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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Технологии и медиа ,  
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Минкультуры поддержит фильмы о «деградации Европы»

Минкультуры поддержит кино о «деградации Европы» и героизме в ходе операции на Украине
В перечень приоритетных тем господдержки кинопроизводства на 2023 год вошли популяризация героизма в ходе российской военной операции на Украине, «единение общества вокруг поддержки армии» и «деградация Европы»
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Минкультуры России утвердило список приоритетных тем господдержки кинопроизводства на 2023 год. Об этом говорится в пресс-релизе министерства, поступившем в РБК. Порядок и условия проведения конкурсных отборов будут объявлены в конце 2022 года.

Некоторые приоритетные темы, как отмечают в пресс-службе Минкультуры, установлены для исполнения ряда указов президента России, в том числе «Об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», «Об объявлении в Российской Федерации десятилетия детства», «Об объявлении в Российской Федерации десятилетия науки и технологий» и «О проведении в Российской Федерации года педагога и наставника».

В перечень тем, как следует из сообщения министерства, вошли:

  • «Неоколониальная политика стран англо-саксонского мира. Деградация Европы. Формирование многополярного мира»;
  • «Популяризация службы в Вооруженных силах России. Единение общества вокруг поддержки армии (фронтовые бригады, добровольцы, волонтеры). Усиление статуса профессии военного на примерах исторических событий и новой истории»;
  • «Историческое кино. Уроки истории, уроки памяти. Противодействие попыткам фальсификации истории. Миротворческая миссия России»;
  • «Формирование жизненных ценностей и ориентиров на этапе взросления. Дезориентация в общественном пространстве, перенасыщение информации, формирование собственного мышления»;
  • «Противодействие современным проявлениям идеологии нацизма и фашизма. Популяризация героизма и самоотверженности российских воинов в ходе специальной военной операции».

Минкультуры в следующем году также поддержит фильмы о семье и детях, российской науке, «историях сильных личностей современной России» и развитии Дальнего Востока и Арктики. Кроме того, в перечень приоритетных тем вошли «мотивация молодежи к освоению рабочих и инженерных специальностей» и «духовно-нравственное, патриотическое воспитание граждан России».

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Министр культуры Ольга Любимова, слова которой приведены в пресс-релизе, выразила надежду на то, что «кинематографисты при разработке проектов будут учитывать приоритеты господдержки кинопроизводства». «В современных реалиях мы считаем необходимым сделать акцент также на противодействии попыткам фальсификации истории и современным проявлениям идеологии нацизма, говорить о героизме и самоотверженности российских воинов в ходе спецоперации, работе фронтовых бригад и волонтеров», — отметила Любимова.

Ранее Минкультуры России объявило конкурс на создание пьес о героизме российских военных «Новое время. Новые герои». В приоритетном порядке будут рассматриваться заявки, посвященные «мужеству и героизму российских военных» в ходе спецоперации на Украине.

Всего, согласно проекту федерального бюджета, в 2023 году Минкультуры выделит на поддержку национального игрового кино 11,6 млрд руб. На плановые 2024 и 2025 годы заложено еще по 12,28 млрд руб. В эти суммы входит в том числе по 7,6 млрд руб. ежегодной поддержки Фонда кино.

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Евгения Стогова Евгения Стогова
Минкультуры Кино господдержка спецоперация
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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