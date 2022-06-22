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Ракова заявила о переходе Москвы к ценностно ориентированной медицине

Анастасия Ракова
Анастасия Ракова (Фото: Пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

Приоритетом правительства Москвы становится переход к системе здравоохранения, сфокусированной на пациенте, внедрение ценностно ориентированной медицины. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Первым направлением, где внедряется такой подход, стала онкология, уточнила вице-мэр.

Ракова отметила, что в Москве за последние годы проведена трансформация системы в целом, созданы новые структуры оказания помощи и материально-техническая база. В столице определили шесть якорных онкологических стационаров, открываются новые центры амбулаторной онкопомощи, напомнила заммэра.

«В течение последнего года московское профессиональное онкологическое сообщество разрабатывало единый городской «клиентский путь» по онкологическим диагнозам. Клиентский путь — это выстроенный процесс событий, необходимых исследований, участников процесса, системы ответственности для пациента от подозрения на злокачественное новообразование до пожизненного наблюдения после лечения с учетом федеральных клинических рекомендаций», — пояснила Ракова. По каждому клиентскому пути определено максимальное количество приемов врачей и максимальное время прохождения каждого этапа: верификация диагноза, своевременность начала и окончания лечения, эффективное диспансерное наблюдение, уточнила вице-мэр.

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«Это четкий регламент и последовательность каждого шага пациента с момента подозрения на онкологический диагноз до начала и последующего проведения специализированного лечения», — пояснил директор МКНЦ им. А.С. Логинова главный онколог Москвы Игорь Хатьков. Он добавил, что клиентские пути позволяют создать «единую и понятную для всех» структуру оказания онкологической помощи, начиная со специалистов амбулаторного звена и заканчивая врачами-онкологами стационаров. «Создается система, в центре которой находится пациент, которому понятно, какие виды диагностики и медицинской помощи должны быть оказаны на каждом этапе и в его индивидуальном случае», — подчеркнул Хатьков.

Следующим этапом, по словам Раковой, стала разработка системы мониторинга выполнения клиентских путей по каждому заболеванию. «Работа по формированию клиентских путей велась систематически весь последний год. В феврале мы утвердили первые клиентские пути до этапа постановки диагноза. Это позволило нам впервые сформировать рейтинг многопрофильных онкологических стационаров», — рассказала заммэра. Она уточнила, что при расчете рейтинга оценивались сроки верификации диагноза от даты первого приема до даты постановки диагноза, сроки проведения онкологического консилиума для определения тактики лечения пациента и срок начала специализированного лечения.

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«Но помимо голых цифр в ценностно ориентированном подходе всегда важно учитывать обратную связь, ориентироваться на потребности самих пациентов. Поэтому медицинский рейтинг мы дополнили «пациентским». В его основу легли результаты опросов, которые мы проводим с начала этого года по анкетам, верифицированным в международной практике», — пояснила заммэра.

Хатьков в свою очередь указал на важность возможности отслеживать своевременность и полноту оказываемой медицинской помощи в рамках «клиентских путей» с помощью единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС). «Она позволяет аккумулировать данные и выявлять слабые звенья, чтобы затем принимать соответствующие организационные решения, направленные на улучшение качества и доступности медпомощи», — отметил главный онколог столицы.

Итоговый рейтинг шести якорных онкологических стационаров за январь—май 2022 года распределился следующим образом:

  1. МКНЦ им. А.С. Логинова. Общая оценка — 3,8. Оценка пациентов — 4,4.
  2. ГКБ им. Д.Д. Плетнева. Общая оценка — 4. Оценка пациентов — 3,8.
  3. МГОБ № 62. Общая оценка — 3,5. Оценка пациентов — 4,2.
  4. ГКОБ № 1. Общая оценка — 3,3. Оценка пациентов — 3.
  5. ГКБ № 40 на Касаткина. Общая оценка — 2,8. Оценка пациентов — 3,4.
  6. ГКБ им. С.П. Боткина. Общая оценка — 3,8. Оценка пациентов — 2,2.

Ракова добавила, что работа по детализации клиентских путей по каждому онкологическому диагнозу будет продолжена. «В скором времени мы определим четкие алгоритмы и маршрут пациента на всех этапах лечения, а до конца года доработаем их и в части пожизненного наблюдения. Вместе с доработкой клиентских путей и отработкой технологий общения с пациентами постараемся регулярно обновлять и рейтинги онкологических больниц. Мы надеемся, что четкие клиентские пути и публичные рейтинги позволят сделать оказание онкологической помощи максимально понятной и прозрачной для пациентов, а также повысят ее качество», — заключила Ракова.

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«Подчеркну, что онкологическая помощь в столице становится более понятной, более структурированной и более точной. Появляются четкие параметры каждого этапа оказания онкологической помощи, с понятной маршрутизацией пациентов. Мы очень надеемся, что пациенты это ощущают», — добавил Хатьков.

Теги
Москва здравоохранение онкология пациенты медицина Анастасия Ракова

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