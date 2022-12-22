Тимур Бемамбетов продал кинокомпанию Bazelevs. Один из покупателей — гепродюссер студии Лала Рустамова рассказала РБК о деталях сделки, планах по развитию «Елок» и перспективах тюркского кинорынка

Топ-менеджмент киностудии Bazelevs — генеральный продюсер Лала Рустамова и коммерческий директор Тимур Асадов — выкупили компанию у ее основателя, Тимура Бекмамбетова. Об этом в беседе с РБК рассказала Рустамова (представитель Бекмамбетова подтвердил информацию о сделке). Рустамова сохранила пост генпродюсера и будет отвечать за девелопмент, производство контента, привлечение новых команд и стратегические решения. Асадов займется операционным управлением студии в должности гендиректора.

По данным СПАРК, на текущий момент Рустамова — бенефициар ООО «Базелевс», основного юрлица студии в России. Но, по ее словам, у партнеров в компании будут равные доли — 50 на 50%. За российской студией также останутся права на всю русскоязычную библиотеку. Сделка находится в стадии структуризации и завершится в течение нескольких месяцев.

О деталях сделки, перспективах развития ключевых франшиз киностудии и совместных проектах с турецким продакшеном Лала Рустамова рассказала РБК.

Чем известна кинокомпания Bazelevs Кинокомпания Вazelevs создана в 1994 году режиссером и продюсером Тимуром Бекмамбетовым. Первым проектом Вazelevs стал восьмисерийный художественный фильм по заказу РТР «Наши 90-е». В 2004 году кинокомпания выпустила экранизацию романа Сергея Лукьяненко «Ночной дозор», которая стала самым кассовым фильмом года и собрала в прокате $26 млн. Среди других крупных франшиз компании — киносерии «Елки» и «Горько!». Вazelevs известна как одна из немногих студий российского происхождения, участвовавших в производстве контента для Голливуда. С 2006 года Вazelevs имеет представительство в Лос-Анджелесе. Так, совместно с Universal она работала над фильмом «Особо опасен» с Морганом Фрименом и Анджелиной Джоли, который при бюджете в $75 млн окупил себя уже после второй недели проката и собрал более $342 млн. Среди других голливудских проектов Вazelevs — «Президент Линкольн: Охотник на вампиров» (совместно с 20th Century Fox, картину продюсировал Тим Бертон), «Хардкор» (совместно с Universal, фильм получил приз зрительских симпатий на Кинофестивале в Торонто) и «Война токов» (главные роли исполнили двукратные номинанты на «Оскар» Бенедикт Камбербэтч и Майкл Шеннон). Отдельное подразделение Вazelevs также занимается производством рекламы. Ее клиентами в разные годы выступали в том числе Coca-Cola, Mitsubishi, Samsung, Google, МТС и «Яндекс».

«Студию ждет полный ребрендинг и смена названия»

Продажа Вazelevs в России готовилась задолго до начала спецоперации, «несколько лет назад», утверждает Рустамова. Связана она с желанием Бекмамбетова отойти от операционного управления и сконцентрироваться на «творческих аспектах работы» — режиссуре и сценарном деле. С 2021 года он практически не был занят делами студии — российские проекты производились без его участия как продюсера. Предложения о выкупе поступали от разных игроков рынка, но Бекмамбетов в итоге принял решение продать Bazelevs продюсерам студии по итогам кинотеатрального релиза фильма «Елки 9».

Юридически сделка касается именно ООО «Базелевс» — российского юрлица компании. Несмотря на то, что зритель воспринимал российский Bazelevs и американский продакшен (который как раз и занимался голливудскими проектами) как единую структуру, по документам они никак и никогда между собой не были связаны и ассоциировались только из-за общего бренда и личности самого Бекмамбетова.

«Сейчас мы продолжаем работать с Тимуром как с нанятым режиссером и автором сценария над анимационным фильмом «Ходжа Насреддин», — объясняет Рустамова. — Но больше ни в каких проектах студии на данный момент он не задействован. Однако мы, как и любая студия в России и за рубежом, готовы с ним работать на новых проектах».

