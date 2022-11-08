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Ракова рассказала о внедрении нейросетей для выявления аневризмы аорты

Анастасия Ракова
Анастасия Ракова (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

Функционал нейросетей, задействованных в московской медицине, пополнился новой возможностью. Теперь сервисы искусственного интеллекта (ИИ) будут дополнительно проверять все поступающие в столичный Единый радиологический информационный сервис (ЕРИС) КТ-снимки грудной клетки на предмет признаков аневризмы аорты — это опасная деформация главной артерии. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Вице-мэр подчеркнула, что нейросети обрабатывают на предмет аневризмы все КТ-снимки органов грудной клетки, которые поступают в цифровое облако московского здравоохранения, а это тысячи исследований еженедельно. При обнаружении опасных признаков информация перенаправляется специалистам, и, если отклонение подтверждается, с пациентом связывается врач и приглашает его на дополнительное обследование.

Как сообщила Анастасия Ракова, всех пациентов с выявленной патологией будет брать под контроль специальная рабочая группа опытных сердечно-сосудистых хирургов НИИ им. Склифосовского. «Такая своевременная диагностика очень важна, ведь многие могут просто не подозревать о заболевании, — рассказала заместитель мэра. — У аневризмы аорты далеко не всегда присутствуют явные симптомы, а ее разрыв может привести к очень серьезным последствиям». Она сообщила, что столичные медики уже выявили таким способом аневризму у 22 москвичей, двоим сразу назначили лечение.

Главный внештатный специалист Москвы по сердечно-сосудистой хирургии Марат Сагиров уверен, что развитие нейросетей меняет правила игры в медицине: ИИ экономит время на диагностику, позволяет обрабатывать большой массив исследований и передавать медикам данные о сопутствующих заболеваниях у пациента для принятия должных врачебных решений. Он сообщил, что в рамках проекта по выявлению аневризмы врачи плотно сотрудничают со специалистами московского Центра диагностики и телемедицины.

Эксперимент по внедрению компьютерного зрения был запущен комплексом социального развития Москвы в рамках цифровизации столичной медицины, которая продвигается уже десять лет. Центр диагностики и телемедицины стал базой для московского проекта и площадкой для развития ИИ в российской медицине. На сегодняшний день развернуто порядка 40 сервисов для анализа по 15 направлениям. Помимо аневризма аорты, они умеют выявлять признаки рака легких и других легочных патологий, COVID-19, остеопороза позвоночника, ишемической болезни сердца, инсульта, легочной гипертензии, гидроторакса, рака молочной железы и ряда других заболеваний. Медики могут пользоваться как оригинальными снимками из базы ЕРИС, так и результатами работы ИИ.

Теги
нейросети цифровые технологии Москва Анастасия Ракова
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