экономика, 06:00
Ученые узнали о слиянии нашей галактики и Андромеды через 4,5 млн лет Технологии и медиа, 05:32
Трамп не исключил, что Украине придется уступить часть территории Политика, 04:50
В Брюсселе вслед за Францией вспыхнули уличные беспорядки Общество, 04:29
В ЕС заявили о намерении заработать на активах России по €3 млрд в год Политика, 04:20
Счастье — это навык, который можно развить
Научитесь фокусироваться на хороших моментах и наслаждаться жизнью на интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Наоми Кэмбпелл в возрасте 53 лет родила второго ребенка Общество, 03:37
В офисе Зеленского назвали условие для его участия в саммите НАТО Политика, 03:05
Спасатели нашли потерявшихся в Карачаево-Черкессии туристов Общество, 03:03
Жить с искусством: почему бизнесмены становятся меценатами РБК Стиль и СберПервый, 02:43
Пентагон заявил, что китайский аэростат не собирал разведданные Политика, 02:40
BFMTV сообщил более чем о 250 задержанных из-за беспорядков во Франции Политика, 02:27
В Финляндии выявили комаров-носителей лихорадки Западного Нила Общество, 02:09
Технологии и медиа ,  
0 

Ученые узнали о слиянии нашей галактики и Андромеды через 4,5 млн лет

Из-за черных дыр галактики Млечный путь и Андромеда могут столкнуться через 4,5 млн лет
Черная дыра, которая находится в центре нашей галактики Млечный путь, столкнется с черной дырой галактики Андромеда. Это произойдет спустя 4,5 млн лет

Слияние черных дыр по всей Вселенной создает гравитационные волны, которые доходят и до нашей планеты. Об этом сообщают The Wall Street Journal и BBC со ссылкой на пять групп ученых из Европы, Северной Америки, Китая, Индии и Австралии.

Работы ученных опубликованы в научных журналах Astronomy and Astrophysics и Astrophysical Journal Letters.

В 2015 году ученые открыли краткие гравитационные волны, которые возникают при слиянии малых черных дыр. Однако теперь ученым удалось обнаружить долгие волны, которые возникают от слиянии двух сверхкрупных черных дыр, которые есть у каждой галактики.

Все черные имеют свойство сливаться. Такая же участь ждет черную дыру Стрелец А*, которая находится в центре нашей галактики Млечный путь, и черную дыру в центре галактики Андромеда. По словам астрофизика, профессора университета Колорадо Джозефа Саймона, это произойдет через 4,5 млн лет.

Черными дырами называют те области пространства-времени, гравитационное притяжение которых настолько велико, что их не может покинуть даже свет.

Возникающие при слиянии черных дыр гравитационные волны могут искажать пространство и время. По словам профессора Микаэля Крамера из немецкого Института радиоастрономии Макса Планка, это открытие может навсегда изменить представления ученых о космосе.

Читайте на РБК Pro
Грязные прелести: почему провалился SexTech-стартап Кары Делевинь
Как компании могут законно снизить налоговую нагрузку
«Вообще-то ты мне должен»: как говорить о деньгах и никого не обидеть
В Белоруссии легализовали параллельный импорт: как это поможет бизнесу

«Оно может дать ответ, была ли ошибочной теория гравитации Эйнштейна, она может что-то объяснить нам, что такое на самом деле темная материя и темная энергия — то, из чего состоит большая часть Вселенной, она может пробить дорогу к новым физическим теориям», — сказал Крамер BBC.

Стрелец А* находится на расстоянии около 27 тыс. световых лет от Земли. Диаметр черной дыры примерно в 17 раз больше диаметра Солнца и в четыре млн раз массивнее. В мае прошлого года команда астрономов и астрофизиков Event Horizon Telescope (EHT) впервые показала фото этой черной дыры. 

В EHT подчеркнули, что хотя люди не могут видеть на изображении саму черную дыру, поскольку она совершенно темная, светящийся газ вокруг нее дает характерный признак: темную центральную область, называемую «тенью», окруженную яркой кольцеобразной структурой.

Авторы
Теги
Тамерлан Гаджиев Тамерлан Гаджиев
астрономия астрофизика Галактика космос черная дыра
Материалы по теме
Астрономы обнаружили у Сатурна 28 новых спутников
Технологии и медиа
Астрономы увидели в неожиданном появлении астероида угрозу для Земли
Технологии и медиа
Астроном предупредил о приближающемся к Земле метеорном дожде
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter