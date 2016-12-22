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Волож впервые отреагировал на сообщения о возможной продаже «Яндекса»
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Волож впервые отреагировал на сообщения о возможной продаже «Яндекса»
Бизнес, 13:15
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Волож впервые отреагировал на сообщения о возможной продаже «Яндекса»
Совладелец «Яндекса» заявил, что не собирается продавать свою долю в холдинге. В компании добавили, что акции, которыми владеет ее глава, не могут быть переданы или проданы
Аркадий Волож (Фото: Дмитрий Азаров / «Коммерсантъ»)

Сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож заявил, что будет возглавлять его дальше и не собирается продавать свою долю, говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

«Также я поддерживаю усилия совета директоров по развитию компании и в том числе оценке различных возможностей управления структурой капитала», — добавил Волож.

В компании сообщения о возможной покупке доли Сбербанком назвали слухами и сообщили, что продолжат информировать обо всех существенных событиях. Совет директоров «постоянно рассматривает вопросы, касающиеся структуры капитала», но любые действия, влияющие на права простых акционеров, должны одобрить держатели ценных бумаг класса А. Волож владеет акциями класса Б, которые дают ему 48% голосов и 10% доли в капитале.

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«Сооснователи и первые сотрудники «Яндекса», включая Аркадия Воложа, совместно владеют 57% голосующей доли. Важно отметить, что в соответствии с уставом компании акции класса Б не могут быть переданы или проданы третьим лицам, включая наследников», — подчеркнули в компании.

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На 15 февраля этого года (последние доступные данные) крупнейшим акционером Yandex N.V. был Аркадий Волож. Ему принадлежало 10,35% акций компании (соответствовало 49,23% голосов). Еще 5,12% (2,46%) принадлежало американскому фонду WCM Investments Management, 3,83% (6,23%) — бывшему сотруднику «Яндекса» Владимиру Иванову. В числе крупнейших акционеров компания также указывала семь членов совета директоров и топ-менеджеров компании, в том числе Германа Грефа, бывшего главу администрации президента России Александра Волошина, а также операционного и финансового директора «Яндекса» Грега Абовского, которым в сумме принадлежало 0,22% акций (0,11% голосов).

В конце прошлой недели акции компании обвалились после публикаций о том, что «Яндекс» и Сбербанк ведут переговоры о продаже последнему доли не менее 30%. СМИ писали, что речь идет в том числе о приобретении акций класса Б. Глава банка Герман Греф информацию опроверг.

В течение двух дней после этого, 18 и 19 октября, рыночная капитализация «Яндекса» сократилась почти на $3 млрд. На рынке сообщения восприняли как желание государства взять холдинг под контроль, пояснили РБК эксперты на ИT-рынке.

В понедельник акции «Яндекса» стали отыгрывать падение, после заявления Воложа они поднялись более чем на 7% от цены закрытия.

Автор: Андрей Гатинский.
Теги: «Яндекс»
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