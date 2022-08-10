Цифровая поликлиника: как и зачем Москва перешла на электронные медкарты

Фото: пресс-служба Депздрава Москвы

С августа 2022 года все детские поликлиники Москвы перешли на использование исключительно электронных медицинских карт (ЭМК). Это стало одним из самых масштабных проектов по цифровизации здравоохранения в стране. Бумажные медкарты уже начали перевозить на хранение в Главархив, а на месте бывших картохранилищ в поликлиниках оборудуют комфортные пространства для врачей — комнаты профессионального роста и комнаты отдыха. Медики смогут собираться на тренинги и мастер-классы, обсуждать научные проекты, рабочие задачи. Об этом в начале августа рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Это удобно для родителей маленьких пациентов — больше не нужно разбирать врачебный почерк, переживать за потерю карты или за то, что она выцветет или испортится», — отметила заммэра.

Анастасия Ракова (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

Вся ключевая медицинская информация о ребенке теперь у родителя всегда под рукой, прямо в смартфоне. Соответственно, в любое время и в любом месте эти данные можно показать специалистам из городских, федеральных или частных клиник. Более того, новое поколение москвичей уже даже не будут знакомы с бумажными картами, вклеенными туда справками и анализами: еще один, немаловажный аспект их жизни окажется полностью в «цифре». Педиатрам же больше не придется искать в бумажных картах результаты исследований, поставленные ранее диагнозы и многое другое. Теперь специалист видит все необходимые данные в электронной карте пациента в удобном структурированном формате.

Цифровизацией здравоохранения в целом столичные власти занимаются уже около 10 лет. Основой этого процесса является единая цифровая платформа. Она обеспечивает персонифицированное ведение каждого пациента на всех этапах — от постановки диагноза, лечения и до последующего наблюдения. Благодаря ней все данные о состоянии здоровья горожан аккумулируются в едином цифровом контуре и доступны в режиме онлайн как врачам, так и самим пациентам.

Фото: пресс-служба Главархива Москвы

Современный подход к пациенту

Для пациентов электронная медкарта удобна прежде всего тем, что медицинские сведения хранятся в единой цифровой среде в электронном виде, они не потеряются и будут всегда доступны как любому столичному врачу, так и самим горожанам. Ознакомиться с рекомендациями врача и результатами исследований можно в разделе ЭМК на портале mos.ru или в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО».

В электронных же медкартах детей родители могут увидеть информацию о выписанных действующих рецептах, выписных эпикризах из стационара и данных о вызовах скорой помощи. В ЭМК содержатся справки о временной нетрудоспособности и история вакцинаций. При этом есть возможность как выгружать документы из медкарты на смартфон или компьютер, так и добавлять в нее ряд медицинских документов.

«В коммерческих клиниках уже есть положительный опыт использования ЭМК. Можно сказать, что сегодня это уже базовый инструмент работы современного здравоохранения», — рассказал РБК генеральный директор группы компаний «Доктис» Сергей Лежнин. Однако базы данных частных клиник не связаны ни с государственными, ни даже между собой, сетует эксперт. Соответственно, создание единой системы электронных медкарт в масштабах крупнейшего города страны — это уже принципиально иной уровень.

«Для здравоохранения в целом нужна единая информационная система, включающая в себя и сервисы телемедицины, и ЭМК, и систему управления данными внутри самих клиник, — говорит эксперт. — Но работа идет, в регионах создаются медицинские информационные системы, и мы предполагаем, что через 3–4 года единая система уже будет создана».

Москва уже создала такую единую информационную систему — это Единая цифровая платформа здравоохранения, которая функционирует на базе ЕМИАС и включает в себя в том числе электронные медкарты. Переход же всех столичных детских поликлиник на электронную картотеку — продолжение работы в этом направлении.

По мнению Лежнина, главное достоинство электронных медкарт заключается в систематизации всей информации об истории болезни человека, результатах исследований, назначениях, прививках, и упрощение доступа к ней и для самого пациента, и для врача. Это напрямую влияет как на скорость обслуживания пациента, так и на качество консультации и выбранной терапии.

«Это способ снижения затрат и удешевления процессов для системы здравоохранения, как и в случае внедрения других цифровых сервисов. Сведения об истории болезни людей — это огромный массив данных, который уже невозможно хранить, обрабатывать и использовать в бумажном виде. При этом безопасность данных обеспечивается столь же строго, как в случае с банковскими данными и любой персональной информацией», — уточнил Лежнин.

Конец «двойной работе»

Благодаря ЭМК все медицинские данные о пациенте хранятся в единой цифровой среде в удобном структурированном формате, это позволяет максимально быстро найти необходимую информацию во время приема. При этом электронная медкарта дает пациенту доступ к медицинским сведениям круглосуточно, а представить эту информацию можно любому лечащему врачу — в городских, федеральных или частных медучреждениях. Ведь все документы из ЭМК можно скачать и распечатать, либо же отправить их по электронной почте или с помощью мессенджера.

