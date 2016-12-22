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Долю иностранцев в новостных агрегаторах предложили ограничить 20%
Технологии и медиа, 17:16
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Долю иностранцев в новостных агрегаторах предложили ограничить 20%
В Госдуму внесен законопроект, ограничивающий 20% долю иностранного капитала в новостных агрегаторах. Этому требованию сейчас не соответствуют информационные сервисы ни «Яндекса», ни Mail.ru Group
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Законопроект «О внесении изменений в статью 10-4 федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» внесли в Госдуму депутаты Андрей Луговой, Борис Пайин (оба — ЛДПР), Антон Горелкин и Михаил Старшинов (оба — «Единая Россия»). Документ опубликован в электронной базе данных Госдумы.

Цель инициативы, как указано в пояснительной записке к законопроекту, — ограничить участие в деятельности владельца новостного агрегатора иностранных государств, международных организаций, а также иностранных юридических лиц, российских юрлиц (если в их уставном капитале доля иностранного участия составляет более 20%), иностранных граждан, лиц без гражданства, и граждан России, у которых также есть гражданство другого государства.

«Владельцы новостных агрегаторов так же, как и средства массовой информации и владельцы аудиовизуальных сервисов, выполняют важную общественную функцию: они распространяют общедоступную информацию широкой аудитории», — отмечают авторы документа.

Законопроект предлагает внести изменения в ст. 10-4 федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». В этой статье собраны все требования к новостным агрегаторам, чья аудитория в сутки достигает 1 млн пользователей на территории России. Статья появилась в результате принятых в 2016 году поправок и вступила в силу с января 2017 года.

​Сейчас в реестр новостных агрегаторов, который ведет Роскомнадзор, внесены четыре соответствующих информационных сервиса: «Яндекса», Mail.Ru Group, Rambler & Co. и «СМИ2». На ресурс «Google Новости» требования закона «Об информации...» к новостным агрегаторам не распространяются, поскольку его аудитория меньше 1 млн пользователей в сутки.

Если закон будет принят, совет директоров компании рассмотрит возможные варианты реструктуризации сервиса новостей с учетом требований законодательства, заявил РБК пресс-секретиарь «Яндекса» Илья Грабовский.

​Собственниками материнской компании новостного агрегатора «СМИ2» являются граждане России и принадлежащие гражданам России компании, уточнил Павел Власов-Мрдуляш, исполнительный директор холдинга «Е-генератор», в который входит «СМИ2». «По первому впечатлению законопроект не должен коснуться нас, но, конечно, еще изучим его предметнее с юристами», — добавил Власов-Мрдуляш.

Эта инициатива не окажет влияния на деятельность сервиса «Рамблер/Новости», который работает и продолжит работать «в полном соответствии с российским законодательством», уверяет Александр Дмитриев, представитель принадлежащей Александру Мамуту Rambler Group.

РБК направил запросы в Mail.ru Group и российский офис Google.

Замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин сообщил РБК, что в министерство законопроект официально не поступал, и не стал комментировать инициативу депутатов.

​Такой законопроект вносится на рассмотрение не впервые: депутаты планировали запретить иностранцам владеть более 20% в новостных агрегаторах еще в 2016 году, когда принимали поправки о таких сервисах. Но тогда это предложение не прошло, и сейчас закон лишь требует, чтобы владельцем новостного агрегатора было российское юрлицо или гражданин РФ. Но при этом закон не запрещает иностранцам выступать учредителем российского юрлица, которое управляет агрегатором.

Головная компания «Яндекса» зарегистрирован в Нидерландах, ее акции торгуются в том числе на американской бирже NASDAQ. Головной компанией Mail.rtu Group выступает структура, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, ее акции торгуются на Лондонской фондовой бирже. Таким образом, если законопроект будет принят, ему не будут соответствовать ни «Яндекс Новости», ни «Mail.ru Новости».

Запрет иностранцам владеть более 20% в уставном капитале с 2016 года распространяется на все компании-учредители российских СМИ. В 2016 году подобные ограничения были приняты и для аудиовизуальных сервисов и измерителя российской телеаудитории.

«Когда в свое время мы вносили ограничение по иностранному участию в структуре собственности СМИ, ни одно СМИ не закрылось и не было заблокировано. Все перестроились — и «Эхо Москвы, и «Ведомости» — и работают дальше без проблем», — напомнил РБК депутат Антон Горелкин. «На мой взгляд новостные агрегаторы ничем не отличаются от СМИ, и поэтому я считаю, что владение новостными агрегаторами, где будет ограничено участие иностранцев, вполне обосновано»​, — заявил РБК Андрей Луговой.

Авторы: Маргарита Девяткина, Мария Истомина, Елизавета Антонова.
При участии: Сергей Соболев.
Теги: «Яндекс.Новости» , иностранцы
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