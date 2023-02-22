В «Роскосмосе» объяcнили отказ от возвращения космонавтов кораблем NASA

Возвращение российских космонавтов с МКС на американском корабле было бы рискованным, считают в «Роскосмосе». Такой вариант рассматривали из-за разгерметизации «Союза», на котором россияне должны были вернуться на Землю

Фото: NASA / Getty Images

Возвращение российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина с Международной космической станции (МКС) на Землю на корабле Crew Dragon повлекло бы за собой дополнительные риски, поэтому от этого варианта решено было пока отказаться, сообщил исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергей Крикалев. Видеоролик опубликовал «Роскосмос» на YouTube.

«Американцы предлагали посмотреть вариант возврата всех членов экипажа на корабле [Crew Dragon], потому что теоретически это возможно, но практически (...) это тоже на самом деле рискованная операция», — пояснил Крикалев.

Возвращение космонавтов, которые должны были вернуться на Землю в марте, отложили до сентября из-за разгерметизации системы охлаждения корабля «Союз МС-22» в декабре прошлого года в результате попадания микрометеорита и разгерметизации грузового корабля «Прогресс МС-21» в феврале. В декабре 2022 года глава «Роскосмоса» Юрий Борисов сообщил, что американские специалисты предлагали вернуть экипаж неисправного корабля «Союз МС-22» с МКС на своем корабле, однако, по его словам, в этом не было необходимости.

По словам Крикалева, специалисты NASA в полной мере включились в поиск, как выйти из нештатной ситуации, связанной с кораблем «Союз МС-22». «Начали смотреть, чем они могут помочь с точки зрения своего корабля. Предлагали какие-то возможности, может быть даже по доставке грузов, если бы это было необходимо», — рассказал Крикалев.

Также на случай какой-либо нештатной ситуации, из-за которой может потребоваться срочная эвакуация космонавтов с МКС до прибытия нового «Союза», существует договоренность с США о том, что астронавт NASA Франциско Рубио, входящий в экипаж российского корабля, вернется на Землю на Crew Dragon, а космонавты Прокопьев и Петелин — на поврежденном «Союзе МС-22».

В середине февраля глава «Роскосмоса» Юрий Борисов сообщил, что плановый запуск корабля «Союз МС-23», который должен забрать Рубио, Прокопьева и Петелина, отложен до начала марта. «Союз МС-22» решили спустить на Землю без экипажа.

20 февраля «Известия» со ссылкой на источники сообщили, что «Союз МС-23» запустят к МКС 24 февраля, поскольку полностью проверить корабль на Земле невозможно, а откладывать запуск «не имеет смысла». «Корабль уже заправлен топливом и хранить его больше двух месяцев нельзя из-за наличия агрессивных компонентов. Слить это топливо тоже нельзя в силу конструкции. «Союз МС-24» находится на консервации, но его запуск вместо 23-го ничего не даст. Если версия о какой-то ошибке на производстве верна, «Союз МС-24» тоже несет в себе дефект», — пояснил источник газеты.

«Союз МС-22» состыковался к МКС 21 сентября. 15 декабря на корабле произошли разгерметизация внешнего контура системы обеспечения теплового режима и утечка охлаждающей жидкости. Температура на «Союзе» выросла до 30 градусов, но в «Роскосмосе» указали, что это не представляет угрозы для экипажа и его не нужно эвакуировать. 18 декабря корпорация сообщила о снижении температуры на корабле до заданных пределов.

11 февраля «Роскосмос» выпустил сообщение о разгерметизации на грузовом корабле «Прогресс МС-21». Она произошла через несколько часов после стыковки с МКС. В госкорпорации заявили, что отсек «МС-21» изолирован, а экипажу ничего не угрожает. Причиной разгерметизации стала утечка теплоносителя системы терморегулирования. Космический грузовик затопили 19 февраля в Тихом океане.