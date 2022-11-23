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Маск исключил бан AP в Twitter за «выдуманную» заметку о ракете в Польше

Маск: Associated Press не забанят в Twitter из-за «выдуманной» заметки о ракете в Польше
Соцсеть не блокирует аккаунты навсегда, подчеркнул Маск. AP после падения ракет в Польше опубликовало слова представителя американской разведки, который заявил о «российских ракетах». Москва отрицает причастность к инциденту

Профиль агентства Associated Press в Twitter не будут блокировать после публикации заметки о падении в Польше якобы российской ракеты. Об этом на своей странице заявил новый владелец соцсети, американский бизнесмен Илон Маск.

Предприниматель отметил, что администрация соцсети не блокирует аккаунты навсегда. «Даже Associated Press с их полностью выдуманной заметкой о попадании российских ракет в Польшу», — написал он. Администрация не сделает этого даже с учетом, что публикация оказала серьезное влияние на развитие конфликта, добавил Маск.

Ранее, 15 ноября, около села Пшеводув на востоке Польши упали ракеты.В российском МИДе отвергли причастность к случившемуся, а в Минобороны сказали, что не наносили ударов по территориям около польско-украинской границы. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что упавшая в Польше ракета принадлежала Украине, но вины Киева в этом нет. О том, что ракета была украинской, со ссылкой на данные предварительного расследования говорил и госсекретарь США Энтони Блинкен.

Associated Press после падения ракет в Польше опубликовало новость, в которой процитировало высокопоставленного представителя американской разведки. Он утверждал, что «российские ракеты пересекли территорию Польши, члена НАТО, в результате чего погибли два человека».

Эти данные распространили другие агентства и телеканалы, в том числе Reuters и Fox News, писала The Washington Post. В соцсетях, по данным газеты, началось обсуждение о возможности НАТО задействовать статью о коллективной обороне Впоследствии Associated Press удалило новость с пометкой «последующие сообщения показали, что ракеты были произведены в России и, скорее всего, выпущены Украиной для защиты...». Источники WP в Associated Press рассказали, что в редакции провели внутреннее расследование. Корреспондента агентства Джеймса ЛаПорта, который был автором этой заметки, уволили, писала газета и The Daily Beast со ссылкой на источники.

В Associated Press также отметили, что новость исходила не от ЛаПорты. Журналисты The Washinton Post ознакомились со внутренней перепиской редакции и сообщили, что возникла «некоторая путаница и непонимание во время подготовки» новости.

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Журналист по данным газеты, передал редактору слова американского чиновника. Второй редактор при этом сказала, что проголосовала бы за публикацию имеющейся информации без подтверждения от другого источника или от польских властей. «Я не могу представить, чтобы представитель американской разведки ошибся в этом», — заявила она.

Маск выступал против пожизненных банов в Twitter еще до покупки соцсети.Он называл блокировку аккаунта экс-президента США Дональда Трампа ошибкой, но говорил, что не может это исправить, пока не владеет соцсетью.

В октябре бизнесмен закрыл сделку и лично возглавил совет директоров Twitter. Позднее он запустил на своей странице опрос о разблокировке аккаунта Трампа, к которому прикрепил латинскую поговорку Vox populi vox Dei («голос народа — голос Бога»). За разблокировку аккаунта высказались 52% опрошенных и профиль Трампа восстановили, однако политик возвращаться в соцсеть отказался.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Польша Илон Маск ракета Twitter блокировка
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