Американский продакшен остается за Бекмамбетовым. Однако уже в начале 2023 года либо одна из компаний, либо, что, по словам Рустамовой, более вероятно — обе компании проведут ребрендинг, сменят названия, чтобы не ассоциироваться друг с другом. Сейчас на стартовой странице русскоязычного сайта Вazelevs компания представлена как «Студия Тимура Бекмамбетова» — этот дисклеймер также будет убран в ближайшее время.

Сумму сделки Рустамова не называет, но отмечает, что она носила «коммерческий характер и совершилась на рыночных условиях». «Деньги, которые обеспечили эту сделку, — это вся наша выручка за 2022 год: прежде всего, сборы от кинопроката «Елок 9» и других фильмов, продажа прав на контент на VOD-платформах (онлайн-кинотеатры, стриминговые платформы и иные интернет-площадки. — РБК) и телевизионных прав».

Сколько может стоить «Вazelevs» в России Основное юрлицо Вazelevs — ООО «Базелевс» — прибыльно. По РСБУ выручка компании в 2021 году (тогда кинопрокат работал в ограниченном режиме из-за сохранения системы QR-кодов в ряде регионов, ограничений заполняемости залов в кинотеатрах и краткосрочных локдаунов осенью) составила 239 млн руб., чистая прибыль — 10,8 млн руб. Вazelevs регулярно попадает в так называемый список лидеров отечественного кинопроизводства — такие организации получают право претендовать на приоритетную финансовую поддержку. Например, на съемки фильма «Девятаев» Фонд кино выделил Вazelevs 200 млн руб. при общем бюджете фильма 625 млн руб. Интерес к покупке Вazelevs проявляли и сторонние компании, отмечает другой собеседник РБК на медиарынке, подтверждая слова Рустамовой. Одним из первых, еще в 2020 году, переговоры вел «Сбер». В 2021-м о желании приобрести студию заявил «МТС». Сделку также рассматривал холдинг «Газпром-медиа». РБК направил запросы в перечисленные компании.

«Будем работать на российский и тюркский рынки»

Российский Вazelevs будет ориентироваться в первую очередь на отечественный кинорынок и страны СНГ, рассказала Рустамова. «По проекту «Ходжа Насреддин» мы подписали несколько договоров по продюсированию с Узбекистаном, Азербайджаном и Казахстаном, переговоры ведутся с Таджикистаном и Кыргызстаном, — отмечает совладелица киностудии. — Мы считаем, что русскоязычный рынок стран СНГ недооценен».

Одним из ключевых направлений работы «Вazelevs» станет развитие бизнеса на тюркских рынках, в том числе в Турции. «У нас уже запущены несколько проектов в партнерстве с турецкими продюсерами, — отмечает Рустамова. — Один из них анимационный, несколько — игровое кино. Например, проект с рабочим названием «Кырк-Кыз» — это известная легенда о сорока молодых девушках, которые сражались с ханом, выиграли битву и отстояли целый город. Такие «300 спартанцев», только про девушек-воинов из Центральной Азии. Мы планируем делать его в ко-продукции со всеми названными мною странами, а актрис из этих стран пригласить на главные роли. Горизонт выпуска — 2025-2026 годы».

Российский и турецкий рынки с точки зрения возможностей продажи прав Рустамова считает практически равными. Сама же Турция, по ее словам, является самым развитым тюркоязычным кинорынком и одним из наиболее перспективных по киносборам. Кроме того, именно там сейчас развивается сериальная индустрия, а это значит, что местные каналы способны обеспечивать «хорошую рыночную цену на продукт».

Развивает Вazelevs и направление запуска ремейков своих проектов в других странах. Так, формат фильма «Днюха!» был экспортирован в Южную Корею, а испаноязычный римейк комедии «Горько!» еще в 2019 году сделали продюсеры из Мексики. Во всех случаях Bazelevs выступает как сопродюсер ремейка и участвует в распределении прибыли от сборов и предпродаж на онлайн-платформы и ТВ. Ремейк «Горько» вышел в прокат в Мексике и Испании и собрал свыше $7,5 млн, также были реализованы VOD-права. Релиз южнокорейской «Днюхи» запланирован на февраль 2023 года.

В стратегии развития российского Вazelevs ставка будет делаться на кинотеатральный прокат полнометражного кино, продолжает Рустамова: «То, что мы умеем, — это народные комедии и юмор, идеи объединения регионов и народность. Наш целевой зритель — это семьи с детьми, с бабушками и дедушками».

