Ракова обсудила внедрение системы «Моя школа» по всей России

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 сентября
EUR ЦБ: 55,41 (-0,32) Инвестиции, 29 сен, 16:29
Курс доллара на 30 сентября
USD ЦБ: 57,41 (-1,04) Инвестиции, 29 сен, 16:29
Обмен, возврат и форс-мажор: что умеют сервисы для командировок РБК и Smartway, 09:19
«Газпром» возобновил поставки в Китай по «Силе Сибири» Экономика, 09:11
Временной столицей Запорожской области в составе России станет Мелитополь Политика, 09:10
К юго-востоку от МКАД: как за пять лет изменилась Некрасовка Город, 09:00
Росавиация в 35-й раз продлила ограничение полетов в аэропорты на юге Политика, 09:00
Чистка реестра: как изменяется господдержка ИТ-компаний Дискуссионный клуб, 09:00
Мобилизованным в Краснодарском крае выплатят по 100 тыс. руб. Политика, 09:00
Лечебный экспорт: как заработать на медицинском туризме в России Партнерский проект, 08:55
Тутберидзе расплакалась после исполнения новой программы Валиевой Спорт, 08:52
Как раскрутить магазин на Wildberries Pro, 08:44
ФАС проверит «Военторг» и «Спортмастер» из-за роста цен на обмундирование Экономика, 08:44
В образовательном центре в Кабуле во время экзаменов произошел взрыв Политика, 08:37
Тренер «Зенита» назвал причину разгромного поражения от «Спартака» Спорт, 08:37
Надежда на авось: как отучить водителей ездить без страховки Партнерский проект, 08:31
Город ,  
0 

Ракова обсудила внедрение системы «Моя школа» по всей России

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

В Информационном центре правительства Москвы прошло межведомственное совещание по вопросам разработки и внедрения в субъектах России информационной системы «Моя школа», в основе которой — московские сервисы цифрового образования. Соглашение о том, что «Московская электронная школа» (МЭШ) станет базой для развития общероссийской системы «Моя школа», было подписано 2 сентября мэром Москвы, главой Минцифры и главой Минпросвещения. А 29 сентября с участием заместителя столичного мэра по вопросам социального развития Анастасии Раковой стороны обсудили создание условий для функционирования ГИС «Моя школа».

Кроме Раковой на встрече присутствовали министр просвещения России Сергей Кравцов, его заместитель Анастасия Зырянова, глава Минцифры Максут Шадаев и министры образования регионов. Им презентовали унифицированный сервис электронных журналов и электронных дневников для российских школ и подробно продемонстрировали функционал уже действующего электронного дневника МЭШ. Это цифровой сервис, объединяющий информацию об оценках ученика, контрольных работах, расписании уроков, домашних заданиях, а также выполняющий более сложный функционал — решение организационных вопросов и обеспечение индивидуального подхода к оценке успехов школьников.

Электронный дневник МЭШ предусматривает создание персонального портфолио для каждого учащегося, а в скором времени — еще и для каждого преподавателя. Платформа МЭШ содержит в себе различные сервисы: от библиотеки с электронными учебниками и виртуальными лабораториями до инфраструктурного обеспечения и родительского контроля прохода и питания ребенка в школе.

Ракова отметила, что Москва развивает часть сервисов МЭШ более десяти лет, с 2011 года. Сегодня все столичные школы работают в цифровом формате в полной объеме — это 56 тыс. учителей, 1 млн учеников и свыше 1 млн родителей. Вице-мэр поблагодарила федеральные власти за высокую оценку и выбор МЭШ в качестве базы для цифровизации школьного образования России: «Все эти годы мы занимаемся тем, чтобы система была максимально удобна и с точки зрения сервисов, и с точки зрения опыта использования для всех наших потребителей. Поэтому нам было бы очень интересно развивать эту систему вместе с федеральными органами и другими регионами». Для развития нужны идеи, мысли и предложения, добавила Ракова, и генерировать их огромным коллективом заинтересованных людей гораздо проще.

Ранее, при подписании федерального соглашения 2 сентября, в правительстве Москвы уточнили, что основной функционал общероссийской «Моей школы» будет введен в эксплуатацию с 1 января 2023 года. Максут Шадаев добавил, что регионы будут самостоятельно решать, когда к ней присоединяться, и смогут развивать собственные технологии, однако не все они имеют финансовые, технические и кадровые возможности, чтобы двигаться с темпом Москвы. Сергей Кравцов назвал тогда московскую систему образования одной из лучших в мире.

Теги
московская школа цифровизация Анастасия Ракова Минцифры
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter