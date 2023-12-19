Российский сериал про роботов обошел «Черное зеркало» на Netflix

Несмотря на уход Netflix из России, отечественные сериалы продолжают пользоваться спросом у его подписчиков. Аналитики объясняют это большим количеством релокантов, рекомендательными алгоритмами и ориентацией на массового зрителя

Кадр из сериала «Лучше, чем люди» (Фото: Yellow, Black & White)

Российский сериал «Лучше, чем люди», вышедший в 2018 году, вошел в первую тысячу наиболее просматриваемых проектов на Netflix по итогам первого полугодия 2023 года, опередив последние сезоны «Черного зеркала», «Сексуального просвещения» и «Академии Амбрелла». Это следует из первого отчета Netflix, в котором представлен рейтинг всех имеющихся в библиотеке платформы проектов.

Как считали Рейтинг «Что мы смотрели: отчет о взаимодействии с Netflix» стриминг опубликовал 12 декабря впервые за всю историю своего существования. Первым внимание на него обратил внимание «Коммерсантъ». Рейтинг охватывает все доступные на платформе фильмы и сериалы, на просмотр которых аудитория потратила больше 50 тыс. часов за полугодие. В общей сложности отчет насчитывает более 18 тыс. наименований проектов, на которые, по собственным данным сервиса, приходятся 99% всех просмотров или почти 100 млрд часов совокупно.

Какие российские фильмы и сериалы популярны на Netflix

Несмотря на то, что стриминг Netflix еще весной 2022 года объявил о своем уходе из России и отказался от сделок с российскими производителями контента, на платформе остались ранее приобретенные отечественные фильмы и сериалы.

Самым просматриваемым российским сериалом по итогам первого полугодия 2023 года стал первый сезон сериала «Лучше, чем люди» продюсера Эдуарда Илояна о роботах-андроидах. Сам проект вышел в 2018 году, а в 2019-ом Netflix купил на него права у онлайн-кинотеатра Start. Сделка подразумевала право Netflix на эксклюзивный показ проекта во всех странах, кроме России и Китая, включение его в линейку Netflix Originals (то есть, собственных проектов платформы — это первый российский проект, попавший в эту категорию) и дубляж на 25 языков. Сумма сделки оценивалась в $1 млн.

По результатам первого полугодия 2023 года количество часов просмотров «Лучше, чем люди», составило 26,6 млн часов, он входит в первую тысячу наиболее просматриваемых проектов (772 место). Для сравнения, третий сезон «Черного зеркала», вышедший в 2016 году, за аналогичный период смотрели 25,4 млн часов, четвертый сезон (релиз состоялся в 2017-ом) — 24,2 млн часов, а пятый (выпущен в 2019-ом) — 23,4 млн часов. Опережает по просмотрам сериал «Лучше, чем люди» и последние сезоны «Сексуального просвещения: третий сезон, вышедший в 2021 году, смотрели 26,3 млн часов, второй (2020 год) — 22,6 млн часов.

Во вторую тысячу проектов Netflix по количеству потраченного на просмотр времени в первом полугодии 2023 года попал и первый сезон российского сериала «Эпидемия» Валерия Федоровича и Евгения Никишова. Платформа купила права на сериал в 2020 году и также включила его в линейку Netflix Originals. Первый сезон «Эпидемии» на Netflix в первом полугодии 2023 года набрал 15 млн просмотров. Это больше, чем, например, у вышедшего в 2021 году пятого сезона «Рика и Морти» (14,5 млн часов) или у второго сезона сериала «Элита» (2019 год, 14 млн часов).

Полнометражный фильм «Майор Гром: Чумной Доктор» (2021 год) на Netflix в январе-июне этого года смотрели 9,4 млн часов — это больше, чем у вышедшего в 2020 году «Довода» Кристофера Нолана (7 млн часов). «Серебряные коньки» собрали совокупно 3,2 млн просмотров (на Netflix фильм появился в 2021 году). «Черная молния» 2009 года выпуска достигла отметки в 500 тыс. часов просмотров.

Какие проекты стали самыми популярными на Netflix По итогам первого полугодия 2023 года, как следует из отчета Netflix, самыми просматриваемыми проектами стали первый сезон американского сериала «Ночной агент» (812,1 млн часов), второй сезон также снятого в США «Джинни и Джорджия» (665,1 млн часов) и южнокорейский сериал «Слава» (622,8 млн часов). Самый просматриваемый полнометражный фильм — оригинальный проект Netflix «Мать» с Дженнифер Лопес в главной роли (249,9 млн часов).

Почему российские проекты остаются популярными на Netflix

Сохраняющаяся популярность российского контента на Netflix в «Кинопоиске» (владеет эксклюзивными правами на «Майор Гром: Чумной доктор») связывают с ориентацией этих проектов на массового зрителя и с качеством проектов. «Вероятно, это обусловлено еще и тем, что среди аудитории фильма — новые подписчики сервиса, которые только начинают знакомство с его библиотекой», — предполагают в «Кинопоиске».

«Приличное» количество зрителей российского контента на Netflix — уехавшие россияне и русскоговорящие жители стран, где этот сервис доступен, объясняет глава агентства TelecomDaily Денис Кусков. «Если говорить про отдельно взятый проект «Лучше, чем люди», то здесь сыграла популярность темы роботов и нейросетей среди американской аудитории, — считает он. — У нас это все еще не так востребовано, поэтому на западном рынке проекту удалось раскрутиться даже лучше, чем в России».

PR-директор группы компаний Start Виктория Денисова успех сериала «Лучше, чем люди» на Netflix связывает с тем, что сериал изначально создавался для мирового рынка: «Это жанр sci-fi, людям всегда интересно, что может случиться с ними завтра. Плюс, у научных фэнтези нет сильной привязки к территории».

Несмотря на то, что костяк контента Netflix представлен англоязычными проектами, желание расширить клиентскую базу всегда подталкивало этот стриминг на эксперименты с локальными продакшнами, считает главный редактор отраслевого портала «Кино-Театр.Ру» Жан Просянов. «Российские проекты, их показ на Netflix и популярность, в этом смысле не феномен», — объясняет Просянов.

Не влияет напрямую на востребованность проектов и «давность» их производства, продолжает Просянов: «Сегодня в стриминговых сервисах категории времени сильно размылись: внезапную популярность обретают ситкомы из девяностых и старое кино». Эту специфику эксперт называет заслугой рекомендательного алгоритма, «напоминающего подписчику о контенте, который он по какой-то причине упустил».