Ракова обсудила внедрение системы «Моя школа» по всей России

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

В Информационном центре правительства Москвы прошло межведомственное совещание по вопросам разработки и внедрения в субъектах России информационной системы «Моя школа», в основе которой — московские сервисы цифрового образования. Соглашение о том, что «Московская электронная школа» (МЭШ) станет базой для развития общероссийской системы «Моя школа», было подписано 2 сентября мэром Москвы, главой Минцифры и главой Минпросвещения. А 29 сентября с участием заместителя столичного мэра по вопросам социального развития Анастасии Раковой стороны обсудили создание условий для функционирования ГИС «Моя школа».

Кроме Раковой на встрече присутствовали министр просвещения России Сергей Кравцов, его заместитель Анастасия Зырянова, глава Минцифры Максут Шадаев и министры образования регионов. Им презентовали унифицированный сервис электронных журналов и электронных дневников для российских школ и подробно продемонстрировали функционал уже действующего электронного дневника МЭШ. Это цифровой сервис, объединяющий информацию об оценках ученика, контрольных работах, расписании уроков, домашних заданиях, а также выполняющий более сложный функционал — решение организационных вопросов и обеспечение индивидуального подхода к оценке успехов школьников.

Электронный дневник МЭШ предусматривает создание персонального портфолио для каждого учащегося, а в скором времени — еще и для каждого преподавателя. Платформа МЭШ содержит в себе различные сервисы: от библиотеки с электронными учебниками и виртуальными лабораториями до инфраструктурного обеспечения и родительского контроля прохода и питания ребенка в школе.

Ракова отметила, что Москва развивает часть сервисов МЭШ более десяти лет, с 2011 года. Сегодня все столичные школы работают в цифровом формате в полной объеме — это 56 тыс. учителей, 1 млн учеников и свыше 1 млн родителей. Вице-мэр поблагодарила федеральные власти за высокую оценку и выбор МЭШ в качестве базы для цифровизации школьного образования России: «Все эти годы мы занимаемся тем, чтобы система была максимально удобна и с точки зрения сервисов, и с точки зрения опыта использования для всех наших потребителей. Поэтому нам было бы очень интересно развивать эту систему вместе с федеральными органами и другими регионами». Для развития нужны идеи, мысли и предложения, добавила Ракова, и генерировать их огромным коллективом заинтересованных людей гораздо проще.

Ранее, при подписании федерального соглашения 2 сентября, в правительстве Москвы уточнили, что основной функционал общероссийской «Моей школы» будет введен в эксплуатацию с 1 января 2023 года. Максут Шадаев добавил, что регионы будут самостоятельно решать, когда к ней присоединяться, и смогут развивать собственные технологии, однако не все они имеют финансовые, технические и кадровые возможности, чтобы двигаться с темпом Москвы. Сергей Кравцов назвал тогда московскую систему образования одной из лучших в мире.