Не цель, а средство: как «цифра» меняет качество жизни москвичей

Фото: Сергей Собянин / VK

В Москве готовится к открытию первый в стране роботизированный архив, который поможет вывести работу с документами на новый цифровой уровень. Автоматизация всех процессов в нем, по подсчетам столичных властей, позволит обрабатывать порядка 300 запросов в час. Благодаря роботизированной системе нового комплекса Главархива столицы резко вырастет скорость обработки запросов от горожан и организаций, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Это очередной шаг в цифровизации социальной сферы столицы, которая продолжается несколько лет и нацелена на облегчение взаимодействия жителей со многими городскими структурами.

Столичные власти объясняют, что цифровизация позволяет сделать работу целых сфер эффективной и соответствующей современным реалиям. Оцифровка существующих процессов требует детального рассмотрения всех их составляющих. Так становится понятным, что именно нужно изменить и адаптировать под запросы москвичей. Детализация также позволяет увидеть, какие недостающие процессы требуется создать с нуля сразу цифровыми и начать их использовать повсеместно.

«Еще 10 лет назад началась цифровизация социальной сферы. И оказалось, что без «цифры» в нынешних условиях просто не справиться. <…> При всем этом важно помнить, что цифровизация в нашей сфере — не цель, а средство. Она помогает людям жить лучше, здоровее и счастливее. И помогает тем, кто работает над улучшением качества жизни людей. Футурологи любят строить прогнозы, что есть профессии, которые со временем умрут, но в социальной сфере — человек останется, его невозможно заменить его роботом. Тут цифра не больше, чем помощь работникам, но помощь настолько существенная, что прямо сейчас переворачивает наше представление о здравоохранении, образовании и социальной поддержке людей», — говорит заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Рассказываем о некоторых цифровых решениях социальной сферы Москвы по итогам 2022 года и о том, какие новые возможности они открывают жителям города.

Цифровизация в архивном деле

Роботизированный комплекс Главархива столицы, который в этом году отметил свое 60-летие, построили в Новой Москве. На площади почти 70 тыс. кв. м можно будет разместить до 100 млн архивных дел — в пять раз больше, чем позволяют сегодняшние возможности. «У сотрудников останется сложная интеллектуальная работа, а вся механическая работа отойдет машинам. За день можно будет обработать порядка 2 тыс. обращений граждан и организаций. Таким образом горожане смогут гораздо быстрее получать необходимые документы», — рассказывает начальник столичного Главархива Вячеслав Онопенко. Открытие нового комплекса также поможет освободить от непрофильных функций по хранению архивных документов пространства в медицинских, образовательных и других социальных учреждениях Москвы и использовать их по прямому назначению.

Конвейер в новом кластере Главархива (Фото: пресс-служба)

Еще один цифровой проект, реализуемый в архивной сфере города, — онлайн-сервис «Моя семья». Благодаря ему в свободном доступе находятся оцифрованные архивные документы — метрические книги, ревизские сказки и исповедные ведомости. Из них можно узнать о своих родственниках, которые жили в Москве и Московской губернии с 1772 до 1917 года. Сервис заработал в конце 2020 года. К настоящему моменту число его посетителей превысило 10 млн человек.

Цифровые технологии и искусственный интеллект в медицине

С этого года Москва начала внедрение ценностно ориентированной медицины — переход к системе здравоохранения, сфокусированной на пациенте. Цифровизация призвана помочь достижению этой цели, объясняют столичные власти. «Будущее — это мир, в котором здоровье каждого пациента персонифицировано и непрерывно удерживается в фокусе внимания клинических цифровых сервисов, основанных на технологиях искусственного интеллекта. Цифровые сервисы собирают данные и направляют пациента, но дирижером и арбитром медицинского процесса остается врач», — объясняет вице-мэр Анастасия Ракова.

Основу цифровизации московского здравоохранения составляет единая цифровая платформа (ЕМИАС). Она обеспечивает персонифицированное ведение каждого пациента на всех этапах — от постановки диагноза и лечения до последующего наблюдения. Все данные доступны онлайн как врачам, так и самому пациенту в его электронной медицинской карте (ЭМК) — ключевом сервисе ЕМИАС. Электронная медкарта позволяет иметь под рукой широкий набор медицинских сведений и документов: протоколы осмотров врачей, лабораторных исследований, инструментальных исследований (КТ, МРТ, УЗИ, флюорографии), электронные рецепты и многое другое. В Москве оформлено уже более 17 млн электронных медкарт, а всего в ЭМК содержится свыше 2,2 млрд данных.

В этом году у москвичей появилась возможность делиться данными из своих электронных медкарт с любыми клиниками — региональными, федеральными и частными. Это, как ожидается, упростит получение медицинской помощи или второго экспертного мнения от врачей вне зависимости от того, как и где человеку пришлось обратиться за медицинской помощью.

Продолжается и работа по переходу от бумажного к электронному документообороту. В уходящем году все детские поликлиники Москвы перешли на использование исключительно электронных медицинских карт. Мера позволила освободить и врачей, и родителей маленьких пациентов от лишней бумажной волокиты, замечают столичные власти. «Больше не нужно разбирать врачебный почерк, переживать за потерю карты или за то, что она выцветет или испортится», — перечисляет вице-мэр Ракова. У врачей, по ее словам, появилась возможность видеть все необходимые данные в электронной карте пациента в удобном структурированном формате. «Это позволяет освободиться от лишних рутинных задач и полностью сконцентрироваться на осмотре пациентов и общении с ними», — обращает внимание вице-мэр.

