Ракова рассказала, как москвичам делиться данными ЭМК с любыми врачами РФ

Анастасия Ракова (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

Жители Москвы получили возможность делиться данными из своих электронных медицинских карт (ЭМК) с региональными, федеральными и частными медучреждениями, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Так москвичи смогут делиться информацией о своем здоровье с любыми медучреждениями страны, вне зависимости от того, как и где им пришлось обратиться к врачу.

«Это упростит получение медицинской помощи или второго экспертного мнения от врачей, работающих в коммерческих и федеральных учреждениях: пациентам больше не придется скачивать и распечатывать документы при обращении к таким специалистам, — подчеркнула Ракова. — Также новая функция пригодится при обращении в больницу в другом регионе: если во время отпуска или командировки человек может почувствовать себя плохо, и ему потребуется медицинская помощь».

Для сохранения конфиденциальности пациенты смогут сами выбирать, на какой срок и в каком объеме предоставлять свои данные врачам. Для этого пациенту нужно отправить специалисту ссылку, сгенерированную в веб-версии сервиса. Сделать это можно следующим образом:

Получить доступ к своей ЭМК (для этого требуется стандартная или полная учетная запись на портале mos.ru, наличие полиса ОМС и возраст старше 15 лет). Зайти в свою ЭМК через официальный портал правительства Москвы. Перейти в раздел «Настройки» — «Временный доступ» — «Создать временный доступ». Отметить, о чьей ЭМК идет речь — вашей собственной, либо же карте вашего ребенка. Указать, к каким разделы и на какой срок требуется выдать доступ. Указать электронную почту врача, на которую доступ будет выдан. Дождаться подтверждения выдачи временного доступа через СМС-сообщение. Только после этого ссылка на вашу ЭМК будет направлена на указанный адрес специалиста. Получить и передать врачу код доступа.

На данный момент ЭМК доступна всем врачам столичных медицинских учреждений, подключенных к ЕМИАС, медицинским работникам школ и детских садов, а также и самим пациентам. В ЭМК можно просмотреть протоколы осмотров врачей, результаты тестов на COVID-19, других лабораторных исследований, результаты инструментальных исследований (КТ, МРТ, УЗИ, флюорографии) и многое другое.