Однако в разработке сейчас находятся порядка десяти проектов для онлайн-кинотеатров, в том числе сериальных — это новшество для Вazelevs: раньше над платформенными сериалами кинокомпания не работала. Их целевая аудитория будет более узко сегментирована и специфична, признает Рустамова. Проектов, по которым могли бы «ударить» новые поправки в законодательство, запрещающие пропаганду ЛГБТ, у компании нет.

«Елки» традиционно приносят нам 50% дохода»

Перезапуск франшизы «Елки» еще в прошлом году, с выходом восьмой части проекта, происходил уже без Тимура Бекмамбетова, обращает внимание Рустамова: «Эта идея исходила полностью от нас, творческие амбиции Тимура лежали в другой плоскости».

«Елки» в структуре доходов российского «Вazelevs» составляют около 50%, если за год выходит два и более кинотеатральных релиза, это соотношение компания планирует сохранить, отмечает Рустамова. Причем в ближайшие годы студия будет развивать эту киновселенную не только на большом экране. Например, уже выпущена электронная книга по «Елкам», запущено реалити-шоу на видео сервисе соцсети «Одноклассники» с Гошей Куценко, а сценарий к десятой части, которая выйдет в 2023 году, почти готов. О финале франшизы Рустамова не задумывается и надеется, что она будет долгосрочной. Причем развитие этой киновселенной будет происходить без финансовой поддержки Фонда кино, полностью на рыночные деньги, как это уже произошло с восьмой и девятой частями.

Сколько зарабатывает франшиза «Елки» Серия комедийных фильмов «Елки» была запущена компанией Вazelevs в 2010 году. Первая часть, главные роли в которой исполнили Иван Ургант и Сергей Светлаков, за первый уик-энд (с 16 по 19 декабря) собрала $6,8 млн, став на тот момент лидером отечественного кинопроката. Всего фильм заработал $25 млн. Самая кассовая часть франшизы — третьи «Елки», премьера которых состоялась 26 декабря 2013 года, — в первый же день собрала $2 млн, (общая касса — $40,3 млн). Однако дальнейшие серии повторить кассовый успех первых частей франшизы не смогли. «Елки последние» — седьмая часть, вышедшая в 2018 году, — собрали всего $11 млн. А восьмую часть, снятую Вazelevs совместно с онлайн-кинотеатром ivi (сейчас известен как «Иви»), киносети вовсе отказывались брать в прокат, так как онлайн-премьера картины была анонсирована всего через две недели после выхода на большой экран, из-за чего владельцы кинотеатров опасались недополучить ожидаемую кассу. Традиционно так называемое «цифровое окно» составляет 6 недель. Девятая часть «Елок» вышла на большой экран 1 декабря 2022 года. По состоянию на 21 декабря ее сборы, по данным Фонда кино, превышают 370 млн руб. В первые две недели после премьеры картина возглавляла российский прокат.

«Недостаточный» успех прошлогодних «Елок» в прокате Рустамова связывает с вынужденностью «компромиссных решений» и «коротким цифровым окном»: «В этом году мы полностью сменили всех героев, в девятой части нет героев Ивана Урганта и Сергея Светлакова, которые много лет были лицами «Елок». Это решение было принято еще в ноябре 2021 года, когда мы писали сценарий фильма. Мы решили отказаться от продолжения новелл от одной части к другой, теперь это каждый год будут новые истории».

Не оправдала себя и модель параллельного релиза, то есть запуска картины в онлайн-кинотеатре почти сразу после офлайн-премьеры, согласна Рустамова. «Компромисса здесь пока нет, кинотеатры и онлайн-платформы между собой серьезно конкурируют. Мы убедились, что кинотеатрам нужно достаточно эксклюзивного прокатного времени, 4-6 недель минимум, чтобы окупить свои усилия и дать картине заработать. В ближайшие годы с фильмами, ориентированными на массовую аудиторию, мы не будем ставить подобных экспериментов».