Кроме того, в этом году столичных родителей освободили от необходимости предоставления в школу или детский сад бумажных справок по болезни ребенка из частных и федеральных клиник. Вся необходимая информация автоматически передается в образовательную организацию в систему «ЕМИАС.Школа». Данные о периоде освобождения от занятий, включая освобождение от физнагрузки, доступны образовательным организациям в Электронном журнале. Также родителей избавили от необходимости предоставлять эти справки по форме 095 в кружки и секции. Их сотрудники видят нужную информацию также в Электронном журнале. Только в 2022 году цифровые технологии в данном направлении освободили родителей от оформления более 4 млн медицинских справок.

Использование цифровых технологий в московском здравоохранении дает возможность также быстрее ставить диагноз и снижать количество врачебных ошибок. Речь идет о цифровых помощниках врачей. Так, технологии компьютерного зрения на базе искусственного интеллекта на сегодняшний день позволяют анализировать лучевые исследования уже по 17 направлениям, подсвечивая области с возможными патологиями. В 2022 году нейросети проанализировали 8 млн снимков.

Еще один «умный» сервис — Система поддержки принятия врачебных решений (СППВР) — помогает терапевтам поставить предварительный диагноз и дает рекомендации о направлении пациента на дополнительные лабораторные и инструментальные исследования, консультации специалистов. Всего с помощью СППВР врачи поставили более 7,5 млн предварительных диагнозов.

Цифровые решения, применяемые в московском здравоохранении, неоднократно становились финалистами и призерами российских и международных премий. Не стал исключением и 2022 год. Проект «Искусственный интеллект в радиологии» вышел в финал Международной премии Go Smart Awards (2022). А проект «ЕМИАС.ИНФО» получил в этом году специальный приз от оргкомитета XXII Всероссийского конкурса «Золотое приложение» в номинации «Приложение для здоровья».

«Цифра» в школе

В 2022 году продолжила развиваться и «Московская электронная школа» (МЭШ) — единая цифровая образовательная площадка для школьников, учителей и родителей. Власти столицы позиционируют МЭШ как живую, постоянно развивающуюся систему, в которой ежедневно появляется новый интересный контент, полезные сервисы и инструменты. Платформа содержит в себе различные инфраструктурные решения для работы с ними. Среди сервисов платформы единый электронный журнал, электронный дневник, библиотека с электронными материалами в разнообразных форматах, сервис родительского контроля прохода и питания ребенка в школе «Москвенок» и цифровое портфолио учащегося.

«Московская электронная школа» нацелена на то, чтобы сделать процесс обучения, с одной стороны, более осознанным и глубоким, а с другой — упростить или снять часть организационных вопросов, объясняют власти. Для этого основной упор сделан на перевод в «цифру» существующих бизнес-процессов. Их автоматизация позволяет использовать новые подходы, технологии и инструменты, способные повышать качество образования.

Например, одной из новинок МЭШ 2022 года стало «Тематическое оценивание», которое помогает родителям отслеживать знания ребенка по результатам изучения каждой темы по каждому предмету: можно посмотреть не просто отметку за урок, а средний балл ребенка по каждой пройденной теме. Такой инструмент дает родителям возможность быстро определять темы, по которым ребенку нужна дополнительная помощь.

Еще один пример — функционал «Планируемые результаты обучения», который доступен для 5-9 классов. В нем отражены цели, которых ребенок должен достичь при изучении конкретной темы. Этот инструмент нацелен на то, чтобы школьник понимал задачи учебных занятий, что он узнает в процессе обучения и к чему стремиться дальше.

Сегодня МЭШ — это еще и крупнейшая в стране электронная образовательная площадка, которая содержит более 1,7 млн единиц образовательного контента. Это не только электронные учебники, но и интерактивные приложения, сценарии уроков, виртуальные лаборатории, где дети могут проводить эксперименты со сложным оборудованием, онлайн-тренажеры для самоподготовки по разным предметам школьной программы, видеоуроки, проектные задания, онлайн-курсы и другие форматы, которые не использовались в образовании еще несколько лет назад. На сегодняшний день в Библиотеке МЭШ содержится более 100 тыс. образовательных материалов от крупных отечественных разработчиков.

Сервисы МЭШ с каждым годом продолжают набирать популярность. По данным на 2022 год, ими пользуются 2,8 млн горожан. Новинкой этого года стало мобильное приложение «Журнал МЭШ». Это инструмент для учителей, который дает оперативный и постоянный доступ к нужным рабочим функциям электронного журнала МЭШ прямо со смартфона.

Кроме того, столичные власти ставили задачу сделать МЭШ удобной с точки зрения бесшовного получения всей необходимой для школьной жизни ребенка информации без необходимости узнавать ее в разных инстанциях. Для этого ее наделяют возможностями для активного межведомственного взаимодействия. Например, благодаря данным, которые вносят в сервис «Портфолио учащегося» операторы столичного Департамента культуры, расширилась информация о творческих и культурных достижениях школьников. Пользователи могут увидеть сведения о творческой жизни ребенка, его достижениях, посещении кружков, музеев, выставок, кинотеатров и онлайн-мероприятий. Подобную работу по объединению данных власти обещают продолжить в 2023 году.

В этом году стало известно, московский опыт цифровизации школьного образования будет масштабирован на всю страну: сервисы МЭШ лягут в основу общероссийской системы «Моя школа». Соглашение об этом было подписано 2 сентября мэром Москвы Сергеем Собяниным, главой Минцифры Максутом Шадаевым и главой Минпросвещения Сергеем Кравцовым. Как отметила Анастасия Ракова на межведомственном совещании, посвященном этой теме, Москва создает и развивает электронные сервисы и услуги более десяти лет, с 2011 года: «Все эти годы мы занимаемся тем, чтобы система была максимально удобна и с точки зрения сервисов, и с точки зрения опыта использования для всех наших потребителей. Поэтому нам было бы очень интересно развивать эту систему вместе с федеральными органами и другими регионами».