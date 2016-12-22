Луговой обосновал лимит на иностранный капитал в агрегаторах новостей

По словам депутата Госдумы Андрея Лугового, новостные агрегаторы ничем не отличаются от СМИ. Сегодня в Госдуму внесли закон об ограничении доли иностранного капитала в этих веб-сервисах

Андрей Луговой (Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости)

Новостные агрегаторы в России существуют «в неопределенном состоянии», заявил в разговоре с РБК один из авторов законопроекта об ограничении доли иностранных компаний в уставном капитале новостных агрегаторов Андрей Луговой.

«На мой взгляд, новостные агрегаторы ничем не отличаются от СМИ, и поэтому я считаю, что владение новостными агрегаторами, где будет ограничено участие иностранцев, вполне обоснован», — рассказал он.

Под действие внесенного в Госдуму 22 октября закона об ограничении доли иностранного капитала попадают все агрегаторы, заявил Луговой в ответ на вопрос РБК, распространяется ли законопроект на «Яндекс» и Google. «Не хочу называть никакие конкретные компании, чтобы не делать им рекламу или антирекламу», — отметил депутат.

«Учитывая особую значимость и реакцию, которая, безусловно, на него будет со стороны отрасли, мы решили обсуждать этот законопроект после его внесения», — ответил Луговой на вопрос, обсуждал ли он инициативу с участниками рынка. На вопрос, насколько высоко он оценивает шансы законопроекта пройти, депутат заявил, что «перспективы законопроектов, которые я вношу, весьма серьезны».

При этом о том, что СМИ сообщали о планах Сбербанка выкупить долю 30% у «Яндекса», Луговой «ничего не слышал», сказал он РБК. «В первый раз слышу об этом. Моя инициатива с этим не связана», — добавил он.

Инициатива, внесенная депутатами «Единой России» и ЛДПР, предлагает ограничить участие во владении новостными агрегаторами иностранных государств, международных организаций и иностранных граждан — до 20% в уставном капитале. Это же ограничение должно распространиться на иностранные и российские юрлица и на граждан России, у которых также есть гражданство другого государства.

Представитель «Яндекса» Илья Грабовский отказался от комментариев. РБК также запросил комментарии у Rambler&Co, Mail.Ru Group и Google в России.

18 октября газета «Ведомости» и издание The Bell сообщили, что Сбербанк планирует стать крупным акционером компании «Яндекс», которой, в частности, принадлежит агрегатор «Яндекс.Новости». Сообщение об этом обвалило стоимость акций компании на Московской бирже и на бирже NASDAQ.

В понедельник, 22 октября, сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож заявил, что продавать свою долю или уходить с поста руководителя компании не собирается. Сообщения о возможной покупке доли Сбербанком в компании назвали слухами. Глава Сбербанка Герман Греф информацию о планах купить долю «Яндекса» также опроверг.