Кассовыми результатами девятых «Елок» Рустамова довольна. Эстимейты, то есть ожидаемые сборы, были в два раза ниже даже промежуточных итогов, а суммарное количество зрителей на большом экране уже превысило миллион: «Аналитика аудитории показывает, что сейчас в кино на «Елки» пришла более молодая аудитория от 16 до 25 лет. Хотя традиционно это были домохозяйки, женщины, мамы и жены в возрасте от 25 до 45 лет».

«Кассовые ожидания составляют порядка миллиарда рублей»

В 2023 году в прокат планируется выпуск трех полнометражных лент, прогнозирует Рустамова. Кассовые ожидания по каждой от 500 млн до 1 млрд руб. Всего же сейчас в разработке находятся три высокобюджетных проекта, порядка четырех проектов с бюджетами от 100 до 300 млн руб. и около четырех-пяти проектов до 100 млн руб.

Под руководством новых владельцев российский Вazelevs займется в первую очередь развитием уже существующих в портфеле компании франшиз, а также построением новых. «Уже сейчас мы готовим продолжение фильма «Он — дракон» (фэнтези-мелодрама вышла в 2015 году, в 2016-ом вошла в тройку самых кассовых российских фильмов в международном прокате. — РБК), — рассказывает Рустамова. На вопрос о возможности продолжения «Ночного дозора» она ответила, что «это на 100% детище Тимура»: «Мы не считаем себя в праве запускать продолжение без него». Несколько подходов было к продолжению серии «Горько!», признает Рустамова. Однако пока франшизного потенциала у этой серии студия не видит.

Новые киновселенные Вazelevs, как планирует Рустамова, в большинстве своем будут привязаны к праздничным датам. В разработке находится идея франшизы к 1 сентября: «Мы уже в 2023 году будем делать веб-сериал с рабочим названием «Классная работа» и параллельно готовить сценарий полного метра, чтобы запускать потенциально ежегодные фильмы в этом направлении». Реализация этого проекта планируется, в том числе, с участием госфинансирования.

Ставка на франшизы обусловлена тем, что проекты, объединенные одним брендом, общей идеей и стилистикой будут коммерчески поддерживать друг друга: «Когда человек привыкает к персонажам, увеличивается шанс повторного похода в кино и привлечения аудитории на другие ресурсы. Точно так же происходит в мире, посмотрите на Marvel, например», — объясняет Рустамова.

Четыре факта о Лале Рустамовой Лала Рустамова родилась 19 августа 1995 года в Москве;

В 2015 году окончила факультет рекламы и PR РГГУ, в 2020 году — продюсерский факультет ВГИК;

Продюсер фильмов «Елки 8», «Елки 9» и «Сестры»;

С 2021 года занимает пост генерального продюсера студии Вazelevs.

«Единственный выход — создавать собственных специалистов»

Повышения цен на производство киноконтента на фоне текущей политической и экономической ситуации не произошло, констатирует Рустамова. Не было ни сокращений, ни увеличений гонораров. В ближайшие несколько лет не возникнет и проблем с техникой, поскольку текущих запасов пока хватает, а докупать оборудование можно в странах СНГ.

Однако изменились условия работы над проектами, в которых много CGI-технологий (компьютерной графики), поскольку часто этот сегмент отдают иностранным подрядчикам: «Есть чисто операционные сложности с оплатой такой работы. Потому в проектах, связанных с анимацией и CGI, увеличились сроки производства, что повлияло на цены». Чтобы решить эту проблему, Вazelevs уже открывает собственные школы аниматоров в России (Татарстан), Узбекистане и Азербайджане, планируются новые точки в Турции и Казахстане: «Единственный выход — создавать собственных специалистов, чтобы не быть зависимыми от западных подрядчиков».

Введенная в 2017 году система рибейтов — налоговых возвратов за съемки в регионах — также положительно повлияла на производство и сдерживание цен, рассуждает Рустамова. В том числе она простимулировала съемки крупных проектов за пределами Москвы и сделала популярными для съемок регионами, например, Пермь и Тюмень.

С точки зрения кинопроката ситуация действительно нестабильна, признает новая совладелица Вazelevs. Однако с методикой поддержки индустрии — финансирование производителей, а не субсидирование кинотеатров — Рустамова согласна: «В долгосрочной перспективе увеличится объем контента, который дойдет до кинотеатров, эта мера оптимально работает и даст свои плоды уже через год».