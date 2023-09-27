Сценаристы Голливуда объявили о завершении почти 150-дневной забастовки

Забастовка сценаристов началась в мае, в июле к ним присоединились актеры. И те, и другие были недовольны уровнем зарплат и применением в кинопроизводстве искусственного интеллекта. Забастовка привела к приостановке ряда проектов

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Забастовка голливудских сценаристов завершится в 0:01 27 сентября по времени Лос-Анджелеса (10:01 мск), сообщает в Х (бывший Twitter) Гильдии сценаристов Америки (WGA). Забастовка длилась 148 дней.

«WGA достигла предварительного соглашения с AMPTP (Альянс продюсеров кино и телевидения. — РБК). Сегодня наш переговорный комитет, Правление WGAW и Совет WGAE (западное и восточное отделения гильдии. — РБК) единогласно проголосовали за рекомендацию соглашения», — сказано в сообщении.

Как сообщает Hollywood Reporter, WGA смогла добиться ограничений на использование искусственного интеллекта, установления минимального сценаристов на проектах, бонусов за число просмотров на стриминговых каналах, ежегодной индексация минимальной заработной платы — на 5%, 4% и 3,5% в течение трех лет, увеличения взносов от работодателей и т. д.

The Wall Street Journal пишет, что стороны сошлись на компромиссе: WGA оценила стоимость трехлетней сделки в $233 млн в год, хотя раньше она требовала сделку на $429 млн, а альянс предлагал только $86 млн в год.

Издание отмечает, что теперь в телеэфир вернутся вечерние шоу, например, «Позднее шоу со Стивеном Колбертом» на CBS, а сценаристы начнут работать над сериалами — например, «Элементарной школой Эбботт» на ABC или «Закон и порядок» на NBC. Axios отмечает, что к работе вернутся свыше 11 тыс. авторов. Окончательно соглашение будет утверждено во время голосования 2-9 октября.

WGA начала забастовку в первые дни мая. Тогда истек контракт между гильдией и голливудскими студиями, а нового соглашения они не смогли достичь. В июле к WGA присоединился Американский профсоюз работников кино, радио и телевидения, который в переговорах с AMPTP добивался повышения зарплаты, улучшения условий труда и ограничений в использовании искусственного интеллекта в кинопроизводстве, но безуспешно. Актеры пока не объявляли о завершении забастовки.

Забастовка WGA стала одной из самых продолжительных в истории Голливуда. Последняя забастовка сценаристов прошла со 2 ноября 2007 года по 12 февраля 2008 года. Она длилась 100 дней, и, как писал The Hollywood Reporter, нанесла ущерб экономике Лос-Анджелеса в размере $2,1 млрд. В забастовке участвовали 12 тыс. человек.



Сейчас ущерб экономике Калифорнии оценили в $5 млрд.