Детская городская поликлиника № 110 на севере столицы весной 2021 года стала пилотной базой для проекта по переходу на ЭМК. По словам главврача поликлиники Эльмиры Кашириной, отказ от бумажного носителя вызвал большой восторг у врачей, так как это освобождало дополнительное время для осмотра пациентов за счет отказа от «двойной работы»: раньше врачи работали одновременно с цифровыми и бумажными картами. Персонал поликлиники также остался доволен обратной связью от разработчиков системы, которые оперативно устраняли неточности и внедряли пожелания педиатров.

Вход в ДГП № 110 (Фото: пресс-служба Депздрава Москвы)

«Раньше у нас было картохранилище, но последние несколько месяцев мы им практически не пользовались, поскольку необходимости в этом не было, все уже оцифровано и доступно в ЭМК, — сообщила Каширина. — Сейчас освобождается пространство, которое действительно нужно врачам. Медицина развивается семимильными шагами, и предполагает постоянное обучение, так что освободившаяся площадь будет переоборудована для профессионального роста врачей».

По словам главврача ДГП № 110, в помещении бывшего картохранилища теперь могут проводиться вебинары, конференции, круглые столы и так далее. Кроме того, это помещение будет оборудовано техникой с доступом к современным медицинским базам данных, чтобы врачи могли использовать их для профессионального развития.

В свою очередь, Лежнин из «Доктиса» к плюсам электронных карт для специалистов также относит возможность работать с данными, анализировать их в агрегированном виде с помощью современных технологий, что может дать важную информацию о закономерностях в течении и лечении тех или иных заболеваний.

Что будет с бумажными медкартами?

По словам заммэра столицы Анастасии Раковой, бумажные медкарты уже начали перевозить в новый роботизированный кластер Главархива. Документы будут храниться в специализированных коробах, которые расположены в среде с пониженным содержанием кислорода. Кроме того, сохранность архива будет обеспечивать интегрированная система безопасности, включающая в себя видеонаблюдение и учет контроля доступа.

Конвейер в новом кластере Главархива (Фото: пресс-служба Главархива Москвы)

«Площадь хранилища в новом кластере составляет почти 70 тыс. кв. м, и в этом пространстве при необходимости можно обеспечить хранение до 100 млн единиц бумажных материалов одновременно. Таким образом, мы освобождаем огромные площади картохранилищ в поликлиниках — а это около 10 тыс. кв. м», — добавила Ракова.

Как посмотреть ЭМК: инструкция для пользователя

У каждого человека, прикрепленного к московской поликлинике, есть электронная медицинская карта с полной историей приемов, анализов, исследований и прививок с 2017–2020 года, в зависимости от услуги. Например, можно увидеть приемы врачей с 2017 года, а результаты лабораторных исследований — с 2019-го. ПЦР-тесты на COVID-19 и прививки от него видны с 2020 года, когда их начали выполнять.

Открыть доступ к электронной медкарте можно через портал mos.ru. Для этого нужно авторизоваться на сайте, внести в профиль данные паспорта, а если нужно посмотреть медицинские карты детей, то и сведения о них. Если паспортные данные на сайте уже внесены и проверены, достаточно сразу нажать «Перейти к медкарте».

Интерфейс электронной медкарты прост и понятен. Информация разделена на блоки по типам услуг: «Мои приемы в поликлинике», «Мои анализы», «Моя диспансеризация», «Мои больничные». Цифры возле блоков обозначают количество записей.

Данные внутри блоков открываются прямо на странице медкарты, там видно краткое описание приема или анализа, можно посмотреть или скачать результат.

В электронной медицинской карте пациенты могут увидеть всю информацию о посещении государственных лечебных учреждений: приемы врачей с датой и данными врача;

сведения о прививках и прививочных сертификатах;

результаты анализов и исследований;

информацию о вызове скорой помощи;

выписки из стационара;

данные о справках, рецептах и листках нетрудоспособности;

сведения о диспансеризации.

Получить доступ к ЭМК могут пользователи старше 15 лет, у которых есть полис обязательного медицинского страхования. Если заявка поступит от москвича со стандартной учетной записью на mos.ru, доступ предоставят в течение пяти рабочих дней, при наличии полной учетной записи — в день подачи заявки. Если в личном кабинете подтверждены сведения о несовершеннолетних детях (в том числе подопечных), то доступ к их электронным медкартам также предоставляется в проактивном режиме. Для просмотра сведений медкарты следует зайти в личный кабинет в системе ЕМИАС.