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Warner Bros. перенесла сиквел «Дюны» из-за забастовки

Warner Bros. перенесла сиквел «Дюны» из-за забастовки профсоюза актеров в Голливуде

Киностудия Warner Bros перенесла запланированный на ноябрь выпуск второй части «Дюны» до марта 2024 года, сообщает Reuters со ссылкой на представителя студии.

Звезды фильма не могут продвигать его из-за забастовки американского профсоюза работников кино, радио и телевидения SAG-AFTRA, отмечает агентство.

Помимо «Дюны», Warner Bros. также перенесла «Годзиллу и Конг: Новая Империя» на один месяц — с марта на апрель 2024 года и анимационный фильм «Властелин колец» — с апреля на декабрь 2024 года.

Забастовка Гильдии сценаристов Америки длится со 2 мая, из-за чего остановилось производство многих телешоу и кинопроектов.

Летом к ним присоединился актерский профсоюз, что стало первой масштабной забастовкой актеров против кино- и телеиндустрии с 1980 года, а также первой одновременной забастовкой актеров и сценаристов с 1960 года.

Во время стачки члены SAG-AFTRA не смогут сниматься, участвовать в рекламных кампаниях, присутствовать на премьерах фильмов и сериалов, продвигать работы, в том числе на Comic Con, участвовать в различных церемониях. Профсоюз представляет 160 тыс. голливудских актеров.
 

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Теги
Голливуд США забастовка Warner Bros.
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